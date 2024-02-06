Бесплатные секции бокса и борьбы в SpartaBox при поддержке Favbet Foundation: как попасть

В прошлом году благотворительный фонд Favbet Foundation открыл инициативу "Сильніші разом", в рамках которого профинансировал открытие нескольких бесплатных секций для украинских детей по футболу, баскетболу, борьбе и боксу.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Присоединиться к бесплатной секции бокса и борьбы в Киеве можно позвонив администрации клуба SpartaBox по телефону +380631542910.

Группы бокса и борьбы в киевском бойцовском клубе SpartaBox была среди первых, которая набрала воспитанников и начала тренировки чуть больше полугода назад. Сегодня занятия посещают около 30 учеников всех возрастов.

Учат детей опытные тренеры. Тренер по борьбе Ренат Ахмедханов – борец свободного стиля и мастер спорта Украины по вольной борьбе.

Тренер по боксу Владимир Черный — вице-чемпион Украины среди элиты и призер международных турниров, который имеет более 30 лет тренерского стажа. До начала полномасштабного вторжения он был старшим тренером в одном из заведений высшего образования в Херсонской области по боксу среди юношей, однако из-за оккупации Херсона вынужден был переехать в Киев, где продолжает передавать свой опыт молодежи.

По словам Владимира, на этом этапе подготовки больше внимания он уделяет общей физической подготовке, защитным действиям, передвижению и работе в парах.

"Мне очень нравится работать с детьми. Кроме обучения базовым боксерским навыкам, я стараюсь воспитывать в них психологическую устойчивость, дисциплину и ответственность. Это качества, которые пригодятся им в жизни, независимо от того, чем они будут заниматься в будущем. Мне приятно, что благодаря поддержке Favbet Foundation, еще больше украинских детей могут открыть для себя красоту бокса и лелеять свои спортивные способности", — говорит тренер.

"Сильніші разом" — часть крупного проекта Favbet Foundation под названием "Клуб Супергероев", объединяющая сразу несколько образовательно-спортивных инициатив для детей из семей ВПЛ и военнослужащих, а также социально уязвимых групп. Это и обеспечение тысяч школьников канцелярией, и обширная программа базового IТ-образования, в которую вовлечены дети и подростки со всей Украины.

"Сегодня приоритетом фонда является поддержка ВСУ и обеспечение наших воинов всем необходимым для сопротивления – это автомобили, дроны, высокотехнологичное снаряжение. Однако мы также остаемся преданными первоочередным целям Favbet Foundation — созданию возможностей для всестороннего развития украинской молодежи. Именно поэтому объемы деятельности "Клуб Супергероев" будут только расти, чтобы еще больше детей могли открыть свои суперспособности для создания успешного будущего", — рассказал куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.