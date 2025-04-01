Бізнес робить ставку на сонце: чи вигідно це у 2025 році?

В умовах війни та енергетичної кризи українські підприємства, опинившись на межі виживання, змушені шукати рішення, що дають змогу знизити витрати та забезпечити собі стабільну роботу.

Встановивши сонячну електростанцію, бізнесмени можуть скоротити витрати на електроенергію до 70%, а це, з урахуванням тарифів, що постійно зростають, - десятки, а то й сотні тисяч гривень на рік.

Про переваги встановлення сонячних електростанцій для бізнесу, на прикладі СЕС для автомийки, розповіли фахівці компанії LogicPower - українського бренду енергосилового обладнання.

Навіщо встановлювати сонячну електростанцію на автомийці?

Підприємці часто ставлять собі питання: наскільки вигідно використовувати сонячну енергію для зниження витрат на електроенергію на автомийках, СТО, шиномонтажі та ін.?

Як показує практика, СЕС на підприємстві - це виправдане стратегічне рішення.

Зниження витрат на електроенергію

Автомийка використовує багато електроенергії у світлий час доби - для роботи насосів, освітлення, підігріву води тощо.

Використання власної електроенергії значно скорочує витрати відразу після введення СЕС в експлуатацію.

Минулого року ми встановили сонячну електростанцію LogicPower потужністю 30kW з літій-залізо-фосфатними (LiFePO4) акумуляторами. У середньому, вона покриває 70% потреб автомийки в електроенергії. Власники бізнесу економлять на оплаті рахунків до 30000 грн на місяць.

Енергонезалежність

У сонячні дні генерація від сонячних панелей повністю забезпечує потреби в електроживленні обладнання на автомийці.

У період низької генерації (вечірній час, туман, хмарна погода та ін.), коли сонячні батареї виробляють мало електрики, обладнання споживатиме енергію, накопичену в акумуляторних батареях.

Екологічність

Сонячна електростанція (СЕС) сприяє екологічному енергоспоживанню, зменшуючи викиди CO₂. Використання альтернативних джерел енергії допомагає знизити рівень забруднення повітря та сприяє очищенню міського середовища.

Екологічно відповідальний підхід робить автомийку більш привабливою не тільки для клієнтів, а й для інвесторів. Наявність СЕС буде конкурентною перевагою при отриманні грантів, екологічних сертифікатів і партнерського фінансування.

Який термін окупності сонячної електростанції?

Розрахунковий термін окупності СЕС для автомийки LogicPower - від 2 років.

Для більш точного визначення окупності сонячної електростанції, окрім вартості обладнання, потужності, ефективності та інших факторів, важливо враховувати динаміку тарифів на електроенергію в найближчі роки.

В умовах прогнозованого зростання тарифів термін окупності СЕС скорочуватиметься, збільшуючи вашу вигоду від інвестицій у сонячну енергетику.

Як власнику бізнесу вибрати оптимальний момент для встановлення СЕС?

Для початку рекомендуємо замовити безкоштовний енергоаудит вашого підприємства в компанії LogicPower. Це допоможе визначити ключові потреби автомийки: інтенсивність роботи обладнання, кількість блекаутів, різкі зміни навантаження тощо. Ці дані дозволять зрозуміти, що слушний момент для проєктування сонячної електростанції вже настав.

СЕС від українського бренду LogicPower, адаптовані під потреби автомийок, допоможуть не тільки знизити витрати вже в перші місяці роботи, а й зміцнити стійкість і конкурентоспроможність вашого бізнесу.