По итогам 2025 года страховой рынок может вырасти на 30–35%

"ТОП-100" выяснил рецепт роста страховщиков.

За I полугодие 2025 года страховой рынок Украины вырос на 37%, что стало лучшим результатом работы страховщиков за последние несколько лет. Более того, объем привлеченных с начала года страховых премий оказался на 34% больше результата первого полугодия 2021-го, когда экономика еще не находилась под влиянием войны.

Бурный рост в первую очередь происходит из-за повышения тарифов на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСГПО) и удорожание других ключевых видов, таких как КАСКО и ДМС.

Рынок продолжает существовать в условиях жесткой борьбы за клиентов и находится под усиленным регуляторным давлением Нацбанка, что приводит к дальнейшему сокращению количества его участников и концентрации рыночных долей у лидеров рынка.

Премии, выплаты и доходы

В течение января-июня 2025 года рынок покинули три страховых компании. Так что общее количество платежеспособных страховщиков сократилось до 62. Из них 52 — рисковые страховые компании, а 10 — компании по страхованию жизни. Если сравнивать с I полугодием 2024 года, то рынок потерял 28 страховых компаний.

Активы страхового сектора за I полугодие 2025 года выросли на 20,9%, до 81,7 млрд грн (здесь и дальше динамика год к году). В то же время валовые премии составили 33,2 млрд грн, что на 37,2% больше, чем годом ранее, выплаты достигли 12,2 млрд грн, или на 22% больше, а технические резервы — 41,7 млрд грн, что почти на 23% больше, чем по итогам I полугодия 2024 года.

Кстати, более 62% премий страховые компании получили от физлиц-страхователей, а примерно 37% - от корпоративных клиентов. К примеру, годом ранее было 58% и 38% соответственно. То есть за год доля страховых платежей от розничных клиентов возросла примерно на 4 в. п.

Что касается распределения премий по видам страхования, то 92% составляли платежи по договорам рискового страхования, а 8% по договорам страхования жизни. За год доля страховых премий по страхованию жизни уменьшилась на 3 в. п., а премий по рисковому страхованию возросла на 3 и. п.

В I полугодии чистая прибыль рисковых страховщиков составила 1,9 млрд грн, что на треть больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала возросла на 2 в. п., до 10%. В то же время прибыль компаний по страхованию жизни сократилась за январь-июнь вдвое до 0,45 млрд грн.

«Автогражданка» подставила плечо

В сегменте рискового страхования основными драйверами по-прежнему являются транспортные виды, в частности ОСАГО и КАСКО. По данным НБУ, в течение ІІ квартала 2025 года больше всего выросли премии по «автогражданке» — на 38% квартал к кварталу. Объем премий по договорам КАСКО увеличился на 25% в квартальном измерении, по полисам «Зеленой карты» – на 7%, а страхованию здоровья (ДМС) – на 3%.

Следует заметить, что такой существенный прирост ОСАГО был обусловлен подорожанием страховых полисов из-за обновления законодательства (с 1 января 2025 года вступил в силу новый закон об «автогражданке»). В 2025-м цены на полисы ОСАГО взлетели на 70-100%, до 4-5 тыс. грн в среднем.

Рост премий по другим видам страхования связан с инфляционными и девальвационными процессами. КАСКО дорожает из-за увеличения цен на авто и запчасти, а также из-за роста стоимости ремонтных работ. Удорожание ДМС вызвано повышением стоимости медицинских услуг. "Зеленая карта" растет в цене из-за ослабления гривны к евро. В то же время, в годовом измерении премии по этому виду снизились на 6%, поскольку украинские мигранты в отдельных странах Евросоюза вынуждены переходить на полисы местных страховых компаний.

Сегмент страхования жизни за I полугодие продемонстрировал рост на 5% (год до года), в том числе на 4% за ІІ квартал. НБУ отмечает, что в апреле-июне существенно вырос объем премий, которые страховщики жизни привлекли от страхования здоровья клиентов — в 2,5 раза, до 44 млн грн.

Лидеры усиливают позиции

Отличительной чертой страхового рынка остается его высокая концентрация. В частности, в сегменте рискового страхования на 10 крупнейших компаний по активам приходится 43%, по страховым премиям – 72%, а по выплатам – 73%. В сегменте страхования жизни осталось 10 игроков, из которых 5 компаний по сути контролируют весь рынок лайфа, у которых и по активам, и по премиям примерно 90%.

Надеяться на то, что количество страховых компаний будет расти, пока не приходится. В целом, выстраивание устойчивого и прибыльного страхового бизнеса останется сложной задачей для владельцев и менеджеров страховых компаний.

