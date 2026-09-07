Сколько стоит английский, которого в компании нет

Языковой барьер редко имеет собственную строку в бюджете, поэтому его стоимость обычно не попадает в отчёты. Она распределяется как минимум на четыре статьи расходов, и каждую можно оценить по данным, которые у компании уже есть.

Представьте демо для потенциального партнёра из Роттердама. Продукт сильный, слайды убедительные, но весь разговор ведёт только коммерческий директор: лишь он может свободно формулировать мысли. Технический руководитель, который знает ответы на самые сложные вопросы, молчит или отвечает тремя словами. Партнёр вежливо благодарит и берёт паузу. Сделка зависает в CRM со статусом «думают», хотя решение уже принято — и не в вашу пользу. Потерянную сделку здесь посчитать проще всего. Сложнее увидеть остальные расходы.

1. Скидка за неуверенность

Сильный продукт ещё не гарантирует сильных переговоров. Выигрывает тот, кто умеет аргументировать нюансы: сроки, гарантии, границы ответственности. Менеджер, которому не хватает слов, инстинктивно упрощает позицию и быстрее идёт на уступки. Клиент слышит неуверенность и давит дальше. В CRM такую уступку объяснят рынком или конкурентом, и даже небольшая регулярно повторяющаяся скидка за год превращается в ощутимую сумму.

2. Корректура, за которую никто не выставляет счёт

Когда языком свободно владеет один человек, он незаметно становится бюро переводов для всей команды. Коммерческое предложение или ответ раздражённому клиенту — всё одинаково идёт к нему «на вычитку». Посчитайте, сколько чужих писем этот человек переписал за последнюю неделю, и умножьте на стоимость его часа. Цифра обычно неприятно удивляет, особенно если этот человек ещё и руководит компанией.

3. Ошибки с отложенным платежом

Часть последствий языкового барьера проявляется с задержкой. Лишнее yes на совещании, где половина команды не успела за дискуссией, через месяц превращается в спор об объёме работ. Неточная формулировка в спецификации всплывает только на этапе приёмки. Поддержка, отвечающая заученными шаблонами, множит повторные обращения: клиент пишет второй раз, потому что не понял первого ответа. Осторожное возражение, сформулированное слишком вежливо, легко принять за похвалу, и содержащееся в нём требование остаётся невыполненным. В каждом из этих случаев счёт приходит спустя недели, когда связь с языком уже неочевидна.

4. Доплата за чужой готовый английский

На рынке труда кандидат с уверенным рабочим английским, как правило, стоит дороже специалиста того же профиля без него. Нанимать только «готовых» означает годами платить эту надбавку и сужать выбор кандидатов. Развивать английский у команды, которая уже сильна профессионально, может быть экономически выгоднее. Но это решение с горизонтом в несколько месяцев, поэтому принимать его стоит до выхода на новый рынок, а не после первой потерянной сделки.

Как выставить себе этот счёт

Выпишите точки, где компания зарабатывает или теряет деньги из-за английского: продажи, поддержка, тендеры, документация. Спросите руководителей этих направлений, кто там на самом деле говорит и пишет, а кто кого подстраховывает. Сравните стоимость часа этих людей и цену ошибки с бюджетом на обучение. Чаще всего именно обучение оказывается самой дешёвой строкой в этом сравнении. Если расчёт окажется не в пользу статус-кво, корпоративное обучение английскому становится таким же рабочим инструментом, как CRM или тренинг по продажам. Это группы до восьми человек одного уровня, программа, построенная вокруг реальных рабочих задач команды, и регулярные отчёты о посещаемости и результатах. Мы в My English by Business Language работаем с 2005 года и за это время убедились: наиболее заметный эффект даёт обучение тех, чьи слова напрямую влияют на сумму в контракте.