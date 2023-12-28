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Акція "Кіберпанк 2023" FAVBET допомогла захиснику Бахмута отримати сучасний біонічний протез
Український військовослужбовець Вячеслав Смислов отримав високотехнологічний протез руки за підтримки акції "Кіберпанк 2023" компанії FAVBET. Виготовлений німецькими спеціалістами у Центрі "Незламні" ("Unbroken"), протез управляється електронними датчиками та максимально близько відтворює функції втраченої кінцівки.
Дивіться історію Вʼячеслава у відео:
Вячеслав Смислов — 31-річний військовослужбовець родом із Маріуполя, що вже п’ять років захищає Україну в лавах ЗСУ. З перших днів повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Маріуполя, пізніше — стримував ворожий наступ на бахмутському напрямі. Там же отримав численні поранення внаслідок атаки російського дрона та втратив ліву руку нижче ліктя.
Протезування проводили у Львові за участі провідних українських та німецьких фахівців. Вячеслав отримав одну з найбільш сучасних модифікацій біонічного протеза, яка дозволяє не лише брати предмети, але й виконувати рухи, що вимагають дрібної моторики пальців, наприклад, тримати ручку, столові прибори, застібати ґудзики.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Це саме той протез, про який мріяв Вячеслав та який обіцяв показати малечі, адже окрім дружини вдома на воїна очікують троє дітей.
"Дуже боявся реакції дітей, тому сказав: Не хвилюйтесь, тато приїде з залізною рукою, буде як трансформер. Син уже всім у садочку розповів, що його батько трансформер, тож всі дуже чекають. Дякую компанії FAVBET за цю можливість", — каже захисник.
Біонічний протез Вячеслава виготовили за благодійної фінансової підтримки FAVBET в межах фінального етапу акції "Кіберпанк 2023" під назвою "Люди майбутнього". Окрім нього під час акції компанія реалізувала ще три проєкти-місії на підтримку українських воїнів — закупала розвідувальні дрони, тепловізори, а також антидронові рушниці.
"Вячеслав — приклад незламності не лише для своєї родини, але й для всіх українців. Підтримка українських воїнів — це наша постійна робота, тому команда FAVBET продовжуватиме працювати над тим, щоб наші герої завжди відчували підтримку як на полі бою, так і за його межами", — кажуть у FAVBET.