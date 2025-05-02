Онлайн-рынок фальсификата: распродажи складов Duty Free, все ароматы со скидкой 90% и другие ловушки для потребителей

Рынок фальсификата, как и любой другой рынок, работает по своим законам и имеет свою логику. Чаще всего подделывают товары, которые: а) пользуются постоянным спросом и б) стоят достаточно дорого, чтобы у потребителя возникло желание приобрести их со скидкой. Этим критериям целиком и полностью соответствует элитная парфюмерия известных брендов.

Стать обладателем легендарного аромата от Gucci, Guerlain или Armani мечтают почти все, а вот заплатить за шедевр лучших парфюмеров мира 150-250 евро готов не каждый. Именно поэтому люди начинают искать способы сэкономить и охотно ведутся на рекламу акций, предлагающих дорогие брендовые продукты со значительными скидками. В этом нет ничего удивительного: почему бы не воспользоваться возможностью купить вожделенный аромат за полцены?! Но нужно помнить, что именно на естественное желание сэкономить делают ставку мошенники.

Давайте рассмотрим, какие приемы используют продавцы подделок в интернете, и каких правил следует придерживаться, чтобы из охотника за скидками не превратиться в добычу мошенников.

Помогут нам сформулировать эти «правила безопасного онлайн-шопинга» эксперты сети BROCARD, которая является бессменным лидером парфюмерно-косметологического рынка в сегменте «люкс». Так что же стоит учитывать, чтобы не попасть в рекламную ловушку?

Правило 1. Никогда не доверяйте рекламе, которая предлагает одинаковые скидки на все товары ассортимента: «Все парфюмы по 299 грн». А иногда и по 199 грн. Солидные продавцы никогда не проводят такие «тотальные» распродажи. Обычно они предлагают скидки разного уровня на отдельные товары, а перечень этих акционных товаров постоянно меняется.

«Роскошь» за 199 грн – слишком хорошо, чтобы быть правдой / Реклама с Facebook

Правило 2. Не верьте скидкам «до 90%» на элитную парфюмерию. Их не существует — это аксиома. Кроме того, в рекламной «терминологии» сертифицированных ритейлеров нет таких выражений, как «Безумные скидки», «Парфюмы по себестоимости», «По смешным ценам». Продавцы, которые годами боролись за право и честь представлять люксовые ароматы лучших брендов мира, никогда не отдадут их «почти даром». Хотя бы потому, что шедевры Dior или Versace этого не заслуживают.

Правило 3. Относитесь со скепсисом к форс-мажорным обстоятельствам, которыми мошенники объясняют свои «беспрецедентные распродажи». Обратите внимание, что каждая супер-распродажа, о которой говорится в рекламе, связана с каким-то «несчастьем». «Окончательное закрытие магазина», «Ликвидация разрушенного склада», «Конфискация партии реквизированной продукции» и так далее. В отличие от мошенников, уважаемые игроки рынка проводят акции приуроченные к различным праздникам и другим приятным событиям — Новому году, Дню святого Валентина, Дню матери, дню рождения компании или магазина… То есть скидки обычно — это подарок компании своим лояльным клиентам в честь праздника.

Обратите внимание! В последнее время к списку форс-мажорных обстоятельств, объясняющих «безумные скидки», добавилось еще одно — «Распродажа остатков Duty Free». В рекламе можно увидеть детальное объяснение беспрецедентной акции: «Закрытое авиапространство заставляет Duty Free распродать свой склад парфюмов. Скидки до 90% на все оригинальные парфюмы 2024 года! Самые известные бренды по шокирующим ценам! Не упустите шанс обновить любимый аромат почти даром!» Если проанализировать этот рекламный текст, легко найти все те «ловушки», о которых мы предупреждали выше: «Скидки на все парфюмы», «До 90%», «По шокирующим ценам», «почти даром», «распродажа склада из-за закрытия авиапространства». Доказательств того, что перед вами мошенники, хватит даже на несколько объявлений!

Проверяйте достоверность акций, чтобы избежать мошенничества при покупке парфюмерии / Реклама с Facebook.

Правило 4. Если вы видите в рекламе такие фразы, как «парфюмы на разлив», «парфюмы по лицензии», «99% схожести с оригиналом», «французские парфюмы в упрощенных флаконах», «наборы пробников», будьте уверены, что это — подделка. «Аналогов» легендарных парфюмов не существует! Владельцы брендов производят свои парфюмы только на собственных предприятиях, разливают их только в оригинальные флаконы, поставляют в разные страны только через сертифицированных дистрибьюторов и продают через реализаторов, которые получили это право, выполнив ряд серьезных требований.

«Аналоги», изготовленные в Турции, ОАЭ или подпольных цехах Украины, не имеют никакого отношения к оригинальным ароматам. Если вы согласны купить «парфюмы с 30% люксовых французских масел: стойкость до 24 часов на теле и более 72 на одежде» за «фантастическую» цену 199 грн, это ваш выбор. Но не обманывайте себя: вы покупаете именно подделку, а не оригинал. Достаточно сравнить цену на выбранный парфюм у продавцов «аналогов» и на сайте официальных реализаторов.

Правило 5. Внимательно выбирайте место покупки парфюмов. Переходя по ссылке из рекламного объявления, обращайте внимание, куда именно вы попали. Если это неизвестный сайт, зарегистрированный на «свободном» домене или торговая площадка в Instagram, Telegram или другом мессенджере, не рискуйте деньгами и не «спонсируйте» мошенников.

Лучше зайдите на сайт известной сети, которая имеет магазины не только онлайн, но и офлайн, изучите ассортимент, ознакомьтесь с информацией о продуктах, получите консультацию — и сознательно сделайте свой выбор. Что касается скидок, то в магазинах сети BROCARD, на сайте BROCARD.UA и в мобильном приложении BROCARD регулярно проводятся акции с приятными скидками. Здесь вам предложат только качественный оригинальный продукт — с гарантией 100%.

Скидки — это всегда приятно. Но еще приятнее, когда знаешь, что всё, что ты выберешь, будет на 100% оригинальным. Фото: brocard.ua

Вывод: не тратьте деньги на дешевые подделки, какими бы привлекательными доводами ни пытались вас убедить мошенники. Лучше позвольте себе оригинальный брендовый продукт, который точно принесет удовольствие от покупки и будет долго радовать вас безупречным качеством.