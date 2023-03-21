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6-7 апреля пройдет конференция Best experience сотрудничества ритейлеров и поставщиков. Новый уровень украинского бизнеса
В Киеве пройдут XIV Международная практическая конференция Food&NonFoodMaster-2023 и VI всеукраинская практическая конференция для руководителей закупок и категорий менеджеров CatMаnMaster-2023.
Тема: Best experience сотрудничества ритейлеров и поставщиков. Новый уровень украинского бизнеса.
Конференция соберет вместе более 300 топ-менеджеров, ключевых специалистов розничных сетей и компаний-поставщиков. Организатор мероприятия – В2В-компания TradeMasterGroup.
Партнеры конференции:
Аутсорсинговый Партнер - АДЕЛИНА АУТСОРСИНГ
Инновационный партнер - SMART business
Партнер чистоты и гигиены - Ната Груп
Аналитический партнер - Num8erz
Глобальный Логистический Партнер - Global Logistics
Девелопмент партнер - Альтерра Групп
Фарро Партнер – Кременчугмясо
Международный логистический партнер - ДСВ Логистика
Энергетический партнер - Энергум
Юридический партнер - GRACERS
ИТ Партнер – Союз Автоматизаторов Бизнеса
Молочный партнер - ZINKA
Трансформационный Партнер – YouCoach
Партнер кофе-брейков – ONE LOVE
Спикеры конференции:
- Марина Забарило , Director Consumer Panel, FMCG & Retail Ukraine GfK.
- Алексей Кучер, Глава Государственной Регуляторной Службы Украины – Регуляторные правила. Государственные проверки. Лицензии и разрешительные документы.
- Валерий Губарев, Директор компании "НЕЗАВИСИМОЕ ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО". Советник Общественного Совета при Гостаможслужбе Украины – Таможенная Евроинтеграция и «Таможенный Безвиз» для Украины. Новые тренды и способности развития ВЭД. Как украинскому бизнесу получить Европейские таможенные упрощения и преимущества
- Алексей Панасенко, Операционный директор NOVUS – Адаптация бизнеса к новым условиям. Быстрое реагирование, внедрение изменений и перестройка бизнес-процессов как залог выживания бизнеса во время войны и в послевоенный период.
- Екатерина Горева , руководитель ценообразования и внесения данных коммерческого департамента Сети супермаркетов «Варус». Аналитик ценообразования Сети аптек "Подорожник" - Ценообразование в новых условиях. быстрое реагирование, внедрение изменений. Онлайн и офлайн каналы розницы.
- Надежда Ганулич-Манукян , маркетинг-директор компании UPG — Как изменились потребности и паттерны поведения клиента АЗК и адаптация бизнеса к новой реальности.
- Олег Близнюк и Максим Белый, Генеральный директор, основатель, разработчик товаров ООО «НАТА ГРУПП» и Руководитель подразделения по работе с retail сетями ООО «НАТА ГРУПП» - Какие промо и акционные предложения могут помочь ритейлерам увеличить продажи и повысить лояльность покупателей в условиях сегодня
- Евгения Родина , руководитель центра развития Ритейл ЧАО «МХП» — Новые вызовы для сферы FMCG в 2023 году. портрет нового покупателя и как изменилась культура потребления украинцев.
- Анна Зарипова, Менеджер по персоналу и развитию «Империал Тобакко» в Украине. Обучение и развитие, wellbeing&engagement проекты – Сохранение команды в условиях войны
- Артём Степанов, Product Owner SMART Decision Hub | Demand Forecast, Senior NAV/BC Consultant SMART business – Как с помощью ML-алгоритмов построить точные прогнозы и повысить бизнес-показатели в изменяющихся условиях?
- Гриненко Геннадий Витальевич, директор по развитию в компании Альтерра Груп – перестройка цепи поставки с учетом анализа рынка складской логистики. Тренды 2023"
- Денис Шевчук , Product Owner SMART CRM | Business Development Manager SMART business – человечный сервис. Как сочетание CRM и менеджеров создаю заботливую службу поддержки
- Татьяна Титар, ведущий специалист подотдела по работе с региональными клиентами компания Mars Украина. Ответственность за развитие сотрудничества с ключевыми региональными сетями – Канал АЗК тоже ритейл? Как и где работает импульс в ритейле и АЗК? Особенности сотрудничества FMCG с каналом АЗК
- Сергей Цымбал, руководитель департамента обучения и развития персонала группы компаний "Эпицентр". Эксперт по управлению ассортиментом и ценообразованием. 15 лет опыта в сфере оптовой и розничной торговли – Конкурентный анализ ассортимента
- Наталья Назарчук, директор по маркетингу и развитию маркетплейса Kasta.ua, - Перспективы и преимущества использования маркетплейса как отдельного канала продаж и популяризации Бренда компании
- Марина Булацкая, Руководитель фермерского департамента "Сільпо" – Опыт Лавки Традиций 202: как выжили, спаслись, нашли точки роста и чему научились
- Ярослав Сидорик и Ольга Низенко, начальник отдела цифровых продаж и начальник отдела по взаимодействию с клиентами – Развитие продаж товаров через В2В. Технологии, перспективы, платформы: как В2В платформа Выбирай пережила остановку бизнес. Кейс ABINBEV EFES УКРАИНА
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Екатерина Калюжная, Senior Research Executive, Brand Guidance Kantar Ukraine – Тенденции развития офлайн и онлайн розницы. Как формируется лояльность ?
