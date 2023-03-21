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6-7 квітня пройде конференція Best experience співпраці рітейлерів та постачальників. Новий рівень українського бізнесу
В Києві відбудуться XIV Міжнародна практична конференція Food&NonFoodMaster-2023 та VI всеукраїнська практична конференція для керівників закупівель та категорійних менеджерів CatMаnMaster-2023.
Тема: Best experience співпраці рітейлерів та постачальників. Новий рівень українського бізнесу.
Конференція збере разом понад 300 топ менеджерів, ключових фахівців роздрібних мереж і компаній-постачальників. Організатор заходу – В2В-компанія TradeMasterGroup.
Партнерами
конференції
Аутсорсинговий Партнер - АДЕЛІНА АУТСОРСИНГ
Інноваційний партнер - SMART business
Партнер чистоти та гігієни - Ната Груп
Аналітичний партнер - Num8erz
Глобальний Логістичний Партнер - Global Logistics
Девелопмент партнер - Альтерра Груп
Фарро Партнер – Кременчукм’ясо
Міжнародний Логістичний Партнер - ДСВ Логістика
Енергетичний партнер - Енергум
Юридичний партнер - GRACERS
ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу
Молочний партнер - ZINKA
Трансформаційний Партнер – YouCoach
Партнер кава-брейків - ONE LOVE
Спікери конференції:
- Марина Забарило, Director Consumer Panel, FMCG & Retail Ukraine GfK.
- Олексій Кучер, Голова Державної Регуляторної Служби України – Регуляторні правила. Державні перевірки. Ліцензії та дозвільні документи.
- Валерій Губарєв, Директор компанії "НЕЗАЛЕЖНА МИТНА АГЕНЦІЯ". Радник Громадської Ради при Держмитслужбі України – Митна Євроінтеграція та «Митний Безвіз» для України. Нові тренди та можливості розвитку ЗЕД. Як Українському бізнесу отримати Європейські митні спрощення і переваги
- Олексій Панасенко, Операційний директор NOVUS – Адаптація бізнесу до нових умов. Швидке реагування, впровадження змін та перебудова бізнес-процесів як запорука виживання бізнесу під час війни та у післявоєнний період .
- Катерина Горева, керівниця ціноутворення й внесення даних комерційного департаменту Мережі супермаркетів «Варус». Аналітик ціноутворення Мережі аптек "Подорожник" — Ціноутворення в нових умовах. швидке реагування, впровадження змін. Онлайн та офлайн канали роздробу.
- Надія Гануліч-Манукян, маркетинг-директорка компанії UPG — Як змінилися потреби та патерни поведінки клієнта АЗК та адаптація бізнесу до нової реальності.
- Олег Близнюк та Максим Білий, Генеральний директор, засновник, розробник товарів ТОВ «НАТА ГРУП» та Керівник підрозділу по роботі з retail мережами ТОВ «НАТА ГРУП» - Які промо та акційні пропозиції можуть допомогти ритейлерам збільшити продажі та підвищити лояльність покупців в умовах сьогодення
- Євгенія Родіна, керівниця центру розвитку Ритейл ПрАТ «МХП» — Нові виклики для сфери FMCG у 2023 році. портрет нового покупця та як змінилась культура споживання українців.
- Анна Заріпова, Менеджер з персоналу та розвитку «Імперіал Тобакко» в Україні. Навчання та розвиток, wellbeing&engagement проєкти – Збереження команди в умовах війни
- Артем Степанов, Product Owner SMART Decision Hub | Demand Forecast, Senior NAV/BC Consultant SMART business – Як за допомогою ML-алгоритмів побудувати точні прогнози і підвищити бізнес-показники в мінливих умовах?
- Гриненко Геннадій Віталійович, директор з розвитку в компанії Альтерра Груп - Перебудова ланцюга постачання з урахуванням аналізу ринку складської логістики. Тренди 2023"
- Денис Шевчук, Product Owner SMART CRM | Business Development Manager SMART business – Людяний сервіс. Як поєднання CRM та менеджерів створююсь турботливу службу підтримки
- Тетяна Титар, Провідний фахівець підвідділу по роботі з регіональними клієнтами компанія Mars Україна. Відповідальність за розвиток співпраці з ключовими регіональними мережами – Канал АЗК теж ритейл? Як і де працює імпульс в рітейлі та на АЗК? Особливості співпраці FMCG з каналом АЗК
- Сергій Цимбал, Керівник департаменту навчання і розвитку персоналу групи компаній "Епіцентр". Експерт з управління асортиментом та ціноутворенням. 15 років досвіду в сфері оптової та роздрібної торгівлі – Конкурентний аналіз асортименту
- Наталія Назарчук, директор з маркетингу і розвитку маркетплейсу Kasta.ua, - Перспективи та переваги використання маркетплейсу як окремого каналу продажів та популяризації Бренду компанії
- Марина Булацька, Керівниця фермерського департаменту "Сільпо" – Досвід Лавки Традицій 202: як вижили, врятувались, знайшли точки зростання та чому навчились
- Ярослав Сидорик та Ольга Низенко, начальник відділу цифрових продажів та начальник відділу по взаємодії з клієнтами – Розвиток продажу товарів через В2В. Технології, перспективи, платформи: як В2В платформа «Вибирай» пережила зупинку бізнес. Кейс ABINBEV EFES УКРАЇНА
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Катерина Калюжна, Senior Research Executive, Brand Guidance Kantar Ukraine – Тенденції розвитку офлайн та онлайн роздрібу. Як формується лояльність?
