ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Тип
Новости компаний
Категория
Новости компаний
Дата публикации

Бой Усика и матчи сборной Украины: букмекеры озвучили шансы украинских спортсменов

Бой Усика и матчи сборной Украины: букмекеры озвучили шансы украинских спортсменов

В лицензированных букмекерских конторах Украины озвучили шансы украинских спортсменов в престижных соревнованиях. Разбираемся в обновленных шансах Усика в бою против Фьюри, а также перспективах сборной Украины сыграть на Евро-2024 в Германии.

Поедет ли команда Сергея Реброва на Евро-2024?

Сборная Украины в драматическом матче групповой стадии квалификации Евро-2024 не смогла обыграть Италию, заняв третье место отборочной группы. Теперь команда Сергея Реброва попытается пробиться в финальную стадию предстоящего чемпионата Европы через стыковые матчи. Соперником у   полуфиналом для украинских футболистов стала сборная Боснии и Герцеговины.

По мнению экспертов https://bookmakers.com.ua/ru, команда Сергея Реброва считается фаворитом этого противостояния. Поставить на победу украинских футболистов можно с коэффициентом 2,03, что составляет около 50% вероятности. Ставки на ничью принимаются с котировкой 3,60, а победа боснийцев оценена в 3,90.

Отметим, что встреча состоится 21 марта 2024 в боснийском городе Зеница. Если команда Сергея Реброва успешно преодолеет полуфинал стыковых поединков, то в финале сборная сыграет с победителем пары Израиль – Исландия.

Усик против Фьюри: теперь фаворит отсутствует

Внимание украинских поклонников бокса привлечено к долгожданной встрече Александра Усика и Тайсона Фьюри. После длительных переговоров боксеры подписали контракт на проведение боя, который должен был состояться 18 февраля в Саудовской Аравии.

Но за две недели до планируемой даты британский боксер воспользовался правом перенести бой. Причиной стало вскрытие брови, которое Фьюри получил в одном из подготовительных спаррингов. Если до перенесения букмекеры считали британца фаворитом поединка с украинцем, то теперь шансы боксеров на победу букмекеры оценивают в 50 на 50. Ставки на победу Александра Усика принимаются с коэффициентом 1,93. Такая же котировка выставлена на возможную победу скандального британца.

Напомним, что новой датой поединка Тайсон Фьюри – Александр Усика назначен 18 мая 2024 года. Место проведения легендарного боя осталось прежним – Саудовская Аравия.