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В Марбелье пройдет выставка-продажа современного украинского искусства Art for Freedom
С 8 по 10 июля в галерее Wadström Tönnheim в испанском городе Марбелья состоится выставка-продажа современного украинского искусства. Часть средств от продажи работ будет направлена в международный благотворительный фонд Future for Ukraine.
Об этом пишет НВ.
В курортном испанском городе Марбелья пройдет выставка-продажа современного украинского искусства. На ней будут представлены 26 работ 15 украинских художников и скульпторов.
Среди участников Дарья Алешкина, Назар Билык, Артем Волокитин, Петр Гронский, Василий Грубляк, Алексей Золотарев, Дарья Микитюк, Нина Мурашкина, Юрий Коваль, Татьяна Малиновская, Виталий Кравец, Лилия Студницкая, Валерия Трубина, Иван Цюпка, INS (Евгений Гладенко).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Цель выставки — поддержать украинских художников во время войны, познакомить мир и испанских коллекционеров и ценителей искусства с актуальным украинским искусством.
"В Украине много талантливых художников — перспективных и хорошо известных. В последние годы в нашей стране открывались галереи, проходили большие выставочные проекты, на художественном рынке появились новые ценители — коллекционеры современного искусства. Но из-за войны возможность развития этой сферы отложена на неопределенное время. Поэтому важно искать новые пути и возможности для того, чтобы художники могли и дальше полноценно работать", — рассказала куратор выставки Светлана Старостенко.
Отмечается, что часть средств от продажи работ будет направлена в международный благотворительный фонд Future for Ukraine, а именно на оплату систем остеофиксации — метод лечения для пострадавших с переломами костей.