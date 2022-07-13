Андрей Ярмольский

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Адвокат, член Ассоциации юристов Украины и Национальной ассоциации адвокатов Украины , экс заместитель председателя Волынской и первый заместитель Ивано-Франковской ОГА

Родился 13 декабря 1990 года. с. Маяки Луцкого р-на Волынской области

Образование:

с 2008 по 2013 учился в Институте подготовки кадров для органов прокуратуры Украины Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого", Харьков. Получил степень магистра

с 2010 по 2012 год учился на кафедре общевойсковых и правовых дисциплин в Национальном университете "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого", Харьков.

Получил звание младший лейтенант запаса

2011 год - приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 26.04.2011 № 385 назначена академическая стипендию Президента Украины

За время учебы занимался научной деятельностью. Постоянно участвовал в научных конференциях, семинарах. Исследуемая проблематика: "Страхование прав интеллектуальной собственности", "Эвтаназия. Уголовно- и гражданско-правовые аспекты", "Расторжение договора, в связи с существенным изменением обстановки", "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", и др..

Опыт работы:

С июля 2013 года до сентября 2015 года – прокурор прокуратуры города Луцка. Занимался надзором за соблюдением законности по уголовным производствам в экономической сфере, банковской деятельности, при ведении оперативно-розыскных дел налоговой милицией.

С октября 2015 по июль 2019 года возглавлял юридический департамент компании " Инвестмент Сервис Юкрейн" в городе Днепр

Специализация: сервис иностранных инвестиций.

Успешные кейсы Занимался вопросами корпоративного и уголовного права, защиты бизнеса, форензик-практикой. Сопровождал ряд иностранных компаний при осуществлении ими инвестиций в сектора дорожного строительства, агробизнеса, логистики и финансов.

С марта 2016 по март 2021 года занимался адвокатской деятельностью в городах Днепр и Киеве. Лично участвовал в защите политиков и представителей крупного бизнеса.

В сентябре 2017 года основал адвокатское объединение Адвокатское объединение "ИСУ Лойерс" в городе Днепр.

Специализация: уголовное право и процесс

Успешные кейс: Успешно участвовал в защите клиентов в обвинении их в особо тяжких преступлениях в сфере экономики и банковского права.

В декабрь 2017 вместе с партнерами основал Адвокатское объединение "Финкорд Интелидженс" в Киеве

Специализация: due dilligence, финансовое расследование, форензик-практика, комплаенс, защита бизнеса, корпоративная безопасность.

Успешные кейсы: успешно представлял интересы группы компаний-нефтотрейдеров, государственных предприятий в области обеспечения нефтепродуктами. Руководил структурированием сделки купли-продажи группы угольных предприятий. Представлял интересы газоснабжающих компаний. Имеет успешный опыт в вопросах экстрадиции.

С марта 2021 года по сентябрь 2021 – первый заместитель председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации, в городе Ивано-Франковск

Основные направления работы

реализация на территории области государственной политики в сферах:

экономического развития и торговли, внешних сношений и инвестиционной деятельности;

экономического развития и торговли, внешних сношений и инвестиционной деятельности; финансов и бюджета;

финансов и бюджета; строительства и дорожного хозяйства, по инженернотранспортной инфраструктуры, транспорта, градостроительства и архитектуры;

строительства и дорожного хозяйства, по инженернотранспортной инфраструктуры, транспорта, градостроительства и архитектуры; региональной политики и децентрализации;

региональной политики и децентрализации; сельского хозяйства, продовольственной безопасности; экологии и природных ресурсов, земельных отношений;

сельского хозяйства, продовольственной безопасности; экологии и природных ресурсов, земельных отношений; по вопросам здравоохранения.

С сентября 2021 года по апрель 2022 - заместитель председателя Волынской областной государственной администрации в городе Луцк

Основные направления работы

реализация на территории области государственной политики по вопросам:

- оборонной работы и взаимодействие с правоохранительными органами;

- жилищно-коммунального хозяйства;

- культуры, религий и национальностей, молодежи и спорта;

– развития местного самоуправления и территориальной организации власти.

Содействие реализации государственной налоговой и таможенной политики.

С февраля 2022 по апрель 2022 - руководитель Координационного центра области на период действия военного положения Волынская областная военная администрация, Луцк

Основными направлениями деятельности Центра было первоочередное обеспечение развертывание сил ВСУ, территориальной обороны, правоохранительных органов, координация волонтерского движения, настройка трафиков гуманитарной помощи, коммуникация со средствами массовой информации и т.д. Координационный центр настроил сотрудничество с разными фондами, в частности с Фондом Василия Хмельницкого, Новой Почтой, Ассоциацией предпринимателей Польши, Human Rights и другими.

Общественная деятельность

С 2013 года – член Ассоциации юристов Украины,

Глава регионального отделения в Волынской области указанной ассоциации.

С 2015 года – член Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Владеет украинским и английским языками

Женат, воспитывает две дочери

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Ссылки на статьи:

https://zn.ua/rus/macrolevel/nadija-na-hroshi-jak-otrimati-kompensatsiju-za-zrujnovane-zhitlo.html

https://delo.ua/ru/economy/andrii-yarmolskii-zakonoprojekt-pro-kompensaciyu-za-vtracene-abo-poskodzene-maino-zagrozuje-derzavi-sudovimi-pozovami-400960/

https://news.obozrevatel.com/rus/society/yak-zafiksuvati-zbitki-za-vtratu-majna-v-rezultati-vijni-yurist-dav-poradi-ukraintsyam.htm

https://lb.ua/pravo/2022/07/11/522660_andriy_yarmolskiy_nazvav_problemu_z.html

https://www.unian.ua/politics/zaborona-prorosiyskih-partiy-v-ukrajini-chi-zmozhut-voni-vidroditisya-novini-ukrajina-11881173.html

https://parlament.ua/article/borotba-z-korupczieyu-ne-na-chasi-yak-vijna-vplinula-na-shhorichne-deklaruvannya-posadovczyami/

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/ekonomika/20220625-pochynajte-vidbudovu-samotuzhky-koly-ukrayinczyam-chekaty-na-kompensacziyi-za-zrujnovane-zhytlo/?fbclid=IwAR1kjBjX