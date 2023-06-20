Бизнес и власть представляют результаты первого в Украине национального исследования в сфере игровой зависимости

В этом году компания FAVBET выступила главным меценатом первого всеукраинского исследования игровой зависимости, проводимого общественным союзом "Центр ответственной игры" под эгидой Министерства здравоохранения Украины.

Благодаря вовлеченности FAVBET в период с февраля по май 2023 года социологам удалось опросить более 9000 игроков — их ответы легли в основу основательного исследования, результаты которого помогут государству и бизнесу выработать лучшие подходы к предотвращению и лечению лудомании, а также будут способствовать более ответственному отношению к азартным развлечениям среди самих игроков.

В 2020 году Украина сделала важный шаг к формированию цивилизованного рынка азартных развлечений по международному образцу. Государство легализовало деятельность казино и букмекеров, а также создало отраслевой надзорный орган — Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Все это вывело азартную отрасль из тени и одновременно актуализировало вопрос безопасности среди ценителей азарта, который до этого мало интересовал нелегальных операторов и оставался без внимания государственных органов.

Большое исследование "Центра ответственной игры" и FAVBET должно разобраться в том, кто и как играет в азартные игры в Украине, а также создать портреты игроков, чтобы использовать их для разработки ряда полезных материалов и инструментов для всех заинтересованных сторон — для бизнеса, для государства и для игроков и общества в целом.

22 июня состоится мероприятие, на котором с результатами исследования выступят авторы отчета, представители Министерства здравоохранения Украины, КРАИЛ, Института психиатрии, а также FAVBET и других приобщившихся к проекту бизнесов. Событие пройдет в офисе "Укринформа" в г. Киеве по ул. Богдана Хмельницкого 8/16 в зале №2. Ивент начнется в 13:00.

Аккредитоваться можно до 22 июня до 9:00 по адресу [email protected]. Также будет проходить онлайн-трансляция на YouTube-канале "Укринформа".