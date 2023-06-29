Экономим на грузоперевозках: ищем перевозчиков грузов правильно

Грузоперевозки - жизненно важный элемент для любого бизнеса, особенно для малого и среднего. Оптимальное соотношение цены и качества услуг, сокращение расходов и эффективное использование ресурсов - все это важные компоненты, которые могут значительно улучшить конкурентоспособность компании на рынке.

В Украине, где действует множество операторов - от крупных логистических компаний типа FM Logistic, Raben, Schenker до мелких предпринимателей с парком автомобилей от одного и более, возникает необходимость в сравнительном анализе и выборе наиболее выгодного и надежного партнера.

По состоянию на 2022 год в Украине работало более двадцати тысяч грузоперевозчиков, большинство из которых это малый бизнес так называемые ФОПы и частные лица владельцы грузовиков. Количество юридических лиц средний и крупный бизнес составляло чуть более 2137 компаний.

Грузоперевозки по Украине: многообразие вариантов и способов

Сегодня грузоперевозки в Украине представлены широким спектром вариантов. При этом стоимость перевозки зависит от множества факторов: дальности перевозки, веса и габаритов груза, требуемого времени доставки и даже от степени занятости транспорта.

Например, крупные логистические операторы и почтовые службы, такие как Новая Почта, САТ, Мист Экспрес, предлагают стабильные услуги, но их цены могут быть выше, чем у малого бизнеса, который готов предложить более привлекательные условия для сохранения своей конкурентоспособности.

С другой стороны, грузоперевозки между городами, осуществляемые частными перевозчиками, могут быть менее предсказуемыми в плане качества обслуживания и сроков доставки. Поэтому выбор перевозчика всегда связан с необходимостью взвешивать все преимущества и недостатки.

Так как же выбрать надёжного перевозчика и где их искать?

Один из вариантов, который обещает революционизировать подход к организации перевозок - это использование он-лайн площадок – транспортных бирж на которых собраны как крупные компании перевозчики так и частные водители владельцы транспортных средств готовые предложить наиболее оптимальную цену на доставку вашего груза . Особенностью данных бирж является возможность проведения онлайн-тендеров на перевозки. Это решение особенно актуально для предпринимателей, которые не имеют постоянных партнеров среди грузоперевозчиков, но при этом хотят снизить стоимость перевозок и найти для себя оптимальное соотношение цены и качества услуг.

Наибольшее количество украинских перевозчиков которые работают как внутри Украины так и на международных маршрутах представлено на транспортном сайте Degruz.com, количество компаний которые зарегистрировали себя на данной бирже грузоперевозок как владельцы транспортных средств составляет 18 056. Полная база перевозчиков Украины находится в разделе https://degruz.com/perevozchikygruzov

Что может предложить пользователям транспортная биржа ?

Экономия: Благодаря системе тендеров, заказчик может получить наиболее выгодное предложение от различных перевозчиков. Это также актуально и для "попутных" грузов, когда можно оптимизировать стоимость путем перевозки по пути, дозагружая уже частично загруженную машину. Выбор: Размещая объявление на перевозку, заказчик получает предложения как от частных перевозчиков, так и от компаний. Это позволяет выбрать оптимальный вариант, исходя из множества факторов. Надежность: Система транспортной биржи Degruz помогает минимизировать риски, связанные с непредсказуемостью и возможной ненадежностью частных перевозчиков.

Вот несколько советов, как использовать транспортные биржи для оптимизации цен:

а) Размещение объявлений: Размещайте объявления о своих грузах на транспортных биржах, указывая маршрут, тип груза, сроки доставки и другие важные детали. Это позволит перевозчикам конкурировать за ваш груз, что может привести к лучшим ценам.

б) Аукционы и торги: Используйте возможности транспортных бирж для проведения аукционов или торгов. Это поможет вам получить наилучшую цену, выбрав наиболее выгодное предложение среди участников.

в) Обратная связь и рейтинги: Изучайте рейтинги и отзывы о перевозчиках на транспортных биржах. Это поможет вам выбрать надежного партнера и избежать потенциальных проблем с доставкой.

Выводы:

Транспортные биржи такие как Дегруз предлагают возможность оптимизировать цены на грузоперевозки и найти наиболее выгодные предложения.

Таким образом, грузоперевозки с использованием транспортной биржи являются эффективной альтернативой традиционным способам организации перевозок, предлагая ряд преимуществ для малого и среднего бизнеса в Украине. Сегодня, чтобы быть успешным, необходимо постоянно искать новые подходы и инновационные решения, и в этом контексте Degruz представляет собой интересный и перспективный вариант.