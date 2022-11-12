НБУ анулював ліцензії шести страховим компаніям

Національний банк України 10 листопада анулював з 11 листопада ліцензії на провадження страхової діяльності компаніям "Мега-Гарант", "Бенєфіт", "Кастоді", "Європоліс", "Арма", "Добробут та захист". Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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До цього, 29 липня, він тимчасово зупинив ліцензії "Мега-Гарант", а 17 вересня - "Бенєфіт" за недотримання обов'язкових фінансових нормативів. У встановлений строк порушення усунені не були, а фінансовий стан страховиків залишився критично незадовільним.

Іншим чотирьом компаніям анульовано ліцензії у зв’язку із встановленням фактів здійснення страховиками ризикової діяльності. Так, установлено факти вчинення ними двох і більше порушень обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій у межах одного звітного періоду.

СК "Мега-Гарант" входить до банківської групи Мегабанку, здійснювала діяльність у сегменті non-life, в тому числі з ОСЦПВ. У першому півріччі 2022 року страховик зібрав 50,6 мільйона гривень страхових платежів, з яких понад 80% припадає на ОСЦПВ, та виплатив 9,2 мільйона гривень страхових відшкодувань.

Компанія посідала 21-е місце серед найбільших компаній, які здійснюють діяльність на ринку ОСЦПВ, та має 1,5% частки ринку за страховими преміями із зазначеного виду страхування.

Нагадаємо при цьому, що сам Мегабанк НБУ 2 червня визнав неплатоспроможним, а 22 липня вирішив ліквідувати. За цей час Фонд гарантування вкладів фізосіб оголосив інвестиційний конкурс з порятунку фінустанови, але попри наявність попередньої зацікавленості декількох інвесторів, ніхто заявок так і не подав.

СК "Бенєфіт" же здійснювала діяльність у сегменті добровільних видів страхування, інших, ніж страхування життя. Її страховий портфель формувався за рахунок страхування фінансових ризиків, вантажів та багажу, наземного транспорту. За січень-вересень 2022 року страховик зібрав 1,8 мільйона гривень страхових платежів та виплатив 407 тисяч гривень страхових відшкодувань.

"СК "Кастоді" працювала у сегменті non-life, її страховий портфель формувався переважно за рахунок надходжень страхових премій від юридичних осіб (59%) та перестрахувальників (36%).

У структурі премій за дев'ять місяців 2022 року переважало страхування майнових ризиків (32%), страхування вантажів та багажу (26%), страхування фінансових ризиків (24%). Рівень виплат за 9 місяців 2022 року становив 0,02%. В січні-вересні страховик зібрав 284 мільйона гривень страхових платежів, з них від перестрахувальників – 101,8 мільйона, та виплатив 46 тисяч гривень страхових відшкодувань.

Компанія "Європоліс" також працювала у сегменті non-life, формуючи портфель переважно за рахунок надходжень премій від юросіб (76%) та перестрахувальників (18%). У структурі премій за дев'ять місяців поточного року переважало страхування медичних витрат (29%), страхування КАСКО (26%), страхування вантажів та багажу /вантажобагажу (25%).

Рівень виплат в січні-вересні становив 7%. За цей період страховик зібрав 8,3 мільйона гривень страхових платежів, з них від перестрахувальників – 1,5 мільйона, та виплатив 612 тисяч гривень відшкодувань.

СК "Арма" теж працювала в сегменті non-life, її портфель формувався за рахунок надходження премій від юросіб (82%), внутрішнього перестрахування (18%), за видами страхування залізничного транспорту (52,5%), страхування вантажів та багажу (14,0%), страхування майна (12,6%), КАСКО (9,1%).

В січні-вересні 2022 року страховик зібрав 79,1 мільйона гривень страхових платежів, з них від перестрахувальників – 13,9 мільйона, виплативши відшкодувань на 458,7 тисячі гривень.

В свою чергу, "Добробут і захист", що працювала у тому ж сегменті, найбільший обсяг платежів мала від страхування майнових ризиків (55%) та відповідальності перед третіми особами (22%). За дев'ять місяців поточного року вона зібрала 202,5 мільйона гривень страхових платежів, з них від перестрахувальників – 130,4 мільйона, виплативши 109,6 тисячі гривень відшкодувань.

Окрім цього, НБУ повідомив, що 11 листопадв тимчасово зупинив ліцензію СК "Універсальний поліс", оскільки за результатами аналізу її звітності за три квартали 2022 року було встановлено, що вона порушує обов’язковий норматив платоспроможності та достатності капіталу. Рішення набрало чинності 12 листопада. Страховику встановлено строк для усунення порушень до 12 грудня.

СК "Універсальний поліс" здійснює діяльність з добровільних та обов’язкових видів страхування інших, ніж страхування життя. Її страховий портфель формується за рахунок страхування медичних витрат (48,9%), страхування майна та фінансових ризиків (28,7%). В січні-вересні страховик зібрав 50,1 мільйона гривень платежів, з чого 42,9 мільйона – від перестрахувальників, та виплатив 24,3 мільйона гривень страхових виплат.

Крім того, регулятор оштрафував СК "Арсенал Лайф" через установлення за результатами позапланової інспекції 11 листопада факту здійснення нею безліцензійної діяльності, але якої саме - не повідомляється. Сплатити штраф страхова компанія повинна протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення. Рішення набере чинності 14 листопада.