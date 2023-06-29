Економимо на вантажоперевезеннях: шукаємо перевізників вантажів правильно

Вантажоперевезення - життєво важливий елемент для будь-якого бізнесу, особливо для малих і середніх підприємств. Оптимальне співвідношення ціни і якості послуг, зменшення витрат і ефективне використання ресурсів - усе це важливі компоненти, які можуть значно покращити конкурентоспроможність компанії на ринку.

В Україні, де діє безліч операторів - від великих логістичних компаній, таких як FM Logistic, Raben, Schenker, до невеликих підприємців з автопарком від одного і більше, виникає необхідність у порівняльному аналізі та виборі найвигіднішого та надійного партнера.

Станом на 2022 рік в Україні працювало більше двадцяти тисяч вантажоперевізників, більшість з яких є малий бізнес, так звані ФОПи та приватні особи-власники вантажівок. Кількість юридичних осіб серед середнього та великого бізнесу становила трохи більше 2137 компаній.

Вантажоперевезення по Україні: різноманітність варіантів і способів

Сьогодні вантажоперевезення в Україні представлені широким спектром варіантів. При цьому вартість перевезення залежить від багатьох факторів: відстані перевезення, ваги і розмірів вантажу, потрібного часу доставки і навіть від ступеня зайнятості транспорту.

Наприклад, великі логістичні оператори та поштові служби, такі як Нова Пошта, САТ, Міст Експрес, пропонують стабільні послуги, але їх ціни можуть бути вищими, ніж у малого бізнесу, який готовий запропонувати більш привабливі умови для збереження своєї конкурентоспроможності.

З іншого боку, вантажоперевезення між містами, здійснювані приватними перевізниками, можуть бути менш передбачуваними з точки зору якості обслуговування та термінів доставки. Тому вибір перевізника завжди пов'язаний з необхідністю зважувати всі переваги та недоліки.

Як же вибрати надійного перевізника і де їх шукати?

Один із варіантів, який обіцяє революціонізувати підхід до організації перевезень - це використання онлайн-платформ - транспортних бірж, на яких зібрані як великі компанії-перевізники, так і приватні водії-власники транспортних засобів, готові запропонувати найбільш оптимальну ціну на доставку вашого вантажу. Особливістю цих бірж є можливість проведення онлайн-тендерів на перевезення. Це рішення особливо актуально для підприємців, які не мають постійних партнерів серед вантажоперевізників, але при цьому хочуть знизити вартість перевезень і знайти оптимальне співвідношення ціни і якості послуг.

Найбільша кількість українських перевізників, які працюють як у межах України, так і на міжнародних маршрутах, представлена на транспортному сайті Degruz.ua, кількість компаній, які зареєстрували себе на цій біржі вантажоперевезень як власники транспортних засобів, становить 18 056. Повна база перевізників України знаходиться в розділі https://degruz.ua/perevozchikygruzov

Що може запропонувати користувачам транспортна біржа?

Економія: Завдяки системі тендерів замовник може отримати найвигіднішу пропозицію від різних перевізників. Це також актуально для "попутних" вантажів, коли можна оптимізувати вартість шляхом перевезення вантажу по маршруту, дозавантажуючи вже частково завантажену машину. Вибір: Розміщуючи оголошення про перевезення, замовник отримує пропозиції як від приватних перевізників, так і від компаній. Це дозволяє вибрати оптимальний варіант, виходячи з багатьох факторів. Надійність: Система транспортної біржі Degruz допомагає мінімізувати ризики, пов'язані з непередбачуваністю та можливою ненадійністю приватних перевізників.

Ось кілька порад, як використовувати транспортні біржі для оптимізації цін:

а) Розміщення оголошень: Розміщуйте оголошення про свої вантажі на транспортних біржах, зазначаючи маршрут, тип вантажу, терміни доставки та інші важливі деталі. Це дозволить перевізникам конкурувати за ваш вантаж, що може призвести до кращих цін.

б) Аукціони та торги: Використовуйте можливості транспортних бірж для проведення аукціонів або торгів. Це допоможе вам отримати найкращу ціну, вибравши найвигіднішу пропозицію серед учасників.

в) Зворотний зв'язок та рейтинги: Вивчайте рейтинги та відгуки про перевізників на транспортних біржах. Це допоможе вам вибрати надійного партнера та уникнути потенційних проблем з доставкою.

Висновки:

Транспортні біржі, такі як Дегруз, пропонують можливість оптимізувати ціни на вантажоперевезення та знайти найвигідніші пропозиції. Таким чином, вантажоперевезення з використанням транспортної біржі є ефективною альтернативою традиційним способам організації перевезень, пропонуючи ряд переваг для малого і середнього бізнесу в Україні. Сьогодні, щоб бути успішним, необхідно постійно шукати нові підходи та інноваційні рішення, і в цьому контексті Degruz є цікавою та перспективною варіацією.