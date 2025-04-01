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Бизнес делает ставку на солнце: выгодно ли это в 2025 году?

Бизнес делает ставку на солнце: выгодно ли это в 2025 году?
Бизнес делает ставку на солнце: выгодно ли это в 2025 году?

В условиях войны и энергетического кризиса украинские предприятия, оказавшись на грани выживания, вынуждены искать решения, позволяющие снизить расходы и обеспечить себе стабильную работу.

Установив солнечную электростанцию бизнесмены могут сократить затраты на электроэнергию до 70%, а это, учитывая постоянно растущие тарифы - десятки, а то и сотни тысяч гривен в год. 

О преимуществах установки солнечных электростанций для бизнеса, на примере СЭС для автомойки, рассказали специалисты компании LogicPower - украинского бренда энергосилового оборудования. 

Зачем устанавливать солнечную электростанцию на автомойке?

Предприниматели часто задаются вопросом: насколько выгодно использовать солнечную энергию для снижения расходов на электроэнергию на автомойках, СТО, шиномонтаже и др.? 

Как показывает практика, СЭС на предприятии - это оправданное стратегическое решение. 

Снижение затрат на электроэнергию

Фото 2 — Бизнес делает ставку на солнце: выгодно ли это в 2025 году?

Автомойка использует много электроэнергии в светлое время суток — для работы насосов, освещения, подогрева воды и др.

Использование собственной электроэнергии значительно сокращает расходы сразу после ввода СЭС в эксплуатацию. 

В прошлом году мы установили солнечную электростанцию LogicPower мощностью 30kW с литий-железо-фосфатными (LiFePO4) аккумуляторами. В среднем, она покрывает 70% потребностей автомойки в электроэнергии. Владельцы бизнеса экономят на оплате счетов до 30000 грн в месяц.

Энергонезависимость

В солнечные дни генерация от солнечных панелей полностью обеспечивает потребности в электропитании оборудования на автомойке.

В период низкой генерации (вечернее время, туман, облачная погода и др.), когда солнечные батареи вырабатывают мало электричества, оборудование будет потреблять энергию, накопленную в аккумуляторных батареях.

Экологичность

Солнечная электростанция (СЭС) способствует экологичному энергопотреблению, уменьшая выбросы CO₂. Использование альтернативных источников энергии помогает снизить уровень загрязнения воздуха и способствует очищению городской среды.

Экологически ответственный подход делает автомойку более привлекательной не только для клиентов, но и для инвесторов. Наличие СЭС будет конкурентным преимуществом при получении грантов, экологических сертификатов и партнёрского финансирования.

Какой срок окупаемости солнечной электростанции?

Фото 3 — Бизнес делает ставку на солнце: выгодно ли это в 2025 году?

Расчетный срок окупаемости СЭС для автомойки LogicPower - от 2 лет. 

Для более точного определения окупаемости солнечной электростанции, кроме стоимости оборудования, мощности, эффективности и других факторов, важно учитывать динамику тарифов на электроэнергию в ближайшие годы. 

В условиях прогнозируемого роста тарифов срок окупаемости СЭС будет сокращаться, увеличивая вашу выгоду от инвестиций в солнечную энергетику.

Как владельцу бизнеса выбрать оптимальный момент для установки СЭС?

Для начала рекомендуем заказать бесплатный энергоаудит вашего предприятия в компании LogicPower. Это поможет определить ключевые потребности автомойки: интенсивность работы оборудования, количество блэкаутов, резкие изменения нагрузки и т.д. Эти данные дадут понять, что подходящий момент для проектирования солнечной электростанции уже наступил. 

СЭС от украинского бренда LogicPower, адаптированные под потребности автомоек, помогут не только снизить затраты уже в первые месяцы работы, но и укрепить устойчивость и конкурентоспособность вашего бизнеса.