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Британський інвестор купив частку компанії Cosmolot

Британський інвестор купив частку компанії Cosmolot

Компанія Cosmolot залучила додатковий капітал від стратегічного інвестора з Великої Британії, задля підтримки внутрішнього та зовнішнього розвитку компанії у нових вертикалях та ринках

Арнульф Дамерау, засновник лондонської EuroAtlantic Group, інвестував в Cosmolot, шляхом збільшення статутного капіталу та став власником значної частки компанії. Деталі угоди не розголошуються, проте це значна сума прямої іноземної інвестиції в український бізнес. Cosmolot є беззаперечним лідером на ринку. Компанія стала першою в Україні, що отримала ліцензію на гральну діяльність, і першою залучила стратегічні іноземні інвестиції, зберігаючи лідерство на ринку онлайн-гемблінгу в Україні.

Ці інвестиції відкривають додаткові можливості зміцнити економіку країни, створити нові робочі місця та сприяти збільшенню надходженнь до державного бюджета, а також забезпечити потрібну допомогу фронту. 

Протягом першого півріччя 2023 року Cosmolot сплатив понад 800 мільйонів гривень податків у державний бюджет та надав допомогу ЗСУ на суму понад 100 млн грн, тим самим виступаючи прикладом відповідального бізнесу, що підтримує економіку та фронт.  

Як європейський інвестор, я бачу процвітаючу Україну після перемоги в недалекому майбутньому. Мої інтереси, як інвестора, полягають у зростанні капіталізації компанії Cosmolot та відкритті нових ринків. Саме тому рішення інвестувати кошти в технологічну компанію є логічним та вчасним.

Окрім прозорості, відповідальності перед клієнтами, технологічності, Cosmolot справив вельми позитивне враження своєю потужною підтримкою оборони України. Я вірю, що Україна захистить свою свободу і буде стрімко розвиватися у найближчому майбутньому”, — коментує Арнульф Дамерау. 

Це перша з багатьох інвестицій, запланованих в Україну, включаючи ІТ, штучний інтелект та програмне забезпечення, а також відновлювані джерела енергії.

Після успішного звільнення Криму Арнульф сподівається завершити проєкт, від якого був змушений відмовитися у 2013 році: побудувати вітропарк потужністю 300 МВт у Леніному та Чорноморському для забезпечення України зеленою енергією, щоб відшкодувати понад $25 млн інвестиційних втрат, яких він зазнав в Україні з 2006 року.

“Міжнародні інвестиції та закордонні партнерства важливі для економічного росту та стабільності українського ринку. Це великий крок не тільки для нашої компанії, але і для всієї індустрії азартних ігор України. Cosmolot завжди ставив перед собою задачу бути першим і кращим в Україні. З новим стратегічним інвестором, який має великий корпоративний досвід і репутацію, ми ставимо перед собою ще більш амбітні цілі: вийти на західні ринки, збільшити капіталізацію компанії, почати рух до перетворення на публічну компанію” - коментують в Cosmolot.

Додаткова інформація: 

Арнульф Дамерау — підприємець і філантроп. Голова та засновник EuroAtlantic Group та EuroAtlantic Institute, який проводить спільні заходи з  Мюнхенською конференцією безпеки та Всесвітнім економічним форумом. EuroAtlantic Group інвестує в нерухомість, готелі, відновлювані джерела енергії, програмне забезпечення та технології.

Окрім EuroAtlantic Group, Арнульф Дамерау є акціонером Crowdstrike, провідної міжнародної компанії з кібербезпеки, яка захищає кібербезпеку 10 найбільших фінансових установ світу та провела IPO на NASDAQ у 2019 році.

Навчався в Боннському університеті в Німеччині, Колумбійському університеті (Нью-Йорк), Джорджтаунському університеті (Вашингтон) та Університеті Софії в Токіо. Також закінчив Вортонську бізнес-школу, що посідає перші місця у світових рейтингах. Арнульф Дамерау розпочав свою кар'єру в Deutsche Bank у Токіо та Lehman Brothers у Лондоні. Пізніше в швейцарській трейдинговій компанії він почав займатися інвестиціями в сировинні активи. Також варто додати, що Арнульф Дамерау заснував CYSAT, геотехнологічну платформу у співволодінні з Lockheed Martin та Raytheon для створення можливостей дистанційного зондування на основі європейських супутників, які стали основою для Google Earth.

Після завершення навчання у Вортонській бізнес-школі, він став інвестором першого програмного забезпечення для онлайн-гемблінгу CWC Gaming у 2005 році. Заснування компанії LVS Hotels & Resorts SA в Європі стало для нього наступним кроком. Ця подія відзначилася зведенням нового готелю Munich Marriott Hotel & World Conference Center на 400 номерів.

Також варто зазначити, що Арнульф Дамерау та EuroAtlantic підтримують Українську авіаційну службу порятунку та соціальний проєкт SWIDOMO в Дюссельдорфі, остання з яких займається організацією та прийняттям на навчанням українських дітей-сиріт, що стали жертвами жорстокої російської війни. Вже з лютого 2022 року Арнульф Дамерау надав новий дім українським сім'ям, віддавши свою квартиру для проживання сім'ям з Донбасу.