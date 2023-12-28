Акція "Кіберпанк 2023" FAVBET допомогла захиснику Бахмута отримати сучасний біонічний протез

Український військовослужбовець Вячеслав Смислов отримав високотехнологічний протез руки за підтримки акції "Кіберпанк 2023" компанії FAVBET . Виготовлений німецькими спеціалістами у Центрі "Незламні" ("Unbroken"), протез управляється електронними датчиками та максимально близько відтворює функції втраченої кінцівки.

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Вячеслав Смислов — 31-річний військовослужбовець родом із Маріуполя, що вже п’ять років захищає Україну в лавах ЗСУ. З перших днів повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Маріуполя, пізніше — стримував ворожий наступ на бахмутському напрямі. Там же отримав численні поранення внаслідок атаки російського дрона та втратив ліву руку нижче ліктя.

Протезування проводили у Львові за участі провідних українських та німецьких фахівців. Вячеслав отримав одну з найбільш сучасних модифікацій біонічного протеза, яка дозволяє не лише брати предмети, але й виконувати рухи, що вимагають дрібної моторики пальців, наприклад, тримати ручку, столові прибори, застібати ґудзики.

Це саме той протез, про який мріяв Вячеслав та який обіцяв показати малечі, адже окрім дружини вдома на воїна очікують троє дітей.

"Дуже боявся реакції дітей, тому сказав: Не хвилюйтесь, тато приїде з залізною рукою, буде як трансформер. Син уже всім у садочку розповів, що його батько трансформер, тож всі дуже чекають. Дякую компанії FAVBET за цю можливість", — каже захисник.

Біонічний протез Вячеслава виготовили за благодійної фінансової підтримки FAVBET в межах фінального етапу акції "Кіберпанк 2023" під назвою "Люди майбутнього". Окрім нього під час акції компанія реалізувала ще три проєкти-місії на підтримку українських воїнів — закупала розвідувальні дрони, тепловізори, а також антидронові рушниці.

"Вячеслав — приклад незламності не лише для своєї родини, але й для всіх українців. Підтримка українських воїнів — це наша постійна робота, тому команда FAVBET продовжуватиме працювати над тим, щоб наші герої завжди відчували підтримку як на полі бою, так і за його межами", — кажуть у FAVBET.