Чего ждать от сборной Украины в отборе к Евро-2024

23 марта начнется отборочный турнир в основную сетку чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2024 году. Рассказываем, какие прогнозы дают эксперты на выступлениях сборной Украины в этих соревнованиях.

Первая игра против Англии в Лондоне

В первом туре отборочного турнира к Евро-2024 жребий построил сборную Украины с главным фаворитом группы национальной командой Англии. Матч состоится 26 марта в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли. В этой встрече букмекерские конторы Украины уверены в победе хозяев – шансы успеха английской сборной оцениваются коэффициентом 1,31.

Отметим, что до матча против украинской команды сборная Англии сыграет на выезде с главным конкурентом группы итальянцами, сенсационно не сумевшими квалифицироваться на Чемпионат мира в Катаре. Кроме вышеупомянутых соперников, сборная Украины будет соревноваться в группе с командами Северной Македонии и Мальты.

Тренерский вопрос

После того, как Александр Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины, место главы команды оставалось вакантным. До старта отборочного турнира футбольная федерация так и не смогла заключить соглашение ни с одним специалистом, поэтому в качестве исполняющего обязанности главного тренера в команду был приглашен Руслан Ротань. Напомним, что экс-игрок Днепра и киевского Динамо в настоящее время является главным тренером Александрии и молодежной сборной. Это назначение стало для 41-летнего специалиста третьим действующим местом работы.

Перспективы сборной Украины по отбору

Букмекерские конторы Украины очень низко оценивают потенциальные шансы сборной на удачное выступление в квалификации к ЕВРО-2024. Эксперты считают, что за первое место группы, предоставляющей единственный билет в финальную стадию турнира, будут спорить сборные Англии и Италии. При этом аналитики рассматривают украинскую команду как третью в конечном распределении мест, оставляя позади команды Северной Македонии и Мальты.

Отметим, что второй матч отбора после игры в Лондоне украинские футболисты проведут шестого июня на выезде против Северной Македонии, а три дня спустя главная команда страны сыграет номинально домашний поединок с Мальтой.