Во-первых, на страховщиков оказывает давление слабое восстановление экономики и стагнация на смежных рынках — автопрома, недвижимости, FMCG. При этом клиентская база тоже не растет, а сжимается: за I полугодие 2025 года страховщики заключили 11,2 млн. договоров страхования, что на 36% меньше, чем годом ранее.

Во-вторых, участникам рынка приходится приспосабливаться к повышенным регуляторным требованиям. Напомним, что с января 2025 года вступили в силу нормы закона «О страховании», которые дают больше полномочий НБУ по лицензированию страховщиков, одобрению изменений в структуре собственности страховых компаний и установлению требований к их руководителям.

Следовательно, рост рынка за 2025 год в цифрах будет, вероятно, в пределах 30-35%, что на первый взгляд смотрится оптимистично. Но следует учитывать, что такой результат будет достигнут в основном из-за увеличения цен на страховые продукты.

Отраслевые лидеры

ARX

Количество работников: 876

Чистые страховые премии за 2024 год: 4,3 млрд грн

Чистые страховые премии за I полугодие 2025 года: 2,5 млрд грн

ARX — одна из ведущих страховых компаний Украины, входящая в международную группу Fairfax Financial Holdings. Компания предлагает широкий спектр услуг и занимает ведущие позиции на рынке автострахования (КАСКО, ОСАГО), медицинского, туристического и имущественного страхования. ARX – лидер украинского страхового рынка. По итогам I полугодия 2025 года финансовый результат компании составил 198,69 млн грн, что является самым высоким показателем на рынке. Объемы страховых премий в КАСКО — 1,3 млрд грн, что также является лучшим показателем в сегменте. Компания развивает онлайн-сервисы, инновационные методики в автостраховании, а также защиту имущества от военных рисков. Согласно данным компании, 83,4% готовы рекомендовать компанию, 96% клиентов удовлетворены урегулированием, согласно данным Revisior по результатам независимого опроса клиентов КАСКО «Все Включено» за 12 месяцев по состоянию на 30 сентября 2025 года.

Украинский страховой рынок стремительно концентрируется вокруг лидеров Вячеслав Гавриленко генеральный директор компании ARX Life, заместитель председателя правления страховой компании ARX

Украинский страховой рынок стремительно сконцентрируется вокруг лидеров, и это закономерно. Выживают те, кто имеет финансовую устойчивость, технологию и доверие клиентов. Для ARX это шанс усилить позиции: наши активы в I полугодии 2025 года превысили 5,9 млрд. грн., а капитал — 2,8 млрд. грн. Мы растем не количеством полисов, а качеством сервиса. Конкуренция сегодня самая острая в транспортном, медицинском и имущественном страховании. Но она уже не о цене – она о сервисе, скорости и диджитале. Большинство полисов ОСАГО оформляются онлайн, а клиенты ожидают мгновенного урегулирования. ARX задает тон этим изменениям: мы одни из первых ввели автострахование с покрытием военных рисков и перенесли этот подход на другие продукты. Мы не демпингуем, а конкурируем стабильно высоким уровнем надежности, качеством сервиса для клиентов, профессионализмом и технологиями. Наш принцип неизменен: прочная история – наш фундамент, постоянные инновации – наш двигатель. Именно так ARX формирует будущее страхование – надежное, простое и человечное.

ИНГО

Количество работников: 400

Чистые страховые премии за 2024 год: 2,8 млрд. грн.

Чистые страховые премии за I полугодие 2025 года: 1,89 млрд грн

СК ИНГО имеет стабильную репутацию надежного страхового партнера, уже более 30 лет обслуживающего население и бизнес. Компания владеет лицензиями на 18 классов страхования и имеет широкую сеть обслуживания по всей стране. В сентябре рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило для компании долгосрочный кредитный рейтинг на уровне uaAA и рейтинг финансовой устойчивости на уровне uaAA.ifr, оба с прогнозом "в развитии". Страховщик сохраняет сильные позиции на рынке медицинского страхования и КАСКО. Компания ведет системную работу по клиентскому опыту: активно инвестирует в цифровые сервисы, совершенствует качество коммуникации с клиентами. ИНГО входит в тройку лидеров рынка по объемам страховых выплат и премий в 2025 году. По итогам первого полугодия 2025 года валовые страховые премии составили 1,42 млрд грн.

В 2026-м компании должны перестроить политики резервирования, системы учета, модели рисков. Андрей Семченко глава правления страховой компании ИНГО

Стандарты Solvency II вступят в силу с 2027 года, однако уже в 2026 компании должны перестроить политики резервирования, системы учета, модели рисков. Это потребует серьезной подготовки и инвестиций, хотя ИНГО уже работает в этой парадигме. Еще одним немаловажным фактором для рынка является, очевидно, военная динамика. Интенсивность атак, особенно дроновых, выросла в десятки раз по сравнению с прошлым годом. Это влияет не только на убыточность, но и психологию рынка. Мы реагируем на это просто: никакой погони за долей рынка, только контролируемая доходность. Таким образом, компания может расти за счет собственной прибыли и не нуждаться в докапитализации.

