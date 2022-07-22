БФ "Майбутнє – дітям" передав на Харківщину медикаменти

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Благодійний Фонд "Майбутнє – дітям" у співпраці з Фондом “Фармація” отримали партію імунопідтримуючих медикаментів від фармацевтичної корпорації Gedeon Richter. Зазначені ліки були передані партнеру БФ “Майбутнє – дітям” у якості благодійної допомоги в Гуманітарний Хаб, який працює на базі Харківської ТЕЦ-5 для подальшого розподілення серед місцевих жителів.

"Зараз жителі Харкова та передмість знаходяться у складному становищі. Щодня відбуваються обстріли, руйнуються логістичні зв'язки, в багатьох немає змоги купити собі ліки та інші необхідні товари. Багато людей не мають можливості піклуватися про своє здоров'я і цей перший спільний транш ліків від фондів “Майбутнє – дітям", “Фармація” та компанії Gedeon Richter допоможе покращити цю ситуацію”, – зазначив керівник Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович.

Серед ліків було передано медикаменти для підтримки імунітету, препарати від нежитю та інші види ліків, необхідних для людей, які вже кілька місяців вимушені суттєвий час перебувати у бомбосховищах та підвалах. Всього понад 2,5 тисячі пакунків.

"Наш фонд “Фармація" працює з 2017 року. Зараз у нас вже понад 400 організацій в партнерах. Це все перевірені та надійні благодійники, і я пишаюся, що до цього переліку наших друзів додався і Благодійний Фонд “Майбутнє – дітям”. Та допомога, яку ми зібрали разом з компанією Gedeon Richter та передали команді “Майбутнє – дітям” для Гуманітарного Хабу, зараз є актуальною для мешканців Харківщини, які опинилися у такій складній та небезпечній ситуації. Тому ми й зробили цей проєкт, щоб закрити деякі потреби харків'ян по нашому напрямку, а саме по медичних препаратах”, – зазначив голова БФ “Фармація” Віталій Архіпов.

Нагадаємо, що за чотири місяці від початку військової агресії рф проти України, Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 за участю команди Благодійного фонду "Майбутнє – дітям” розподілив між жителями Харкова та області понад 100 тонн гуманітарної допомоги, серед якої продукти й дитяче харчування, засоби гігієни та першої необхідності. Крім цього, люди також отримували від волонтерів генератори та газовій й електропечі для приготування їжі.

ДОВІДКА

Благодійний фонд "Майбутнє – дітям" до війни опікувався дітьми, які потребували допомоги із сімейних причин, в інтернаті при Нижньобистрівській Гімназії. Починаючи з 2021 року, працівники Фонду та Гімназії надали допомоги більше ніж 300 дітям та дорослим. Проте із початком війни на території Гімназії був створений прихисток для внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки. Команда Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” – це команда активістів, що започаткувала та реалізує проєкт громадської організації “Розвиток IT освіти”, який підтримує молодих ІТ-спеціалістів та розвиток ІТ-сектору в Україні.

Інформація та реквізити:

Тел.: +38 067 406 47 03 (WhatsApp/Telegram)

Email: [email protected]

Сайт: https://maydit.com.ua

Facebook: https://www.facebook.com/futuretochildren