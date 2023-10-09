Без затримок та зайвих витрат: надійний спосіб доставити вантаж в Польщу

Україна має налагоджені партнерські відносини з усіма країнами Європи та на шляху до того, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. Однією з країн, яка може похвалитися тісними зв’язками з Україною є Польща. Вона прийняла найбільше українців, які виїжджали через війну. За останніми даними, там живуть близько 2 млн біженців. Однак, склавши руки, наші люди не сидять, а активно відкривають бізнеси міжнародного формату, налагоджують зв’язки з іноземними постачальниками.

Тоді перед підприємцями постає питання, як швидко та якісно організувати вантажні перевезення з Польщі в Україну і навпаки, при цьому не переплачувати. Можна користуватися послугами пошти чи інших подібних служб доставок, тощо. Однак значно кращим варіантом будуть компанії міжнародних перевезень. В Україні однією найбільш популярних є «Вітал Спец Сервіс», яка без проблем допоможе Вам перевезти речі з Польщі. Працює понад 16 років, тому дослідили всі тонкощі перевезень через кордон.

Що можуть перевезти фахівці «Вітал Спец Сервіс»

Компанія має великий автопарк, тому беруться за перевезення абсолютно різного вантажу. Це можуть бути одяг, меблі, посуд, якісь запчастини, обладнання, автомобілі та навіть спецтехніка. На момент підписання договору важливо детальніше обговорити усі тонкощі вашого вантажу, таким чином працівники зможуть підібрати транспорт та спосіб перевезення, аби будь-який товар дістався в пункти призначення цілим та в зазначений термін.

Способи перевезення

Компанія має низку різних способів перевезення вантажу. Одна з найпопулярніших – доставка з Польщі «під ключ». Перевага послуги в тому, що «Вітал Спец Сервіс» візьме на себе вирішення всіх організаційних питань та оформлення митних документів. Авто приїде по товар за адресою, яку вкажете, та розвантажать в обумовленому місці.

Якщо ж товару небагато і ви хочете зекономити, то можна замовити транспортування збірних вантажів. Таким чином працівники компанії за раз везтимуть вантажі різних замовників. Вартість послуги рахуватимуть окремо для кожного клієнта, спираючись на вагу та габарити лише його товару.

Безпека та надійність

Замовляючи послуги «Вітал Спец Сервіс», кожен клієнт підписує договір, де чітко вказані деталі транспортування та вартість. Таким чином процес доставки стає максимально прозорим: замовник знатиме всі етапи перевезення, маршрут, терміни, обов’язки та права перевізника і свої. А також не перейматиметься, що виникнуть непередбачувані витрати. Додатково усі деталі перевезення можна буде дізнаватися в персонального менеджера-логіста.

Увесь вантаж, який доставляє компанія, підлягає обов’язковому стандартному страхуванню. Якщо цього недостатньо, можна оформити додаткове.

Замовити послугу перевезення у «Вітал Спец Сервіс» надзвичайно просто. Варто лишити заявку на сайті компанії або звернутися за телефоном. Консультанти пояснять умови співпраці, розрахують вартість та скоординують подальші дії.