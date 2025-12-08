За підсумками 2025 року страховий ринок може зрости на 30-35%

«ТОП-100» з’ясував рецепт зростання страховиків.

За І півріччя 2025 року страховий ринок України зріс на 37%, що стало найкращим результатом роботи страховиків за останні кілька років. Ба більше, обсяг залучених з початку року страхових премій виявився на 34% більшим за результат першого півріччя 2021-го, коли економіка ще не перебувала під впливом війни.

Бурхливе зростання насамперед відбувається через підвищення тарифів на обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) та подорожчання інших ключових видів, як-от КАСКО та ДМС.

Ринок продовжує існувати в умовах жорсткої боротьби за клієнтів і перебуває під посиленим регуляторним тиском Нацбанку, що призводить до подальшого скорочення кількості його учасників та концентрації ринкових часток у лідерів ринку.

Премії, виплати та прибутки

Протягом січня-червня 2025 року ринок залишили три страхові компанії. Тож загальна кількість платоспроможних страховиків скоротилася до 62. З них 52 — ризикові страхові компанії, а 10 — компанії зі страхування життя. Якщо ж порівнювати з І півріччям 2024 року, то ринок втратив 28 страхових компаній.

Активи страхового сектору за І півріччя 2025 року зросли на 20,9%, до 81,7 млрд грн (тут і далі динаміка рік до року). Водночас валові премії становили 33,2 млрд грн, що на 37,2% більше, ніж роком раніше, виплати досягли 12,2 млрд грн, або на 22% більше, а технічні резерви — 41,7 млрд грн, що майже на 23% більше, ніж за підсумками І півріччя 2024-го.

До речі, понад 62% премій страхові компанії отримали від фізосіб-страхувальників, а приблизно 37% — від корпоративних клієнтів. Наприклад, роком раніше було 58% та 38% відповідно. Тобто за рік частка страхових платежів від роздрібних клієнтів зросла приблизно на 4 в. п.

Щодо розподілу премій за видами страхування, то 92% становили платежі за договорами ризикового страхування, а 8% — за договорами страхування життя. За рік частка страхових премій зі страхування життя зменшилась на 3 в. п., а премій з ризикового страхування зросла на 3 в. п.

У І півріччі чистий прибуток ризикових страховиків становив 1,9 млрд грн, що на третину більше, ніж роком раніше. Рентабельність капіталу зросла на 2 в. п., до 10%. Водночас прибуток компаній зі страхування життя скоротився за січень-червень удвічі, до 0,45 млрд грн.

«Автоцивілка» підставила плече

У сегменті ризикового страхування основними драйверами, як і раніше, є транспортні види, зокрема ОСЦПВ і КАСКО. За даними НБУ, протягом ІІ кварталу 2025 року найбільше виросли премії з «автоцивілки» — на 38% квартал до кварталу. Обсяг премій за договорами КАСКО збільшився на 25% у квартальному вимірі, за полісами «Зеленої карти» — на 7%, а страхування здоров’я (ДМС) — на 3%.

Варто зауважити, що такий суттєвий приріст ОСЦПВ був зумовлений подорожчанням страхових полісів через оновлення законодавства (з 1 січня 2025 року набув чинності новий закон про «автоцивілку»). У 2025-му ціни на поліси ОСЦПВ злетіли на 70-100%, до 4-5 тис. грн у середньому.

Зростання премій з інших видів страхування пов’язане з інфляційними і девальваційними процесами. КАСКО дорожчає через збільшення цін на авто та запчастини, а також через зростання вартості ремонтних робіт. Подорожчання ДМС спричинене підвищенням вартості медичних послуг. «Зелена карта» зростає в ціні через ослаблення гривні до євро. Водночас у річному вимірі премії з цього виду знизилися на 6%, оскільки українські мігранти в окремих країнах Євросоюзу змушені переходити на поліси місцевих страхових компаній.

Сегмент страхування життя за І півріччя продемонстрував зростання на 5% (рік до року), зокрема на 4% за ІІ квартал. НБУ наголошує на тому, що у квітні-червні суттєво зріс обсяг премій, які страховики життя залучили від страхування здоров’я клієнтів — у 2,5 рази, до 44 млн грн.

Лідери посилюють позиції

Характерною рисою страхового ринку залишається його висока концентрація. Зокрема, у сегменті ризикового страхування на 10 найбільших компаній за активами припадає 43%, за страховими преміями — 72%, а за виплатами — 73%. У сегменті страхування життя залишилося 10 гравців, з яких 5 компаній, по суті, контролюють весь ринок лайфу, у яких і за активами, і за преміями приблизно 90%.

Сподіватись на те, що кількість страхових компаній зростатиме, поки що не доводиться. Загалом вибудовування сталого та прибуткового страхового бізнесу залишиться складним завданням для власників та менеджерів страхових компаній.

