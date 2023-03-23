Чого чекати від збірної України у відборі до Євро-2024

23 березня розпочнеться відбірковий турнір в основну сітку чемпіонату Європи з футболу, який пройде у 2024 році. Розповідаємо, які прогнози дають експерти на виступи збірної України у цих змаганнях.

Перша гра проти Англії у Лондоні

У першому турі відбіркового турніру до Євро-2024 жереб звів збірну України з головним фаворитом групи національною командою Англії. Матч відбудеться 26 березня у Лондоні на легендарному стадіоне «Уємблі». У цій зустрічі букмекерські контори України впевнені у перемозі господарів – шанси на успіх англійської збірної оцінуються коефіцієнтом 1,31.

Зазначимо, що до матчу проти української команди збірна Англії зіграє на виїзді з головним конкурентом групи італійцями, які сенсаційно не змогли кваліфікуватись на Чемпіонат світу у Катарі. Окрім вищезазначених суперників збірна України буде змагатись у групі з командами Північної Македонії і Мальти.

Тренерське питання

Після того, як Олександр Петраков залишив пост головного тренера збірної України, місце очільника головної команди залишалось вакантним. До старту відбіркового турніру футбольна федерація так і не змогла укласти угоду з жодним спеціалістом, тому у якості виконуючого обов’язки головного тренера в команду був запрошений Руслан Ротань. Нагадаємо, що екс-гравець Дніпра та київського Динамо нині являється головним тренером Олександрії і молодіжної збірної. Тож, це призначення стало для 41-літнього фахівця третім діючим місцем роботи.

Перспективи збірної України у відборі

Букмекерські контори України дуже низько оцінюють потенційні шанси збірної на вдалий виступ у кваліфікації до ЄВРО-2024. Експерти вважають, що за перше місце групи, яке надає єдиний квиток у фінальну стадію турніру, будуть сперечатись збірні Англії і Італії. При цьому, аналітики розглядають українську команду, як третю у кінцевому розподілі місць, залишаючи позаду команди Північної Македонії і Мальти.

Відмітим, що другий матч відбору після гри у Лондоні українські футболісти проведуть шостого червня на виїзді проти Північної Македонії, а через три дні головна команда країни зіграє номінально домашній поєдинок з Мальтою.