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7 корисних застосунків для вигідних покупок на Чорну пʼятницю

7 корисних застосунків для вигідних покупок на Чорну пʼятницю

Покупки з мобільного телефону — усталений тренд. Це легко, зручно, можна робити будь-де й будь-коли, і не обов’язково в цей момент перебувати вдома. Головне мати під рукою смартфон і підключений інтернет. Напередодні Чорної п’ятниці великі магазини готують для покупців круті акції, величезні знижки та безліч вигідних пропозицій. Як нічого не упустити? Вчасно завантажити потрібний застосунок! А краще кілька, якщо у вас серйозні плани на майбутній розпродаж.

Prom

Маркетплейс відкриває доступ до великої бази товарів. На відміну від китайського аналога, замовлення не потрібно чекати кілька тижнів, а в назвах і описах представлений адекватний текст.

Переваги:

  • збереження обраних товарів і магазинів;
  • інформація про продавця та відгуки;
  • великий асортимент;
  • чат із продавцем і службою підтримки;
  • різноманітність варіантів доставки та оплати.
Фото 2 — 7 корисних застосунків для вигідних покупок на Чорну пʼятницю

EVA

Масштабна національна мережа магазинів краси та здоров’я пропонує б’юті-догляд, парфумерію, аксесуари, товари для мам і дітей, побутову продукцію та багато іншого. У наявності понад 30 000 позицій світових брендів! У компанії є власний інтернет-гіпермаркет, а на сторінці https://eva.ua/blackfriday/ можна дізнатися про вигідні акції та знижки на Чорну п’ятницю.

Переваги:

  • знижки на товари дня, «гарячі години» та нічні знижки;
  • індивідуальні знижки та купони;
  • бонусні програми та система кешбеків;
  • сканер товарів;
  • повноцінні описи та відгуки;
  • список бажань;
  • служба підтримки, адреси магазинів і пунктів видачі.

Rozetka

Найбільший інтернет-магазин споживчої електроніки давно розрісся в повноцінний торговий майданчик. Платформа є одним з найпопулярніших продавців побутової техніки в Україні.

Переваги:

  • зручний функціонал і порівняння товарів;
  • великий асортимент;
  • пошук за штрих-кодом;
  • докладні характеристики товарів;
  • швидкий вибір точки для самовивозу, якщо немає доставки.

LeBoutique

Застосунок корисний для тих, хто купує одяг, взуття та аксесуари онлайн. Магазин позиціонує себе як шопінг-клуб. Тут легко знайти предмети гардероба на будь-який смак у різніх ціновіх категоріях.

Переваги:

  • контроль якості та автентичності товарів;
  • великий вибір брендових речей;
  • зручна розмірна сітка в сантиметрах;
  • фільтрація одягу за параметрами;
  • програма лояльності для постійних покупців.
Фото 3 — 7 корисних застосунків для вигідних покупок на Чорну пʼятницю

Більше вигоди: 3 масштабних застосунка для онлайн-покупок

Ціни зростають постійно, що піднімає попит на спеціальні застосунки, які допомагають заощадити та швидко знайти знижки в магазинах. Вони показують, де і які товари можна придбати найбільш вигідно. На Чорну п’ятницю — те, що треба!

  • Love Sales. Застосунок дає змогу побачити актуальні акції, знижки та розпродажі супермаркетів, знайти найнижчі ціни на товари та заощадити на покупках. Обирайте магазин і дивіться на екрані перелік пропозицій. Каталоги, знижки та акції постійно оновлюються. У застосунку представлені категорії: продукти, електроніка, косметика, аптеки, будівельні маркети, різні інтернет-магазини.
  • Blix Ukraine. Сервіс працює аналогічно попередньому: всілякі актуальні акції, знижки та розпродажі магазинів України у вас перед очима. Застосунок дає змогу створювати зручний список покупок, яким можна поділитися з близькими, відображає всі карти лояльності та має великий функціонал.
  • Pokupon & SuperDeal. Це чудовий застосунок для любителів вигідного шопінгу й не тільки. Сервіс надає повну інформацію про розпродажі та знижки, а також про промокоди у галузі обслуговування, туризму, спорту, всіляких розваг і відпочинку. А ще користувач отримує спеціальні купони, якими можна оплачувати послуги. Загальна економія може скласти до 90%.

Готуйтеся до Чорної п’ятниці у всеозброєнні та встигніть вигідно придбати те, про що давно мріяли!