По-перше, на страховиків тисне слабке відновлення економіки та стагнація на суміжних ринках — автопрому, нерухомості, FMCG. При цьому клієнтська база теж не зростає, а стискається: за І півріччя 2025 року страховики уклали 11,2 млн договорів страхування, що на 36% менше, ніж роком раніше.

По-друге, учасникам ринку доводиться пристосовуватись до підвищених регуляторних вимог. Нагадаємо, що з січня 2025 року набули чинності норми закону «Про страхування», які дають більше повноважень НБУ щодо ліцензування страховиків, схвалення змін у структурі власності страхових компаній та встановлення вимог до їхніх керівників.

Отже, зростання ринку за 2025 рік у цифрах буде, ймовірно, у межах 30-35%, що на перший погляд виглядає оптимістично. Але слід враховувати, що такого результату буде досягнуто здебільшого через збільшення цін на страхові продукти.

Галузеві лідери

ARX

Кількість працівників: 876

Чисті страхові премії за 2024 рік: 4,3 млрд грн

Чисті страхові премії за І півріччя 2025 року: 2,5 млрд грн

ARX — одна з провідних страхових компаній України, що входить до міжнародної групи Fairfax Financial Holdings. Компанія пропонує широкий спектр послуг та посідає провідні позиції на ринку автострахування (КАСКО, ОСЦПВ), медичного, туристичного та майнового страхування. ARX — лідер українського страхового ринку. За підсумками І півріччя 2025 року фінансовий результат компанії становив 198,69 млн грн, що є найвищим показником на ринку. Обсяги страхових премій у КАСКО — 1,3 млрд грн, що також є найкращим показником у сегменті. Компанія розвиває онлайн-сервіси, інноваційні методики в автострахуванні, а також захист майна від воєнних ризиків. Згідно з даними компанії, 83,4% готові рекомендувати компанію, 96% клієнтів задоволені врегулюванням, згідно з даними Revisior за результатами незалежного опитування клієнтів КАСКО «Все Включено» за 12 місяців станом на 30 вересня 2025 року.

Український страховий ринок стрімко концентрується навколо лідерів Вячеслав Гавриленко генеральний директор компанії ARX Life, заступник голови правління страхової компанії ARX

Український страховий ринок стрімко концентрується навколо лідерів, і це закономірно. Виживають ті, хто має фінансову стійкість, технології та довіру клієнтів. Для ARX це шанс посилити позиції: наші активи у І півріччі 2025 року перевищили 5,9 млрд грн, а капітал — 2,8 млрд грн. Ми зростаємо не кількістю полісів, а якістю сервісу. Конкуренція сьогодні найгостріша у транспортному, медичному та майновому страхуванні. Але вона вже не про ціну — вона про сервіс, швидкість і диджитал. Більшість полісів ОСЦПВ оформлюються онлайн, а клієнти очікують миттєвого врегулювання. ARX задає тон цим змінам: ми одні з перших запровадили автострахування з покриттям воєнних ризиків і перенесли цей підхід на інші продукти. Ми не демпінгуємо, а конкуруємо стабільно високим рівнем надійності, якістю сервісу для клієнтів, професійністю і технологіями. Наш принцип незмінний: міцна історія — наш фундамент, постійні інновації — наш двигун. Саме так ARX формує майбутнє страхування — надійне, просте й людяне.

ІНГО

Кількість працівників: 400

Чисті страхові премії за 2024 рік: 2,8 млрд грн

Чисті страхові премії за І півріччя 2025 року: 1,89 млрд грн

СК ІНГО має стабільну репутацію надійного страхового партнера, який уже понад 30 років обслуговує населення та бізнес. Компанія володіє ліцензіями на 18 класів страхування та має широку мережу обслуговування по всій країні. У вересні рейтингове агентство IBI-Rating підтвердило для компанії довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaAA та рейтинг фінансової стійкості на рівні uaAA.ifr, обидва з прогнозом «у розвитку». Страховик зберігає сильні позиції на ринку медичного страхування та КАСКО. Компанія веде системну роботу щодо клієнтського досвіду: активно інвестує у цифрові сервіси, вдосконалює якість комунікації з клієнтами. ІНГО входить до трійки лідерів ринку за обсягами страхових виплат та премій у 2025 році. За підсумками першого півріччя 2025-го валові страхові премії становили 1,42 млрд грн.

У 2026-му компанії мають перебудувати політики резервування, системи обліку, моделі ризиків Андрій Семченко голова правління страхової компанії ІНГО

Стандарти Solvency II набудуть чинності з 2027 року, проте вже у 2026-му компанії мають перебудувати політики резервування, системи обліку, моделі ризиків. Це вимагатиме серйозної підготовки й інвестицій, хоча ІНГО вже працює в цій парадигмі. Ще одним важливим фактором для ринку є, вочевидь, воєнна динаміка. Інтенсивність атак, особливо дронових, зросла у десятки разів порівняно з минулим роком. Це впливає не лише на збитковість, а й на психологію ринку. Ми реагуємо на це просто: жодної гонитви за часткою ринку, лише контрольована прибутковість. У такий спосіб компанія може рости за рахунок власного прибутку та не потребувати докапіталізації.

