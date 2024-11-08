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7 корисних застосунків для вигідних покупок на Чорну пʼятницю
Покупки з мобільного телефону — усталений тренд. Це легко, зручно, можна робити будь-де й будь-коли, і не обов’язково в цей момент перебувати вдома. Головне мати під рукою смартфон і підключений інтернет. Напередодні Чорної п’ятниці великі магазини готують для покупців круті акції, величезні знижки та безліч вигідних пропозицій. Як нічого не упустити? Вчасно завантажити потрібний застосунок! А краще кілька, якщо у вас серйозні плани на майбутній розпродаж.
Prom
Маркетплейс відкриває доступ до великої бази товарів. На відміну від китайського аналога, замовлення не потрібно чекати кілька тижнів, а в назвах і описах представлений адекватний текст.
Переваги:
- збереження обраних товарів і магазинів;
- інформація про продавця та відгуки;
- великий асортимент;
- чат із продавцем і службою підтримки;
- різноманітність варіантів доставки та оплати.
EVA
Масштабна національна мережа магазинів краси та здоров’я пропонує б’юті-догляд, парфумерію, аксесуари, товари для мам і дітей, побутову продукцію та багато іншого. У наявності понад 30 000 позицій світових брендів! У компанії є власний інтернет-гіпермаркет, а на сторінці https://eva.ua/blackfriday/ можна дізнатися про вигідні акції та знижки на Чорну п’ятницю.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Переваги:
- знижки на товари дня, «гарячі години» та нічні знижки;
- індивідуальні знижки та купони;
- бонусні програми та система кешбеків;
- сканер товарів;
- повноцінні описи та відгуки;
- список бажань;
- служба підтримки, адреси магазинів і пунктів видачі.
Rozetka
Найбільший інтернет-магазин споживчої електроніки давно розрісся в повноцінний торговий майданчик. Платформа є одним з найпопулярніших продавців побутової техніки в Україні.
Переваги:
- зручний функціонал і порівняння товарів;
- великий асортимент;
- пошук за штрих-кодом;
- докладні характеристики товарів;
- швидкий вибір точки для самовивозу, якщо немає доставки.
LeBoutique
Застосунок корисний для тих, хто купує одяг, взуття та аксесуари онлайн. Магазин позиціонує себе як шопінг-клуб. Тут легко знайти предмети гардероба на будь-який смак у різніх ціновіх категоріях.
Переваги:
- контроль якості та автентичності товарів;
- великий вибір брендових речей;
- зручна розмірна сітка в сантиметрах;
- фільтрація одягу за параметрами;
- програма лояльності для постійних покупців.
Більше вигоди: 3 масштабних застосунка для онлайн-покупок
Ціни зростають постійно, що піднімає попит на спеціальні застосунки, які допомагають заощадити та швидко знайти знижки в магазинах. Вони показують, де і які товари можна придбати найбільш вигідно. На Чорну п’ятницю — те, що треба!
- Love Sales. Застосунок дає змогу побачити актуальні акції, знижки та розпродажі супермаркетів, знайти найнижчі ціни на товари та заощадити на покупках. Обирайте магазин і дивіться на екрані перелік пропозицій. Каталоги, знижки та акції постійно оновлюються. У застосунку представлені категорії: продукти, електроніка, косметика, аптеки, будівельні маркети, різні інтернет-магазини.
- Blix Ukraine. Сервіс працює аналогічно попередньому: всілякі актуальні акції, знижки та розпродажі магазинів України у вас перед очима. Застосунок дає змогу створювати зручний список покупок, яким можна поділитися з близькими, відображає всі карти лояльності та має великий функціонал.
- Pokupon & SuperDeal. Це чудовий застосунок для любителів вигідного шопінгу й не тільки. Сервіс надає повну інформацію про розпродажі та знижки, а також про промокоди у галузі обслуговування, туризму, спорту, всіляких розваг і відпочинку. А ще користувач отримує спеціальні купони, якими можна оплачувати послуги. Загальна економія може скласти до 90%.
Готуйтеся до Чорної п’ятниці у всеозброєнні та встигніть вигідно придбати те, про що давно мріяли!