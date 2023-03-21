6-7 квітня пройде конференція Best experience співпраці рітейлерів та постачальників. Новий рівень українського бізнесу

В Києві відбудуться XIV Міжнародна практична конференція Food&NonFoodMaster-2023 та VI всеукраїнська практична конференція для керівників закупівель та категорійних менеджерів CatMаnMaster-2023.

Тема: Best experience співпраці рітейлерів та постачальників. Новий рівень українського бізнесу.

Конференція збере разом понад 300 топ менеджерів, ключових фахівців роздрібних мереж і компаній-постачальників. Організатор заходу – В2В-компанія TradeMasterGroup.

Партнерами конференції

Аутсорсинговий Партнер - АДЕЛІНА АУТСОРСИНГ

Інноваційний партнер - SMART business

Партнер чистоти та гігієни - Ната Груп

Аналітичний партнер - Num8erz

Глобальний Логістичний Партнер - Global Logistics

Девелопмент партнер - Альтерра Груп

Фарро Партнер – Кременчукм’ясо

Міжнародний Логістичний Партнер - ДСВ Логістика

Енергетичний партнер - Енергум

Юридичний партнер - GRACERS

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Молочний партнер - ZINKA

Трансформаційний Партнер – YouCoach

Партнер кава-брейків - ONE LOVE

Спікери конференції:

Марина Забарило , Director Consumer Panel, FMCG & Retail Ukraine GfK.

Олексій Кучер, Голова Державної Регуляторної Служби України – Регуляторні правила. Державні перевірки. Ліцензії та дозвільні документи.

Валерій Губарєв, Директор компанії "НЕЗАЛЕЖНА МИТНА АГЕНЦІЯ". Радник Громадської Ради при Держмитслужбі України – Митна Євроінтеграція та «Митний Безвіз» для України. Нові тренди та можливості розвитку ЗЕД. Як Українському бізнесу отримати Європейські митні спрощення і переваги

Олексій Панасенко, Операційний директор NOVUS – Адаптація бізнесу до нових умов. Швидке реагування, впровадження змін та перебудова бізнес-процесів як запорука виживання бізнесу під час війни та у післявоєнний період .

Катерина Горева , керівниця ціноутворення й внесення даних комерційного департаменту Мережі супермаркетів «Варус». Аналітик ціноутворення Мережі аптек "Подорожник" — Ціноутворення в нових умовах. швидке реагування, впровадження змін. Онлайн та офлайн канали роздробу.

Надія Гануліч-Манукян , маркетинг-директорка компанії UPG — Як змінилися потреби та патерни поведінки клієнта АЗК та адаптація бізнесу до нової реальності.

Олег Близнюк та Максим Білий, Генеральний директор, засновник, розробник товарів ТОВ «НАТА ГРУП» та Керівник підрозділу по роботі з retail мережами ТОВ «НАТА ГРУП» - Які промо та акційні пропозиції можуть допомогти ритейлерам збільшити продажі та підвищити лояльність покупців в умовах сьогодення

Євгенія Родіна , керівниця центру розвитку Ритейл ПрАТ «МХП» — Нові виклики для сфери FMCG у 2023 році. портрет нового покупця та як змінилась культура споживання українців.

Анна Заріпова, Менеджер з персоналу та розвитку «Імперіал Тобакко» в Україні. Навчання та розвиток, wellbeing&engagement проєкти – Збереження команди в умовах війни

Артем Степанов, Product Owner SMART Decision Hub | Demand Forecast, Senior NAV/BC Consultant SMART business – Як за допомогою ML-алгоритмів побудувати точні прогнози і підвищити бізнес-показники в мінливих умовах?

Гриненко Геннадій Віталійович, директор з розвитку в компанії Альтерра Груп - Перебудова ланцюга постачання з урахуванням аналізу ринку складської логістики. Тренди 2023"

Денис Шевчук , Product Owner SMART CRM | Business Development Manager SMART business – Людяний сервіс. Як поєднання CRM та менеджерів створююсь турботливу службу підтримки

Тетяна Титар, Провідний фахівець підвідділу по роботі з регіональними клієнтами компанія Mars Україна. Відповідальність за розвиток співпраці з ключовими регіональними мережами – Канал АЗК теж ритейл? Як і де працює імпульс в рітейлі та на АЗК? Особливості співпраці FMCG з каналом АЗК

Сергій Цимбал, Керівник департаменту навчання і розвитку персоналу групи компаній "Епіцентр". Експерт з управління асортиментом та ціноутворенням. 15 років досвіду в сфері оптової та роздрібної торгівлі – Конкурентний аналіз асортименту

Наталія Назарчук, директор з маркетингу і розвитку маркетплейсу Kasta.ua, - Перспективи та переваги використання маркетплейсу як окремого каналу продажів та популяризації Бренду компанії

Марина Булацька, Керівниця фермерського департаменту "Сільпо" – Досвід Лавки Традицій 202: як вижили, врятувались, знайшли точки зростання та чому навчились

Ярослав Сидорик та Ольга Низенко, начальник відділу цифрових продажів та начальник відділу по взаємодії з клієнтами – Розвиток продажу товарів через В2В. Технології, перспективи, платформи: як В2В платформа «Вибирай» пережила зупинку бізнес. Кейс ABINBEV EFES УКРАЇНА

Катерина Калюжна, Senior Research Executive, Brand Guidance Kantar Ukraine – Тенденції розвитку офлайн та онлайн роздрібу. Як формується лояльність?



Віктор Бесараба, Начальник відділу з розвитку каналів збуту та організації маркетингових заходів Coca-Cola HBC, Таїсія Гейчук, Керівник групи з планування сировини та матеріалів Coca-Cola HBC - Адаптація бізнесу до нових умов - управління асортиментом



Наталія Кагадій, директорка департаменту ProCheese в Ardis Group - Як перетворити обмеження на прибуток: кейс у партнерстві з німецьким виробником

Володимир Матяш, Генеральний директор (мережі магазинів "Эконом", "Drink Хата", "Грошик"). Досвід роботи в мережах Гіпермаркет "Караван", TOR-BA, ЛотОК, - Перебудова роботи мереж у зв’язку з початком війни та у післявоєнний період. Зміни в умовах співпраці постачальників з мережами, їх спрощення. Успішні приклади колаборацій на взаємовигідних умовах

Едуард Бабенко, керівник стратегічного бізнес-напрямку Україна - Південно-Східна Азія компанії ТОВ Кормотех, - Точки росту VS точки болю В2В: досвід лідера українського ринку petfood у побудові ефективної клієнтської екосистеми



Денис Ромаш, керівник досліджень та co-founder компанії Num8erz та Дмитро Москвічов, директор з продажів NOVUS - Як покращити пропозицію для покупця за допомогою унікальних інсайтів, отриманих із нового сервісу Num8erz.InsightsPanel



Олег Чорнобривцев, CEO ТОВ "Аделіна Аутсорсинг" та Юлія Музіль, Head of Project Management Department - Закохай більше споживачів в свій бренд. Сучасний контакт-центр – це допомога, емпатія, сервіс з лубов’ю



Сергій Верховцев, менеджер з інноваційних рішень для бізнесу, Київстар.

