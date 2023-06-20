Бізнес та влада презентують результати першого в Україні національного дослідження у сфері ігрової залежності

Цього року компанія FAVBET виступила головним меценатом першого всеукраїнського дослідження ігрової залежності, яке проводить ГС "Центр відповідальної гри" під егідою Міністерства охорони здоров’я України.

Завдяки залученості FAVBET в період з лютого по травень 2023 року соціологам вдалось опитати понад 9000 гравців — їхні відповіді лягли в основу ґрунтовного дослідження, результати якого допоможуть державі та бізнесу виробити кращі підходи до запобігання та лікування лудоманії, а також сприятимуть більш відповідальному ставленню до азартних розваг серед самих гравців.

У 2020 році Україна зробила важливий крок до формування цивілізованого ринку азартних розваг за міжнародним зразком. Держава легалізувала діяльність казино та букмекерів, а також створила галузевий наглядовий орган — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Все це вивело азартну галузь з тіні та водночас актуалізувало питання безпеки серед поціновувачів азарту, яке до цього мало цікавило нелегальних операторів та залишалось поза увагою державних органів.

Велике дослідження "Центру відповідальної гри" та FAVBET має розібратись у тому, хто та як грає в азартні ігри в Україні, а також створити портрети гравців, щоб надалі використовувати їх для розробки низки корисних матеріалів та інструментів для всіх зацікавлених сторін — для бізнесу, для держави та для гравців й суспільства в цілому.

22 червня відбудеться захід, на якому з результатами дослідження виступлять автори звіту, представники МОЗ України, КРАІЛ, Інституту психіатрії, а також FAVBET та інших бізнесів, що долучились до проєкту. Подія пройде в офісі "Укрінформу" у м. Києві по вул. Богдана Хмельницького 8/16 у залі №2. Івент розпочнеться о 13.00.

Акредитуватися можна до 22 червня до 9.00 за адресою [email protected]. Також буде проходити онлайн-трансляція YouTube-каналі "Укрінформу".