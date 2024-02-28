Бой Усика и матчи сборной Украины: букмекеры озвучили шансы украинских спортсменов

В лицензированных букмекерских конторах Украины озвучили шансы украинских спортсменов в престижных соревнованиях. Разбираемся в обновленных шансах Усика в бою против Фьюри, а также перспективах сборной Украины сыграть на Евро-2024 в Германии.

Поедет ли команда Сергея Реброва на Евро-2024?

Сборная Украины в драматическом матче групповой стадии квалификации Евро-2024 не смогла обыграть Италию, заняв третье место отборочной группы. Теперь команда Сергея Реброва попытается пробиться в финальную стадию предстоящего чемпионата Европы через стыковые матчи. Соперником у полуфиналом для украинских футболистов стала сборная Боснии и Герцеговины.

По мнению экспертов https://bookmakers.com.ua/ru, команда Сергея Реброва считается фаворитом этого противостояния. Поставить на победу украинских футболистов можно с коэффициентом 2,03, что составляет около 50% вероятности. Ставки на ничью принимаются с котировкой 3,60, а победа боснийцев оценена в 3,90.

Отметим, что встреча состоится 21 марта 2024 в боснийском городе Зеница. Если команда Сергея Реброва успешно преодолеет полуфинал стыковых поединков, то в финале сборная сыграет с победителем пары Израиль – Исландия.

Усик против Фьюри: теперь фаворит отсутствует

Внимание украинских поклонников бокса привлечено к долгожданной встрече Александра Усика и Тайсона Фьюри. После длительных переговоров боксеры подписали контракт на проведение боя, который должен был состояться 18 февраля в Саудовской Аравии.

Но за две недели до планируемой даты британский боксер воспользовался правом перенести бой. Причиной стало вскрытие брови, которое Фьюри получил в одном из подготовительных спаррингов. Если до перенесения букмекеры считали британца фаворитом поединка с украинцем, то теперь шансы боксеров на победу букмекеры оценивают в 50 на 50. Ставки на победу Александра Усика принимаются с коэффициентом 1,93. Такая же котировка выставлена на возможную победу скандального британца.

Напомним, что новой датой поединка Тайсон Фьюри – Александр Усика назначен 18 мая 2024 года. Место проведения легендарного боя осталось прежним – Саудовская Аравия.