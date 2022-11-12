НБУ аннулировал лицензии шести страховым компаниям

Национальный банк Украины 10 ноября аннулировал с 11 ноября лицензии на осуществление страховой деятельности компаниям "Мега-Гарант", "Бенефит", "Кастоди", "Европолис", "Арма", "Добробут та захист". Об этом говорится в сообщении регулятора.

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До этого, 29 июля, он временно остановил лицензию "Мега-Гарант", а 17 сентября - "Бенефит" за несоблюдение обязательных финансовых нормативов. В установленный срок нарушения устранены не были, а финансовое состояние страховщиков осталось критически неудовлетворительным.

Другим четырем компаниям аннулированы лицензии в связи с установлением фактов осуществления страховщиками рисковой деятельности. Так, установлены факты совершения ими двух и более нарушений обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рисков операций в пределах одного отчетного периода.

СК "Мега-Гарант" входит в банковскую группу Мегабанка, осуществляла деятельность в сегменте non-life, в том числе по ОСАГО. В первом полугодии 2022 года страховщик собрал 50,6 миллиона гривен страховых платежей, из которых более 80% приходится на ОСГПО, и выплатил 9,2 миллиона гривен страховых возмещений.

Компания занимала 21-е место среди крупнейших компаний, осуществляющих деятельность на рынке ОСАГО, и имеет 1,5% доли рынка по страховым премиям по указанному виду страхования.

Напомним, что сам Мегабанк НБУ 2 июня признал неплатежеспособным, а 22 июля решил ликвидировать. За это время Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил инвестиционный конкурс по спасению финучреждения, но, несмотря на наличие предварительной заинтересованности нескольких инвесторов, никто заявок так и не подал.

СК "Бенефит" же осуществляла деятельность в сегменте добровольных видов страхования иных, чем страхование жизни. Ее страховой портфель формировался за счет страхования денежных рисков, грузов и багажа, наземного транспорта. За январь-сентябрь 2022 года страховщик собрал 1,8 миллиона гривен страховых платежей и выплатил 407 тысяч гривен страховых возмещений.

"СК Кастоди" работала в сегменте non-life, ее страховой портфель формировался преимущественно за счет поступлений страховых премий от юридических лиц (59%) и перестраховщиков (36%).

В структуре премий за девять месяцев 2022 года преобладало страхование имущественных рисков (32%), страхование грузов и багажа (26%), страхование финансовых рисков (24%). Уровень выплат за 9 месяцев 2022 составил 0,02%. В январе-сентябре страховщик собрал 284 миллиона гривен страховых платежей, из них от перестраховщиков – 101,8 миллиона, и выплатил 46 тысяч гривен страховых возмещений.

Компания "Европолис" также работала в сегменте non-life, формируя портфель преимущественно за счет поступлений премий от юрлиц (76%) и перестраховщиков (18%). В структуре премий за девять месяцев текущего года преобладало страхование медицинских расходов (29%), страхование КАСКО (26%), страхование грузов и багажа/грузобагажа (25%).

Уровень выплат в январе-сентябре составил 7%. За этот период страховщик собрал 8,3 миллиона гривен страховых платежей, из них от перестраховщиков – 1,5 миллиона и выплатил 612 тысяч гривен возмещений.

СК "Арма" тоже работала в сегменте non-life, ее портфель формировался за счет поступления премий от юрлиц (82%), внутреннего перестрахования (18%), по видам страхования железнодорожного транспорта (52,5%), страхования грузов и багажа ( 14,0%), страхования имущества (12,6%) и КАСКО (9,1%).

В январе-сентябре 2022 года страховщик собрал 79,1 миллионов гривен страховых платежей, из них от перестраховщиков – 13,9 миллионов, выплатив возмещений на 458,7 тысячи гривен.

В свою очередь, "Добробут та захист", которая работала в том же сегменте, наибольший объем платежей имела от страхования имущественных рисков (55%) и ответственности перед третьими лицами (22%). За девять месяцев текущего года она собрала 202,5 миллиона гривен страховых платежей, из них от перестраховщиков – 130,4 миллиона, выплатив 109,6 тысячи гривен возмещений.

Кроме того, НБУ сообщил, что 11 ноября временно остановил лицензию СК "Универсальный полис", поскольку по результатам анализа ее отчетности за три квартала 2022 года было установлено, что она нарушает обязательный норматив платежеспособности и достаточности капитала. Решение вступило в силу 12 ноября. Страховщику установлен срок для устранения нарушений до 12 декабря.

СК "Универсальный полис" осуществляет деятельность по добровольным и обязательным видам страхования иным, чем страхование жизни. Ее страховой портфель формируется за счет страхования медицинских расходов (48,9%), страхования имущества и финансовых рисков (28,7%). В январе-сентябре страховщик собрал 50,1 миллиона гривен платежей, из чего 42,9 миллиона – от перестраховщиков и выплатил 24,3 миллиона гривен страховых выплат.

Кроме того, регулятор оштрафовал СК "Арсенал Лайф" из-за установления по результатам внеплановой инспекции 11 ноября факта осуществления ею безлицензионной деятельности, но какой именно – не сообщается. Уплатить штраф страховая компания должна в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения. Решение вступит в силу 14 ноября.