Арсенал Страхование

Количество работников: 560

Чистые страховые премии за 2024 год: 3,156 млрд грн

Чистые страховые премии за I полугодие 2025 года: 2,066 млрд грн

«Арсенал Страхование» – одна из ведущих страховых компаний Украины. В I полугодии 2025 года увеличила объем страховых премий на 62% по сравнению с результатами 2024-го, а страховые выплаты – на 32%. Чистые страховые премии за 9 месяцев 2025 года - 3,458 млрд грн. Арсенал Страхование активно развивает цифровые сервисы, сосредотачиваясь на онлайн-продажах и автоматизации процессов. Компания занимает значительную долю в сегменте автострахования: КАСКО – в топ-2 и ОСАГО – в топ-8. Обладает высоким кредитным рейтингом uaAAA по версии национального РА «Рюрик» и репутацией надежного партнера, что подтверждается доверием 350 тыс. клиентов. Высокий уровень лояльности клиентов подтверждает показатель NPS 92, что на 38,1% превышает средний уровень страховой отрасли в Украине.

Страхование трансформируется по всему миру Марина Авдеева председатель наблюдательного совета, совладелица СК «Арсенал Страхование»

По результатам июня 2025 года "Арсенал Страхование" впервые вышел на 1 место из КАСКО. Нам нужно еще немного времени, чтобы закрепить лидерские позиции и двигаться дальше в будущее. Страхование трансформируется по всему миру. Качественный продукт, сервис, полностью цифровое взаимодействие и быстрое урегулирование случаев – это база, которая есть у всех. Будущее страхование – это когда оно «зашито» в повседневной сервисе (embedded), персонифицировано и учитывает лайф-стайл человека, работает на данных с помощью AI, а главное – страхование должно служить созданию инфраструктуры безопасности вокруг человека и бизнеса, быть превентивным. Именно в такое страхование мы верим, и именно такое будущее уже сейчас выстраивает «Арсенал Страхование».

UNIVERSALNA

Количество работников: > 450

Чистые страховые премии за 2024 год: 2,439 млрд грн

Чистые страховые премии за I полугодие 2025 года: 1,526 млрд грн

UNIVERSALNA – одна из ведущих страховых компаний Украины – входит в международную финансовую группу Fairfax (Канада). На страховом рынке Украины с 1991 года. UNIVERSALNA входит в число компаний-лидеров добровольного медицинского страхования коллективов (ДМС) и несколько лет подряд занимает ведущие места по корпоративному медицинскому страхованию в бизнес-рейтингах. Имеет в своем портфеле более 500 корпоративных клиентов из ДМС. Это едва ли не единственная страховая компания в Украине, которая системно мониторит уровень удовлетворенности клиентов в сегменте медицинского страхования. Только в течение первых шести месяцев 2025 года UNIVERSALNA получила более 20 тыс. отзывов и оценок клиентов по ДМС, из которых 93% удовлетворены сервисом.

Конкуренция между страховыми компаниями за клиентов по медицинскому страхованию была и будет всегда. Сергей Сабарин исполнительный директор по медицинскому страхованию UNIVERSALNA

Конкуренция между страховыми компаниями за клиентов по медицинскому страхованию была и будет всегда. Это большой сегмент страхового рынка, который показывает постоянный стабильный рост в последние годы, поэтому очень интересен, особенно для крупных игроков на рынке. Сегодня многим клиентам все больше приходит понимание того, что корпоративное медицинское страхование должно быть, прежде всего, качественным, а не дешевым, поэтому фокус внимания клиентов смещается со стороны самой низкой цены в сторону лучшего сервиса. Конкретно сервисная составляющая и является главным предметом конкуренции в борьбе за корпоративного клиента. Сервис в медицинском страховании – это очень емкое и многогранное понятие – здесь и качество и наполнение программ страхования, и учет всех потребностей клиента, оперативное и комфортное сопровождение договора страхования. Важен качественный медицинский ассистанс с бесперебойной работой, развитая ИТ составляющая, от мультиканальности связи до автоматизации внутренних процессов и многие другие, не менее важные составляющие.

СК VUSO

Количество работников: > 700

Чистые страховые премии за 2024 год: 1,2 млрд грн

Чистые страховые премии за I полугодие 2025 года: 1,8 млрд. грн.

Объем премий по договорам ОСАГО демонстрирует рост Андрей Артюхов глава правления СК VUSO