Арсенал Страхування

Кількість працівників: 560

Чисті страхові премії за 2024 рік: 3,156 млрд грн

Чисті страхові премії за І півріччя 2025 року: 2,066 млрд грн

«Арсенал Страхування» — одна з провідних страхових компаній України. У I півріччі 2025 року збільшила обсяг страхових премій на 62% у порівнянні з результатами 2024-го, а страхові виплати — на 32%. Чисті страхові премії за 9 місяців 2025 року — 3,458 млрд грн. «Арсенал Страхування» активно розвиває цифрові сервіси, зосереджуючись на онлайн-продажах та автоматизації процесів. Компанія займає значну частку в сегменті автострахування: КАСКО — у топ-2 та ОСЦПВ — у топ-8. Має високий кредитний рейтинг uaAAA за версією національного РА «Рюрік» та репутацію надійного партнера, що підтверджується довірою 350 тис. клієнтів. Високий рівень лояльності клієнтів підтверджує показник NPS 92, що на 38,1% перевищує середній рівень по страховій галузі в Україні.

Страхування трансформується у всьому світі Марина Авдєєва голова наглядової ради, співвласниця СК «Арсенал Страхування»

За результатами червня 2025 року «Арсенал Страхування» вперше вийшов на 1 місце з КАСКО. Нам потрібно ще трохи часу, щоб закріпити лідерські позиції і рухатися далі в майбутнє. Страхування трансформується у всьому світі. Якісний продукт, сервіс, повністю цифрова взаємодія та швидке врегулювання випадків — це база, яка є у всіх. Майбутнє страхування — це коли воно «зашите» в повсякденні сервіси (embedded), персоніфіковане і враховує лайф-стайл людини, працює на даних за допомогою AI, а головне — страхування повинне служити створенню інфраструктури безпеки навколо людини й бізнесу, бути превентивним. Саме в таке страхування ми віримо і саме таке майбутнє вже зараз вибудовує «Арсенал Страхування».

UNIVERSALNA

Кількість працівників: > 450

Чисті страхові премії за 2024 рік: 2,439 млрд грн

Чисті страхові премії за І півріччя 2025 року: 1,526 млрд грн

UNIVERSALNA — одна з провідних страхових компаній України — входить до міжнародної фінансової групи Fairfax (Канада). На страховому ринку України з 1991 року. UNIVERSALNA входить до числа компаній-лідерів з добровільного медичного страхування колективів (ДМС) та кілька років поспіль посідає провідні місця з корпоративного медичного страхування у бізнес-рейтингах. Має у своєму портфелі понад 500 корпоративних клієнтів з ДМС. Це чи не єдина страхова компанія в Україні, яка системно моніторить рівень задоволеності клієнтів у сегменті медичного страхування. Лише протягом перших шести місяців 2025 року UNIVERSALNA отримала понад 20 тис. відгуків і оцінок клієнтів щодо ДМС, з яких 93% задоволені сервісом.

Конкуренція між страховими компаніями за клієнтів по медичному страхуванні була і буде завжди. Сергій Сабарін виконавчий директор з медичного страхування UNIVERSALNA

Конкуренція між страховими компаніями за клієнтів по медичному страхуванні була і буде завжди. Це великий сегмент страхового ринку який показує постійне стабільне зростання протягом останніх років, тому дуже цікавий, особливо для великих гравців на ринку. Сьогодні до багатьох клієнтів все більше приходить розуміння того, що корпоративне медичне страхування має бути, перш за все, якісним, а не дешевим, тому фокус уваги клієнтів зміщується з боку найнижчої ціни у бік найкращого сервісу. Саме сервісна складова і є основним предметом конкуренції в боротьбі за корпоративного клієнта. Сервіс у медичному страхуванні це дуже ємне та багатогранне поняття — тут і якість і наповнення програм страхування, і врахування всіх потреб клієнта, оперативний та комфортний супровід договору страхування. Важливий якісний медичний асистанс з безперебійною роботою, розвинена ІТ складова, від мультиканальності зв’язку до автоматизації внутрішніх процесів і багато інших, не менш важливих складових.

СК VUSO

Кількість працівників: > 700

Чисті страхові премії за 2024 рік: 1,2 млрд грн

Чисті страхові премії за І півріччя 2025 року: 1,8 млрд грн

Обсяг премій за договорами ОСЦПВ демонструє зростання Андрій Артюхов голова правління СК VUSO