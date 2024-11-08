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7 полезных приложений для выгодных покупок на Черную пятницу
Покупки с мобильного телефона — устоявшийся тренд. Это легко, удобно, можно делать в любом месте и в любое время, и не обязательно в этот момент находиться дома. Главное иметь под рукой смартфон и подключенный интернет. В преддверии Черной пятницы крупные магазины готовят для покупателей крутые акции, огромные скидки и множество выгодных предложений. Как ничего не упустить? Вовремя скачать нужное приложение! А лучше несколько, если у вас серьезные планы на предстоящую распродажу.
Prom
Маркетплейс открывает доступ к обширной базе товаров. В отличие от китайского аналога, заказ не нужно ждать несколько недель, а в названиях и описаниях представлен адекватный текст.
Преимущества:
- сохранение избранных товаров и магазинов;
- информация о продавце и отзывы;
- большой ассортимент;
- чат с продавцом и службой поддержки;
- разнообразие вариантов доставки и оплаты.
EVA
Масштабная национальная сеть магазинов красоты и здоровья предлагает бьюти-уход, парфюмерию, аксессуары, товары для мам и детей, бытовую продукцию и многое другое. В наличии свыше 30 000 позиций мировых брендов! У компании есть собственный интернет-гипермаркет, а на странице https://eva.ua/blackfriday/ можно узнать о выгодных акциях и скидках на Черную пятницу.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Преимущества:
- скидки на товары дня, «горячие часы» и ночные скидки;
- индивидуальные скидки и купоны;
- бонусные программы и система кэшбеков;
- сканер товаров;
- полноценные описания и отклики;
- список желаний;
- служба поддержки, адреса магазинов и пунктов выдачи.
Rozetka
Крупнейший интернет-магазин потребительской электроники давно разросся в полноценную торговую площадку. Платформа является одним из самых популярных продавцов бытовой техники в Украине.
Преимущества:
- удобный функционал и сравнение товаров;
- большой ассортимент;
- поиск по штрих-коду;
- подробные характеристики товаров;
- быстрый выбор точки для самовывоза, если нет доставки.
LeBoutique
Приложение полезно для тех, кто покупает одежду, обувь и аксессуары онлайн. Магазин позиционирует себя как шопинг-клуб. Здесь легко найти предметы гардероба на любой вкус в различных ценовых категориях.
Преимущества:
- контроль качества и аутентичности товаров;
- большой выбор брендовых вещей;
- удобная размерная сетка в сантиметрах;
- фильтрация одежды по параметрам;
- программа лояльности для постоянных покупателей.
Больше выгоды: 3 масштабных приложения для онлайн-покупок
Цены растут постоянно, что поднимает спрос на специальные приложения, которые помогают сэкономить и быстро найти скидки в магазинах. Они показывают, где и какие товары можно приобрести наиболее выгодно. На Черную пятницу — то, что нужно!
- Love Sales. Приложение позволяет увидеть актуальные акции, скидки и распродажи супермаркетов, найти самые низкие цены на товары и сэкономить на покупках. Выбирайте магазин и смотрите на экране перечень предложений. Каталоги, скидки и акции постоянно обновляются. В приложении представлены категории: продукты, электроника, косметика, аптеки, строительные маркеты, различные интернет-магазины.
- Blix Ukraine. Сервис работает аналогично предыдущему: всевозможные актуальные акции, скидки и распродажи магазинов Украины у вас перед глазами. Приложение позволяет создавать удобный список покупок, которым можно поделиться с близкими, отображает все карты лояльности и имеет обширный функционал.
- Pokupon & SuperDeal. Это отличное приложение для любителей выгодного шопинга и не только. Сервис предоставляет полную информацию о распродажах и скидках, а также о промокодах в сфере обслуживания, туризма, спорта, всевозможных развлечений и отдыха. А еще пользователь получается специальные купоны, которыми можно оплачивать услуги. Общая экономия может составить до 90%.
Готовьтесь к Черной пятнице во всеоружии и успейте выгодно приобрести то, о чем давно мечтали!