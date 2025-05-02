Онлайн-ринок фальсифікату: розпродажі складів Duty Free, всі парфуми зі знижкою 90% та інші пастки для споживачів

Ринок фальсифікату, як і будь-який інший ринок, працює за своїми законами та має свою логіку. Найчастіше підробляють товари, які а) користуються постійним попитом і б) коштують достатньо дорого, щоб у споживача виникло бажання придбати їх зі знижкою. Цим критеріям цілком і повністю відповідає елітна парфумерія відомих брендів.

Стати власником легендарного аромату від Gucci, Guerlain або Armani мріють майже всі, а от заплатити за шедевр найкращих парфумерів світу 150-250 євро готовий не кожен. Саме тому люди починають шукати шляхи зекономити і радо ведуться на рекламу акцій, що пропонують дорогі брендові продукти із суттєвими знижками. В цьому немає нічого дивного: чому б не скористатися можливістю купити омріяний аромат за півціни?! Але треба пам’ятати, що саме на природне бажання зекономити роблять ставку шахраї.

Давайте розглянемо, які прийоми використовують реалізатори підробок в інтернеті, і яких правил слід дотримуватись, щоб із мисливця за знижками не перетворитися на здобич шахраїв.

Допоможуть нам сформулювати ці «правила безпечного онлайн-шопінгу» експерти мережі BROCARD, яка є беззмінним лідером парфумерно-косметологічного ринку в сегменті «люкс». Тож на що слід звертати увагу, щоб не потрапити у рекламну пастку.

Правило 1. Ніколи не довіряйте рекламі, що пропонує однакові знижки на всі товари асортименту: «Всі парфуми по 299 грн». А часом і по 199 грн. Солідні продавці ніколи не проводять такі «тотальні» розпродажі. Зазвичай вони пропонують знижки різного рівня на окремі товари, а перелік цих акційних товарів постійно змінюється.

«Розкіш» за 199 грн – занадто добре, щоб бути правдою / Реклама з Facebook

Правило 2. Не вірте у знижки «до 90%» на елітну парфумерію. Їх не існує – це аксіома. Крім того, в рекламній «термінології» сертифікованих реалізаторів немає словосполучень на кшталт «Шалені знижки», «Парфуми за собівартістю», «За смішними цінами». Продавці, які роками виборювали право і честь представляти люксові парфуми кращих брендів світу, ніколи не стануть віддавати їх «майже задарма». Хоча б тому, що шедеври Dior або Versage цього не заслуговують.

Правило 3. Ставтесь зі скептицизмом до форс-мажорних обставин, якими ділки пояснюють свої «безпрецедентні розпродажі». Зверніть увагу, що кожен суперсейл, про який йдеться у рекламі, пов’язаний з якимось «лихом». «Остаточне закриття магазину», «Ліквідація розбомбленого складу», «Конфіскація партії реквізованої продукції» тощо. На відміну від шахраїв, шановні гравці ринку проводять акції до різноманітних свят та інших приємних подій – Нового Року, Дня святого Валентина, Дня матері, дня народження компанії або магазину… Тобто знижки – це зазвичай подарунок компанія своїм лояльним клієнтам на честь свята.

Зверніть увагу! Останнім часом до переліку форс-мажорних обставин, якими пояснюються «шалені знижки», доєдналось ще одне – «Розпродаж залишків Duty Free». В рекламі можна побачити детальне пояснення безпрецедентної акції: «Закритий авіапростір змушує Duty Free розпродати свій склад парфумів. Знижки до 90% на всі оригінальні парфуми 2024 року! Найвідоміші бренди за шокуючими цінами! Не прогав свій шанс оновити улюблений аромат майже задарма!» Якщо проаналізувати цей рекламний текст, легко знайти всі ті «гачки», про які ми попереджали вище: «Знижки на всі парфуми» «До 90%», «За шокуючими цінами», «майже задарма», «розпродаж складу у зв’язку із закриттям авіа простору». Доказів, що перед вами шахраї – вистачить навіть на декілька оголошень!

Перевіряйте достовірність акцій, щоб уникнути шахрайства при покупці парфумів / Реклама з Facebook

Правило 4. Якщо бачите в рекламі словосполучення «парфуми на розлив», «парфуми за ліцензією», «99% схожість з оригіналом», «французькі парфуми в спрощених флаконах», «набори пробників», будьте впевнені, що це – підробка. «Аналогів» легендарних парфумів не існує в природі! Власники брендів виробляють свої парфуми тільки на «рідних» підприємствах, розливають тільки в оригінальні флакони, постачають в різні країни тільки через сертифікованих дистриб’юторів і продають через реалізаторів, які отримали це право, виконавши цілу низку серйозних вимог.

«Аналоги», виготовлені в Туреччині, ОАЕ або в підпільних цехах України не мають жодного відношення до оригінальних парфумів. Якщо ви згодні придбати «парфуми з 30% люксових французьких олій: стійкість до 24 годин на тілі та більше 72 на одязі» за «фантастичною» ціною 199 грн, це ваш вибір. Тільки не треба себе обдурювати: ви купуєте саме підробку, а не оригінал. Достатньо порівняти ціну на обраний парфум у продавців «аналогів» і на сайті офіційних реалізаторів.

Правило 5. Уважно обирайте місце покупки парфумів. Переходячи по посиланню з рекламного оголошення, звертайте увагу, куди саме ви потрапили. Якщо це нікому не відомий сайт, зареєстрований на «вільному» домені або торгівельний майданчик в Instagram, Telegram або іншому месенджері, не ризикуйте грошима і не «спонсоруйте» шахраїв.

Краще зайдіть на сайт відомої мережі, яка має магазини не тільки онлайн, а й офлайн, вивчіть асортимент, ознайомтесь з інформацію про продукти, отримайте консультацію – і свідомо зробіть свій вибір. Щодо знижок, то в магазинах мережі BROCARD, на сайті BROCARD.UA та в мобільному застосунку BROCARD регулярно проводяться акції з приємними знижками. І тут вам запропонують тільки якісний оригінальний продукт – з гарантією 100%.

Знижки – це завжди приємно. Але ще приємніше, коли знаєш: усе, що обереш, буде на 100% оригінальним. Фото: brocard.ua

Висновок: не витрачайте гроші на дешеві підробки які б привабливі аргументи не наводили шахраї. Краще дозвольте собі оригінальний брендовий продукт, який точно принесе задоволення від покупки і буде довго радувати вас бездоганною якістю.