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Виктор Бесараба, Начальник отдела развития каналов сбыта и организации маркетинговых мероприятий Coca-Cola HBC, Таисия Гейчук, Руководитель группы по планированию сырья и материалов Coca-Cola HBC - Адаптация бизнеса к новым условиям - управление ассортиментом
- Наталья Кагадий, директор департамента ProCheese в Ardis Group - Как превратить ограничения в прибыль: кейс в партнерстве с немецким производителем
- Владимир Матяш, Генеральный директор (сети магазинов "Эконом", "Drink Хата", "Денежка"). Опыт работы в сетях Гипермаркет "Караван", TOR-BA, ЛотОК - Перестройка работы сетей в связи с началом войны и в послевоенный период. Изменения в условиях сотрудничества поставщиков с сетями, их упрощение. Успешные примеры коллабораций на взаимовыгодных условиях
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Эдуард Бабенко, руководитель стратегического бизнес-направления Украина - Юго-Восточная Азия компании ООО Кормотех, - точки роста VS точки боли В2В: опыт лидера украинского рынка petfood в построении эффективной клиентской экосистемы
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Денис Ромаш, руководитель исследований и co-founder компании Num8erz и Дмитрий Москвичев, директор по продажам NOVUS - Как улучшить предложение для покупателя с помощью уникальных инсайтов, полученных с нового сервиса Num8erz.InsightsPanel
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Олег Чернобывцев, CEO ООО "Аделина Аутсорсинг" и Юлия Музиль, Head of Project Management Department – влюби больше потребителей в свой бренд. Современный контакт-центр – это помощь, эмпатия, сервис с лубой.
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Сергей Верховцев, менеджер по инновационным решениям для бизнеса, Киевстар.
В рамках происшествия состоятся спецпроекты:
- Столы переговоров "СЕТЬ - ПОСТАВЩИК". Это уникальная возможность прямых переговоров. В столах переговоров TradeMasterGroup за 14 лет приняло участие более 5500 поставщиков Украины и зарубежья.
Среди сетей-участников переговоров: VARUS, МХП, ООО Сентябрь плюс/Файно маркет, Фирменная торговля Салтовский мясокомбинат, Близенька Сеть-Сервис Львов, UPG, Подорожник, ТА-DA!, NOVUS, ЧП "СЕТЬ-СЕРВИС ЛЬВОВ" Близенько", АТБ, ООО "Маркет Универсал ЛТД", Сеть гипермаркетов ЗаТак, BULKA market, Эконом Плюс, Апельмон, Чудо Маркет, Аврора, МЕТРО, Наш Край, Watsons, Эпицентр К, Укрнефть, ОККО, БРСМ-нефть, др.
- Выставка и экспозиция решений и услуг для бизнеса. Это выставка решений и услуг, а также образцов продукции от производителей Украины
- Галерея Новинок ведущих поставщиков Украины. Каждый участник-производитель может предоставить образцы лучших проектов для представления на полках Галереи Новинок.
- Награждение национальной премии " Made-in-Ukraine-2023: Лучший партнер года среди производителей" и " Retail-in-Ukraine - 2023: Лучший партнер года среди розничных сетей ".
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
Участники Конференции, которые не смогут присутствовать на мероприятии, будут иметь доступ к онлайн-трансляции, в которой 3 отдельные камеры и выделенный чат обеспечат полный эффект присутствия.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В случае воздушной тревоги участники Конференции будут эвакуированы к подземному паркингу, приспособленному для подобных случаев. Укрытие имеет надежное перекрытие из монолитного бетона и оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и автономным дизель-генератором, санузлом и несколькими эвакуационными выходами.
Ознакомиться с подробной информацией, программой и зарегистрироваться на Конференцию можно по ссылке РЕГИСТРАЦИЯ или по тел. +380 67 851 10 65