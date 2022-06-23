У Марбельї відбудеться виставка-продаж сучасного українського мистецтва Art for Freedom

З 8 по 10 липня у галереї Wadström Tönnheim в іспанському місті Марбелья відбудеться виставка-продаж сучасного українського мистецтва. Частину коштів від продажу робіт буде направлено до міжнародного благодійного фонду Future for Ukraine.

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У курортному іспанському місті Марбелья пройде виставка-продаж сучасного українського мистецтва. На ній будуть представлені 26 робіт 15 українських художників та скульпторів.

Робота Юрія Коваля/Фото: @Art for Freedom/пресслужба

Серед учасників Дарія Альошкіна, Назар Білик, Артем Волокітін, Петро Гронський, Василь Грубляк, Олексій Золотарьов, Дар'я Микитюк, Ніна Мурашкіна, Юрій Коваль, Тетяна Малиновська, Віталій Кравець, Лілія Студницька, Валерія Трубіна, Іван Цюпка, INS ( Євген Гладенко).

Мета виставки – підтримати українських митців під час війни, познайомити світ та іспанських колекціонерів та поціновувачів мистецтва з актуальним українським мистецтвом.

Робота Івана Цюпки/Фото: @Art for Freedom/пресслужба

"В Україні багато талановитих митців — перспективних і добре відомих. Останніми роками в нашій країні відкривалися галереї, проходили великі виставкові проекти, на художньому ринку з'явилися нові поціновувачі — колекціонери сучасного мистецтва. Але через війну можливість розвитку цієї сфери відкладено на невизначений час. Тому важливо шукати нові шляхи та можливості для того, щоб художники могли й надалі повноцінно працювати", - розповіла куратор виставки Світлана Старостенко.

Робота Валерії Трубіної/Фото: @Art for Freedom/пресслужба

Зазначається, що частина коштів від продажу робіт буде направлена до міжнародного благодійного фонду Future for Ukraine, а саме на оплату систем остеофіксації — метод лікування для постраждалих із переломами кісток.