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Віктор Бесараба, Начальник відділу з розвитку каналів збуту та організації маркетингових заходів Coca-Cola HBC, Таїсія Гейчук, Керівник групи з планування сировини та матеріалів Coca-Cola HBC - Адаптація бізнесу до нових умов - управління асортиментом
- Наталія Кагадій, директорка департаменту ProCheese в Ardis Group - Як перетворити обмеження на прибуток: кейс у партнерстві з німецьким виробником
- Володимир Матяш, Генеральний директор (мережі магазинів "Эконом", "Drink Хата", "Грошик"). Досвід роботи в мережах Гіпермаркет "Караван", TOR-BA, ЛотОК, - Перебудова роботи мереж у зв’язку з початком війни та у післявоєнний період. Зміни в умовах співпраці постачальників з мережами, їх спрощення. Успішні приклади колаборацій на взаємовигідних умовах
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Едуард Бабенко, керівник стратегічного бізнес-напрямку Україна - Південно-Східна Азія компанії ТОВ Кормотех, - Точки росту VS точки болю В2В: досвід лідера українського ринку petfood у побудові ефективної клієнтської екосистеми
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Денис Ромаш, керівник досліджень та co-founder компанії Num8erz та Дмитро Москвічов, директор з продажів NOVUS - Як покращити пропозицію для покупця за допомогою унікальних інсайтів, отриманих із нового сервісу Num8erz.InsightsPanel
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Олег Чорнобривцев, CEO ТОВ "Аделіна Аутсорсинг" та Юлія Музіль, Head of Project Management Department - Закохай більше споживачів в свій бренд. Сучасний контакт-центр – це допомога, емпатія, сервіс з лубов’ю
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Сергій Верховцев, менеджер з інноваційних рішень для бізнесу, Київстар.
У рамках події відбудуться спецпроєкти:
- Столи переговорів "МЕРЕЖА - ПОСТАЧАЛЬНИК". Це є унікальна можливість прямих переговорів. У столах переговорів TradeMasterGroup за 14 років взяли участь понад 5500 постачальників України та зарубіжжя.
Серед мереж- учасників перемовин: VARUS, МХП , ТОВ Вересень плюс/Файно маркет, Фірмова торгівля Салтівський м'ясокомбінат, Близенько Мережа-Сервіс Львів, UPG, Подорожник, ТА-DA!, NOVUS, ПП "МЕРЕЖА-СЕРВІС ЛЬВІВ" Близенько", АТБ, ТзОВ "Маркет Універсал ЛТД", Мережа гіпермаркетів ЗаТак, BULKA market, Економ Плюс, Апельмон, Чудо Маркет, Аврора, МЕТРО, Наш Край, Watsons, Епіцентр К, Укрнафта, ОККО, БРСМ-нафта, ін.
- Виставка й експозиція рішень та послуг для бізнесу. Це виставка рішень та послуг, а також зразків продукції від виробників України
- Галерея Новинок провідних постачальників України. Кожен учасник-виробник може надати зразки кращих проєктів для представлення на полицях Галереї Новинок.
- Нагородження національної премії"Made-in-Ukraine-2023: Кращий партнер року серед виробників" та "Retail-in-Ukraine-2023: Найкращий партнер року серед роздрібних мереж".
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ
Учасники Конференції, які не зможуть бути фізично присутніми на заході, матимуть доступ до онлайн-трансляції, в якій 3 окремі камери та виділений чат забезпечать повний ефект присутності.
БЕЗПЕКА
У випаду повітряної тривоги учасники Конференції будуть евакуйовані до підземного паркингу, яке пристосоване для подібних випадків. Укриття має надійне перекриття з монолітного бетону та обладнане приточно-витяжною вентиляцією й автономним дизель-генератором, санвузлом і кількома евакуаційними виходами.
Ознайомитись з детальною інформацією, програмою та зареєструватися на Конференцію можна за посиланням РЕЄСТРАЦІЯ або за тел. +380 67 851 10 65