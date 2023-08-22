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Британский инвестор купил долю компании Cosmolot

Британский инвестор купил долю компании Cosmolot

Компания Cosmolot привлекла дополнительный капитал от стратегического инвестора из Великобритании для поддержки внутреннего и внешнего развития компании в новых вертикалях и рынках

Арнульф Дамерау, основатель лондонской EuroAtlantic Group, инвестировал в Cosmolot путем увеличения уставного капитала и стал владельцем значительной доли компании. Детали соглашения не разглашаются, но это значительная сумма прямой иностранной инвестиции в украинский бизнес. Cosmolot является безоговорочным лидером на рынке. Компания стала первой в Украине, получившей лицензию на игорную деятельность, и первой привлекла стратегические иностранные инвестиции, сохраняя лидерство на рынке онлайн-гемблинга в Украине.

Эти инвестиции открывают дополнительные возможности укрепить экономику страны, создать новые рабочие места и способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет, а также обеспечить необходимую помощь фронту.

В течение первого полугодия 2023 года Cosmolot уплатил более 800 миллионов гривен налогов в государственный бюджет и предоставил помощь ВСУ на сумму более 100 млн грн, тем самым выступая примером ответственного бизнеса, поддерживающего экономику и фронт .   

Как европейский инвестор, я вижу преуспевающую Украину после победы в скором будущем. Мои интересы как инвестора заключаются в росте капитализации компании Cosmolot и открытии новых рынков. Именно поэтому решение инвестировать средства в технологическую компанию логично и своевременно.

Кроме прозрачности, ответственности перед клиентами, технологичности Cosmolot произвел весьма положительное впечатление своей мощной поддержкой обороны Украины. Я верю, что Украина защитит свою свободу и будет стремительно развиваться в ближайшем будущем ”, – комментирует Арнульф Дамерау.  

Это первая из многих инвестиций, запланированных в Украине, включая ИТ, искусственный интеллект и программное обеспечение, а также возобновляемые источники энергии.

После успешного освобождения Крыма Арнульф надеется завершить проект, от которого был вынужден отказаться в 2013 году: построить ветропарк мощностью 300 МВт в Ленином и Черноморском для обеспечения Украины зеленой энергией, чтобы возместить более 25 млн долларов инвестиционных потерь, которые он понес в Украине с 2006 года.

Международные инвестиции и зарубежные партнерства важны для экономического роста и стабильности украинского рынка. Это большой шаг не только для нашей компании, но и всей индустрии азартных игр Украины. Cosmolot всегда ставил перед собой задачу быть первым и лучше в Украине. С новым стратегическим инвестором, обладающим большим корпоративным опытом и репутацией, мы ставим перед собой еще более амбициозные цели: выйти на западные рынки, увеличить капитализацию компании, начать движение к превращению в публичную компанию” - комментируют в Cosmolot .

Дополнительная информация:  

Арнульф Дамерау – предприниматель и филантроп. Председатель и основатель EuroAtlantic Group и EuroAtlantic Institute, проводящий совместные мероприятия с Мюнхенской конференцией безопасности и Всемирным экономическим форумом. EuroAtlantic Group инвестирует в недвижимость, гостиницы, возобновляемые источники энергии, программное обеспечение и технологии.

Кроме EuroAtlantic Group, Арнульф Дамерау является акционером Crowdstrike, ведущей международной компании по кибербезопасности, защищающей кибербезопасность 10 крупнейших финансовых учреждений мира и проведшей IPO на NASDAQ в 2019 году.

Учился в Боннском университете в Германии, Колумбийском университете (Нью-Йорк), Джорджтаунском университете (Вашингтон) и Университете Софии в Токио. Также окончил Вортонскую бизнес-школу, занимающую первые места в мировых рейтингах. Арнульф Дамерау начал свою карьеру в Deutsche Bank в Токио и Lehman Brothers в Лондоне. Позже в швейцарской трейдинговой компании он начал заниматься инвестициями в сырьевые активы. Также следует добавить, что Арнульф Дамерау основал CYSAT, геотехнологическую платформу в совладении с Lockheed Martin и Raytheon для создания возможностей дистанционного зондирования на основе европейских спутников, ставших основой для Google Earth.

После окончания учебы в Вортонской бизнес-школе, он стал инвестором первого программного обеспечения для онлайн-гемблинга CWC Gaming в 2005 году. Учреждение компании LVS Hotels & Resorts SA в Европе стало для него следующим шагом. Это событие отметилось возведением новой гостиницы Munich Marriott Hotel & World Conference Center на 400 номеров.

Также стоит отметить, что Арнульф Дамерау и EuroAtlantic поддерживают Украинскую авиационную службу спасения и социальный проект SWIDOMO в Дюссельдорфе, последняя занимается организацией и принятием на обучение украинских детей-сирот, ставших жертвами жестокой российской войны. Уже с февраля 2022 г. Арнульф Дамерау предоставил новый дом украинским семьям, отдав свою квартиру для проживания семьям из Донбасса.