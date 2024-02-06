Безкоштовні секції боксу та боротьби у SpartaBox за підтримки Favbet Foundation: як потрапити

Минулого року благодійний фонд Favbet Foundation започаткував ініціативу "Сильніші разом", в межах якого профінансував відкриття одразу кількох безкоштовних секцій для українських дітей з футболу, баскетболу, боротьби та боксу.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Долучитися до безкоштовної секції боксу та боротьби у м. Києві можна зателефонувавши адміністрації клубу SpartaBox за телефоном +380631542910.

Групи боксу та боротьби у київському бійцівському клубі SpartaBox була серед перших, яка набрала вихованців та розпочала тренування трохи більше пів року тому. Сьогодні заняття відвідують близько 30 учнів різного віку.

Вчать дітей досвідчені тренери. Тренер з боротьби Ренат Ахмедханов — борець вільного стилю та майстер спорту України з вільної боротьби.

Тренер з боксу Володимир Чорний — віцечемпіон України серед еліти та призер міжнародних турнірів, що має понад 30 років тренерського стажу. До початку повномасштабного вторгнення він був старшим тренером в одному з закладів вищої освіти у Херсонській області з боксу серед юнаків, однак через окупацію Херсону був змушений переїхати до Києва, де продовжує передавати свій досвід молоді.

За словами Володимира, на цьому етапі підготовки найбільше уваги він приділяє загальній фізичній підготовці учнів, захисним діям, пересуванню та роботі в парах.

"Мені дуже подобається працювати з дітьми. Крім навчання базовим боксерським навичкам, я прагну виховувати в них психологічну стійкість, дисципліну та відповідальність. Це якості, які знадобляться їм у житті незалежно від того, якою справою займатимуться у майбутньому. Мені приємно, що завдяки підтримці Favbet Foundation ще більше українських дітей можуть відкрити для себе красу боксу та плекати свої спортивні здібності", — каже тренер.

"Сильніші разом" — частина великого проєкту Favbet Foundation під назвою "Клуб Супергероїв", що об’єднує одразу кілька освітньо-спортивних ініціатив для дітей з родин ВПО та військовослужбовців, а також із соціально вразливих груп. Це й забезпечення тисяч школярів канцелярією, і велика програма базової ІТ-освіти, до якої залучено вже кількасот дітей та підлітків з усієї України.

"Сьогодні пріоритетом фонду є підтримка ЗСУ та забезпечення наших воїнів усім необхідним для спротиву — це автівки, дрони, високотехнологічне спорядження. Однак ми також залишаємось відданими першочерговій меті заснування Favbet Foundation — створенні можливостей для всебічного розвитку української молоді. Саме тому обсяги діяльності "Клубу Супергероїв" тільки зростатимуть, аби ще більше дітей могли відкрити свої суперздібності для побудови успішного майбутнього", — розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.