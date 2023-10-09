Без задержек и лишних затрат: надежный способ доставить груз в Польшу

У Украины налаженные партнерские отношения со всеми странами Европы и она на пути к тому, чтобы стать полноценным членом Европейского Союза. Одной из стран, которая может похвастаться тесными связями с Украиной, является Польша. Она приняла больше всего украинцев, которые выезжали из-за войны. По последним данным, там живет около 2 млн беженцев. Однако, сложа руки, наши люди не сидят, а активно открывают бизнес международного формата, налаживают связи с иностранными поставщиками.

Тогда перед предпринимателями стоит вопрос, как быстро и качественно организовать грузоперевозки из Польши в Украину и наоборот, при этом не переплачивать. Можно пользоваться услугами почты или другими подобными службами доставки и т.д. Однако гораздо лучшим вариантом будут компании международных перевозок. В Украине одной из самых популярных является «Витал Спец Сервис», которая без проблем поможет Вам перевезти вещи из Польши. Работает более 16 лет, потому исследовали все тонкости перевозок через границу.

Что могут перевезти специалисты «Витал СпецСервис»

Компания имеет большой автопарк, поэтому берутся за перевозку совершенно разного груза. Это может быть одежда, мебель, посуда, какие-то запчасти, оборудование, автомобили и даже спецтехника. На момент подписания договора важно более подробно обсудить все тонкости вашего груза, таким образом работники смогут подобрать транспорт и способ перевозки, чтобы любой товар достался в пункты назначения целым и в указанный срок.

Способы перевозки

Компания имеет ряд различных способов перевозки груза. Одна из самых популярных – доставка из Польши «под ключ». Преимущество услуги в том, что «Витал СпецСервис» возьмет на себя решение всех организационных вопросов и оформление таможенных документов. Авто приедет за товаром по адресу, который укажете, и разгрузят в оговоренном месте.

Если же товара немного и вы хотите сэкономить, то можно заказать транспортировку сборных грузов. Таким образом работники компании будут везти грузы разных заказчиков. Стоимость услуги будет считаться отдельно для каждого клиента, опираясь на вес и габариты только его товара.

Безопасность и надежность

Заказывая услуги «Витал Спецсервис», каждый клиент подписывает договор, где четко указаны детали транспортировки и стоимость. Таким образом, процесс доставки становится максимально прозрачным: заказчик будет знать все этапы перевозки, маршрут, сроки, обязанности, права перевозчика и свои. А также не будет беспокоиться, что возникнут непредвиденные расходы. Дополнительно все детали перевозки можно будет узнавать у персонального менеджера-логиста.

Весь груз, доставляемый компанией, подлежит обязательному стандартному страхованию. Если этого недостаточно, то можно оформить дополнительное.

Заказать услугу перевозки в «Витал Спец Сервис» очень просто. Следует оставить заявку на сайте компании или обратиться за телефоном. Консультанты объяснят условия сотрудничества, рассчитают стоимость и скоординируют дальнейшие действия.