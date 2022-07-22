БФ "Будущее - детям" передал на Харьковщину медикаменты

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Благотворительный Фонд Будущее – детям в сотрудничестве с Фондом Фармация получили партию иммуноподдерживающих медикаментов от фармацевтической корпорации Gedeon Richter. Лекарство было передано партнеру БФ "Будущее - детям" в качестве благотворительной помощи в Гуманитарный Хаб, который работает на базе Харьковской ТЭЦ-5 для дальнейшего распределения среди местных жителей.

Сейчас жители Харькова и пригородов находятся в сложном положении. Каждый день проходят обстрелы, разрушаются логистические связи, у многих нет возможности купить себе лекарства и другие необходимые товары. Многие люди не имеют возможности заботиться о своем здоровье и этот первый совместный транш лекарства от фондов "Будущее - детям", "Фармация" и компании Gedeon Richter поможет улучшить эту ситуацию", - отметил руководитель Харьковской ТЭЦ-5 Александр Минкович.

Среди лекарств были переданы медикаменты для поддержания иммунитета, препараты от насморка и другие виды лекарств, необходимых для людей, которые уже несколько месяцев вынуждены существенное время находиться в бомбоубежищах и подвалах. Всего более 2,5 тысяч пакетов.

"Наш фонд "Фармация" работает с 2017 года. Сейчас у нас уже больше 400 организаций в партнерах. Это все проверенные и надежные благотворители, и я горжусь, что к этому перечню наших друзей добавился и Благотворительный Фонд Будущее – детям. Та помощь, которую мы собрали вместе с компанией Gedeon Richter и передали команде Будущее – детям для Гуманитарного Хаба, сейчас актуальна для жителей Харьковщины, которые оказались в такой сложной и опасной ситуации. Поэтому мы и сделали этот проект, чтобы закрыть некоторые потребности харьковчан по нашему направлению, а именно по медицинским препаратам", – отметил глава БФ "Фармация" Виталий Архипов.

Напомним, что за четыре месяца после начала военной агрессии РФ против Украины, Гуманитарный хаб Харьковской ТЭЦ-5 с участием команды Благотворительного фонда "Будущее – детям" распределил между жителями Харькова и области более 100 тонн гуманитарной помощи, среди которой продукты и детское питание, средства гигиены и первой необходимости. Кроме того, люди также получали от волонтеров генераторы и газовой и электропечи для приготовления пищи.

СПРАВКА

Благотворительный фонд "Будущее - детям" до войны заботился о детях, нуждавшихся в помощи по семейным причинам, в интернате при Нижнебыстровской Гимназии. Начиная с 2021 года, работники Фонда и Гимназии оказали помощь более 300 детям и взрослым. Однако с началом войны на территории Гимназии было создано убежище для внутренне перемещенных лиц, лишившихся дома. Команда Благотворительного фонда "Будущее - детям" - это команда активистов, которая положила начало и реализует проект общественной организации " Развитие IT образования ", который поддерживает молодых ИТ-специалистов и развитие ИТ-сектора в Украине.

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