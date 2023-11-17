"Запоріжтрансформатор" викрили в недоплаті податків: "зекономлене" за чотири роки йшло компаніям Григоришина в РФ

Головне управління поліції в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників облуправління Служби безпеки України викрило керівництво заводу "Запоріжтрансформатор", яким до листопада 2022 року володів олігарх з Росії Костянтин Григоришин, в ухиленні від сплати податків на 43 мільйона гривень.

Як ідеться у повідомленнях СБУ, обласної поліції та прокуратури, в 2018-2021 роках фінансова директорка та колишня головна бухгалтерка підприємства реалізували схему виведення "в тінь" коштів місцевого бюджету за рахунок заниження розміру земельного податку.

Вони відображали в податковому обліку завідомо недостовірні відомості щодо неіснуючих кадастрових номерів земельних ділянок, якими користується підприємство, штучно занижуючи коефіцієнт для сплати земельного податку.

Недоплачені суми податку вони, за даними слідства, переводили на рахунки холдингових компаній Григоришина на території РФ, маскуючи транзакції під погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями російського олігарха.

Крім того, встановлено, що завод електрообладнання також міг постачати державі-агресору продукцію подвійного призначення. У ході слідства було вилучено бухгалтерську документацію, записи, які підтверджують протиправну діяльність та постачання продукції для інфраструктурних об’єктів ворога. Висновки судово-економічних експертиз підтвердили факти незаконної діяльності фігуранток.

Фото: СБУ

Наразі їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків за попередньою змовою) та частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366 (службове підроблення за попередньою змовою) Кримінального кодексу. При цьому обидвох жінок відпустили під особисті зобов’язання.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Запоріжтрансформатор" перейшов на період воєнного стану в розпорядження держави, а саме Міністерства оборони, як стратегічний об’єкт промисловості України.

Підприємство, що було монополістом з виробництва силових трансформаторів та реакторів в Україні, на той момент було банкрутом. За даними на сайті заводу, вын входить до десятки найбільших у цій галузі в світі, його виробнича потужність становить 60 тисяч МВА на рік, а чисельність персоналу - 3500 працівників.

Зазначимо, що Григоришин, який є уродженцем Запоріжжя, очолює групу "Енергетичний стандарт" та має в Україні велику кількість активів в сферах енергетики, машинобудування, нерухомості та транспорту. Серед них низка обленерго, целюлозно-паперові комбінати, феросплавні заводи та судноплавна компанія "Укррічфлот".