Андрій Ярмольський

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Адвокат, член Асоціації правників України та Національної асоціації адвокатів України, екс заступник голови Волинської та перший заступник Івано-Франківської ОДА

Народився 13 грудня 1990 рок в с. Маяки Луцького р-ну Волинської області

Освіта:

з 2008 по 2013 рік навчався у Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Харків. Отримав ступінь магістра

з 2010 по 2012 роки навчався на кафедрі загальновійськових та правових дисциплін в Національному університеті "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Харків.

Отримав звання молодший лейтенант запасу

2011 рік - наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 385 призначено академічну стипендію Президента України

За час навчання займався науковою діяльністю. Постійно брав участь у наукових конференціях, семінарах. Досліджувана проблематика: "Страхування прав інтелектуальної власності", "Евтаназія. Кримінально- та цивільно-правові аспекти", "Розірвання договору, у зв’язку із істотною зміною обстановки", "Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом", та ін.

Досвід роботи:

З липня 2013 до вересня 2015 року - прокурор прокуратури міста Луцька. Займався наглядом за дотримання законності у кримінальних провадженнях в економічній сфері, банківській діяльності, при веденні оперативно-розшукових справ податковою міліцією.

З жовтня 2015 по липень 2019 очолював юридичний департамент компанії "Інвестмент Сервіс Юкрейн" в місті Дніпро

Спеціалізація: обслуговування іноземних інвестицій.

Успішні кейси: Займався питаннями корпоративного та кримінального права, захисту бізнесу, форензік-практикою. Супроводжував ряд іноземних компаній при здійсненні ними інвестицій в сектори дорожнього будівництва, агробізнесу, логістики та фінансів.

З березня 2016 до березня 2021 займався адвокатською діяльністю в містах Дніпро та Києві. Особисто брав участь у захисті політиків та представників великого бізнесу.

У вересні 2017 заснував адвокатське об'єднання Адвокатське об'єднання "ІСУ Лоєрс" в місті Дніпро.

Спеціалізація: кримінальне право та процес

Успішні кейси: Успішно брав участь у захисті клієнтів в обвинуваченні їх в особливо тяжких злочинах у сфері економіки та банківського права.

У грудні 2017 разом з партнерами заснував Адвокатське об'єднання "Фінкорд Інтелідженс" в Києві

Спеціалізація: due dilligence, фінансові розслідування, форензік-практика, комплаєнс, захист бізнесу, корпоративна безпека.

Успішні кейси: успішно представляв інтереси групи компаній-нафтотрейдерів, державних підприємств у сфері забезпечення нафтопродуктами. Керував структуруванням угоди купівлі-продажу групи вугільних підприємств. Представляв інтереси газопостачальних компаній. Має успішний досвід в питаннях екстрадиції.

З березня 2021 по вересень 2021 - перший заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, в місті Івано-Франківськ

Основні напрямки роботи

реалізація на території області державної політики у сферах:

економічного розвитку та торгівлі, зовнішніх зносин та інвестиційної діяльності;

економічного розвитку та торгівлі, зовнішніх зносин та інвестиційної діяльності; фінансів та бюджету;

фінансів та бюджету; будівництва та дорожнього господарства, з питань інженернотранспортної інфраструктури, транспорту, містобудування та архітектури;

будівництва та дорожнього господарства, з питань інженернотранспортної інфраструктури, транспорту, містобудування та архітектури; регіональної політики та децентралізації;

регіональної політики та децентралізації; сільського господарства, продовольчої безпеки; екології та природних ресурсів, земельних відносин;

сільського господарства, продовольчої безпеки; екології та природних ресурсів, земельних відносин; з питань охорони здоров'я.

З вересня 2021 по квітень 2022 - заступник голови Волинської обласної державної адміністрації в місті Луцьк

Основні напрямки роботи

реалізація на території області державної політики з питань:

- оборонної роботи та взаємодія з правоохоронними органами;

- житловокомунального господарства;

- культури, релігій та національностей, молоді та спорту;

- розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Сприяння реалізації державної податкової та митної політики.

З лютого 2022 по квітень 2022 - керівник Координаційного центру області на період дії воєнного стану Волинська обласна військова адміністрація, Луцьк

Основними напрямками діяльності Центру було першочергове забезпечення розгортання сил ЗСУ, територіальної оборони, правоохоронних органів, координація волонтерського руху, налаштування трафіків гуманітарної допомоги, комунікація із засобами масової інформації тощо. Координаційний центр налаштував співпрацю з різними фондами, зокрема з Фондом Василя Хмельницького, Новою Поштою, Асоціацією підприємців Польщі, Human Rights та іншими.

Громадська діяльність

З 2013 року – член Асоціації правників України,

Голова регіонального відділення у Волинській області вказаної асоціації.

З 2015 року – член Національної асоціації адвокатів України.

Володіє українською та англійськими мовами

Одружений, виховує дві доньки

Посилання на соціальні мережі: https://www.facebook.com/andriyyarmolskiy

Посилання на статті:

https://zn.ua/ukr/macrolevel/nadija-na-hroshi-jak-otrimati-kompensatsiju-za-zrujnovane-zhitlo.html

https://delo.ua/uk/economy/andrii-yarmolskii-zakonoprojekt-pro-kompensaciyu-za-vtracene-abo-poskodzene-maino-zagrozuje-derzavi-sudovimi-pozovami-400960/

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/yak-zafiksuvati-zbitki-za-vtratu-majna-v-rezultati-vijni-yurist-dav-poradi-ukraintsyam.htm

https://lb.ua/pravo/2022/07/11/522660_andriy_yarmolskiy_nazvav_problemu_z.html

https://www.unian.ua/politics/zaborona-prorosiyskih-partiy-v-ukrajini-chi-zmozhut-voni-vidroditisya-novini-ukrajina-11881173.html

https://parlament.ua/article/borotba-z-korupczieyu-ne-na-chasi-yak-vijna-vplinula-na-shhorichne-deklaruvannya-posadovczyami/

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/ekonomika/20220625-pochynajte-vidbudovu-samotuzhky-koly-ukrayinczyam-chekaty-na-kompensacziyi-za-zrujnovane-zhytlo/?fbclid=IwAR1kjBjCEkCWQzFXudaDb4XTjaNVQ-dXzGDPIxeiDTg7w96sb1VKyNV2JPs