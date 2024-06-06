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В Метинвесте заявили о критической нехватке работников
Группа Метинвест, которая насчитывает почти 60 000 работников и стремится закрыть 4 000 вакансий, страдает от нехватки работников на мартеновским производстве комбината в Запорожье.
Об этом пишет Bloomberg .
Издание сообщает, что Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест, рассказала, что поиск 89 работников занял три месяца интенсивной работы. В то время как в мирное время этот процесс длился бы месяц. Прежде чем начинать восстанавливать пострадавшие во время войны производственные мощности, компания должна сначала набрать персонал.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Не сырьевые ресурсы, не оборудование, не техника — приоритетный вопрос: кто будет работать и сможем ли мы найти этих людей", — отметила Татьяна Петрук.
Процесс трудоустройства усложняет и то, что мужчины неохотно идут работать в крупные компании, которые являются мишенью для военкоматов. По словам Петрук, однажды работники военкоматов "раздавали повестки на проходных — даже нашим кандидатам на трудоустройство". Она отметила, что около 15% работников Метинвеста мобилизовано.
"Дефицит сотрудников может иметь эффект домино", - говорит Татьяна Петрук, комментируя нехватку персонала, с которым сталкиваются украинские работодатели во время войны.