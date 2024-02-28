Бій Усика та матчі збірної України: букмекери озвучили шанси українських спортсменів

У ліцензованих букмекерських конторах України озвучили шанси українських спортсменів у престижних змаганнях. Розбираємось в оновлених шансах Усика у бою проти Ф'юрі, а також перспективах збірної України зіграти на Євро-2024 у Німеччині.

Чи поїде команда Сергія Реброва на Євро-2024?

Збірна України у драматичному матчі групової стадії кваліфікації Євро-2024 не змогла обіграти Італію, посівши третє місце відбіркової групи. Тепер команда Сергія Реброва спробує пробитися до фінальної стадії майбутнього чемпіонату Європи через стикові матчі. Суперником у півфіналі для українських футболістів стала збірна Боснії та Герцеговини.

На думку експертів https://bookmakers.com.ua/, команда Сергія Реброва вважається фаворитом цього протистояння. Поставити на перемогу українських футболістів можна з коефіцієнтом 2,03, що становить приблизно 50% ймовірності. Ставки на нічию приймаються з котируванням 3,60, а перемогу боснійців оцінено у 3,90.

Зазначимо, що зустріч відбудеться 21 березня 2024 року у боснійському місті Зениця. Якщо команда Сергія Реброва успішно подолає півфінал стикових поєдинків, у фіналі збірна зіграє із переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Усик проти Ф'юрі: тепер фаворит відсутній

Увага українських шанувальників боксу привита до довгоочікуваної зустрічі Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Після тривалих переговорів боксери підписали контракт на проведення бою, який мав відбутися 18 лютого у Саудівській Аравії.

Але за два тижні до запланованої дати британський боксер скористався правом перенести бій. Причиною став розтин брови, яке Ф'юрі отримав в одному з підготовчих спарингів. Якщо до перенесення букмекери вважали британця фаворитом поєдинку з українцем, то тепер шанси боксерів на перемогу букмекери оцінюють 50 на 50. Ставки на перемогу Олександра Усика приймаються з коефіцієнтом 1,93. Таке ж котирування виставлено на можливу перемогу скандального британця.

Нагадаємо, що новою датою поєдинку Тайсон Ф'юрі – Олександр Усика призначено 18 травня 2024 року. Місце проведення легендарного бою залишилося тим самим – Саудівська Аравія.