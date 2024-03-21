В результате ракетной атаки на Киев пострадали два предприятия критической инфраструктуры

21 марта, во время ракетной атаки на Киев, были повреждены два предприятия, играющие не последнюю роль в пищевой безопасности страны. Речь идет о ООО “Столичная мельница” и ООО "Киевтранслогистик", которые занимаются поставкой сырья для стратегических производственных предприятий, в частности, "Киев хлеб".

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Об этом сообщила пресс-служба компании изданию Delo.ua.

В результате атаки пострадал элеваторный комплекс, территория, здания, а также более 50-ти единиц автомобильного транспорта. Предварительные оценки ущерба составляют не менее 40 млн грн. Окончательная сумма будет определена после работы специальной комиссии.

"Производство частично приостановлено, но благодаря правильной организации накопления складских запасов в период военного положения, ООО "Столичная мельница" имеет возможность выполнять в полном объеме все взятые на себя обязательства по поставке продукции", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации последствий удара, в которых принимают участие спасательные и коммунальные службы, а также подразделения самой компании.

Напомним, враг в ночь на 21 марта совершил массированную воздушную атаку на Украину. Большинство ракет оккупанты направили в Киев. В небе над столицей ПВО сбило около 30 воздушных целей. Обломки в трех районах попали в дома и привели к пожарам, пострадали 13 человек.