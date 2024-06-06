В Метінвесті заявили про критичну нестачу працівників

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Група Метінвест, що налічує майже 60 000 працівників й прагне закрити 4 000 вакансій, потерпає від браку працівників на мартенівське виробництво комбінату в Запоріжжі.

Про це пише Bloomberg.

Видання повідомляє, що Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест, розповіла, що пошук 89 працівників зайняв три місяці інтенсивної роботи. Тоді як в мирний час цей процес тривав би місяць.Перш ніж починати відновлювати виробничі потужності, що постраждали під час війни, компанія має спочатку набрати персонал.

"Не сировинні ресурси, не обладнання, не техніка — пріоритетне питання: хто працюватиме й чи зможемо ми знайти цих людей", — зазначила Тетяна Петрук.

Процес працевлаштування ускладнює й те, що чоловіки неохоче йдуть працювати до великих компаній, які є мішенню для військкоматів. За словами Петрук, якось працівники військкоматів "роздавали повістки на прохідних — навіть нашим кандидатам на працевлаштування". Вона зазначила, що близько 15% працівників Метінвесту мобілізовано.

"Дефіцит співробітників може мати ефект доміно", - говорить Тетяна Петрук, коментуючи брак персоналу з яким стикаються українські роботодавці під час війни.