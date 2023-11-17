"Запорожтрансформатор" уличили в недоплате налогов: "сэкономленное" за четыре года уходило компаниям Григоришина в РФ

Главное управление полиции в Запорожской области при оперативном сопровождении сотрудников облуправления Службы безопасности Украины разоблачило руководство завода "Запорожтрансформатор", которым до ноября 2022 года владел олигарх из России Константин Григоришин, в уклонении от уплаты налогов на 43 миллиона гривен.

Как говорится в сообщениях СБУ, областной полиции и прокуратуры, в 2018-2021 годах финансовый директор и бывший главный бухгалтер предприятия реализовали схему вывода "в тень" средств местного бюджета за счет занижения размера земельного налога.

Они отражали в налоговом учете заведомо недостоверные сведения о несуществующих кадастровых номерах земельных участков, которыми пользуется предприятие, искусственно занижая коэффициент для уплаты земельного налога.

Недоплаченные суммы налога они, по данным следствия, переводили на счета холдинговых компаний Григоришина на территории РФ, маскируя транзакции под погашение финансовых обязательств завода перед компаниями российского олигарха.

Кроме того, установлено, что завод электрооборудования также мог поставлять государству-агрессору продукцию двойного назначения. В ходе следствия была изъята бухгалтерская документация, записи, подтверждающие противоправную деятельность и поставку продукции для инфраструктурных объектов врага. Выводы судебно-экономических экспертиз подтвердили факты незаконной деятельности фигуранток.

Фото: СБУ

На данный момент им сообщено о подозрении по части 2 статьи 28, части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору) и части 2 статьи 28, части 1 статьи 366 (служебный подлог по предварительному сговору) Уголовного кодекса. При этом обе женщины были отпущены под личные обязательства.

Напомним, что в ноябре 2022 года по решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку "Запорожтрансформатор" перешел на период военного положения в распоряжение государства, а именно Министерства обороны как стратегический объект промышленности Украины.

Предприятие, являвшееся монополистом по производству силовых трансформаторов и реакторов в Украине, на тот момент было банкротом. По данным на сайте завода, он входит в десятку крупнейших в этой отрасли в мире, его производственная мощность составляет 60 тысяч МВА в год, а численность персонала - 3500 работников.

Отметим, что Григоришин, являющийся уроженец Запорожья, возглавляет группу "Энергетический стандарт" и имеет в Украине значительное количество активов в сферах энергетики, машиностроения, недвижимости и транспорта. Среди них ряд облэнерго, целлюлозно-бумажные комбинаты, ферросплавные заводы и судоходная компания "Укрречфлот".