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Акция "Киберпанк 2023" FAVBET помогла защитнику Бахмута получить современный бионический протез

Акция "Киберпанк 2023" FAVBET помогла защитнику Бахмута получить современный бионический протез

Украинский военнослужащий Вячеслав Смыслов получил высокотехнологичный протез руки при поддержке акции "Киберпанк 2023" компании FAVBET. Изготовленный немецкими специалистами в Центре Unbroken, протез управляется электронными датчиками и максимально близко воспроизводит функции потерянной конечности.

Смотрите историю Вячеслава в видео:

Вячеслав Смыслов — 31-летний военнослужащий родом из Мариуполя, уже пять лет защищающий Украину в рядах ВСУ. С первых дней полномасштабного вторжения участвовал в обороне Мариуполя, позже сдерживал наступление на бахмутском направлении. Там же получил многочисленные ранения в результате атаки русского дрона и потерял левую руку ниже локтя.

Протезирование проводилось во Львове с участием ведущих украинских и немецких специалистов. Вячеслав получил одну из самых современных модификаций бионического протеза, позволяющую не только брать предметы, но и выполнять движения, требующие мелкой моторики пальцев, например, держать ручку, столовые приборы, застегивать пуговицы.

Это именно тот протез, о котором мечтал Вячеслав и который обещал показать малышам, ведь кроме жены дома воина ожидают трое детей.

"Очень боялся реакции детей, потому сказал: Не волнуйтесь, папа приедет с железной рукой, будет как трансформер. Сын уже всем в садике рассказал, что его отец трансформер, так что все очень ждут. Спасибо компании FAVBET за эту возможность", – говорит защитник.

Бионический протез Вячеслава изготовили при благотворительной финансовой поддержке FAVBET в рамках финального этапа акции "Киберпанк 2023" под названием "Люди майбутнього". Кроме него, во время акции компания реализовала еще три проекта-миссии в поддержку украинских воинов — закупала разведывательные дроны, тепловизоры, а также антидроновые ружья.

Фото 2 — Акция "Киберпанк 2023" FAVBET помогла защитнику Бахмута получить современный бионический протез
Фото 3 — Акция "Киберпанк 2023" FAVBET помогла защитнику Бахмута получить современный бионический протез

"Вячеслав — пример несокрушимости не только для своей семьи, но и для всех украинцев. Поддержка украинских воинов — наша постоянная работа, поэтому команда FAVBET будет продолжать работать над тем, чтобы наши герои всегда чувствовали поддержку как на поле боя, так и за его пределами", — говорят в FAVBET.