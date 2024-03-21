Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждали два підприємства критичної інфраструктури

21 березня, під час ракетної атаки на Київ, були пошкоджені два підприємства, що відіграють не останню роль роль у харчовій безпеці країни. Йдеться про ТОВ "Столичний млин", ТОВ "Київтранслогістик", які займаються постачанням сировини для стратегічних виробничих підприємств, зокрема "Київ хліб".

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Про це повідомила прес-служба компанії виданню Delo.ua.

В результаті атаки постраждав елеваторний комплекс, територія, будівлі, а також понад 50 одиниць автомобільного транспорту. Попередні оцінки збитків складають щонайменше 40 млн грн. Остаточна сума буде визначена після роботи спеціальної комісії.

"Виробництво частково призупинено, але завдяки правильній організації накопичення складських запасів в період воєнного стану, ТОВ "Столичний млин" має змогу виконувати в повному обсязі всі взяті на себе зобов'язання щодо постачання продукції", - повідомили у пресслужбі.

Наразі тривають заходи з ліквідації наслідків удару у яких беруть участь рятувальні та комунальні служби, а також підрозділи самої компанії.

Нагадаємо, ворог у ніч на 21 березня здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Більшість ракет окупанти спрямували на Київ. У небі над столицею ППО збила близько 30 повітряних цілей. Уламки в трьох районах влучили в будинки і призвели до пожеж, постраждали 13 людей.