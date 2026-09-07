Скільки коштує англійська, якої в компанії немає

Мовний бар’єр рідко має власний рядок у бюджеті, тому його вартість зазвичай не потрапляє у звіти. Вона розкладається щонайменше на чотири статті витрат, і кожну можна оцінити за даними, які в компанії вже є.

Уявіть демо для потенційного партнера з Роттердама. Продукт сильний, слайди переконливі, але весь дзвінок говорить лише комерційний директор: тільки він формулює вільно. Технічний керівник, який знає відповіді на найскладніші питання, мовчить або відповідає трьома словами. Партнер чемно дякує і бере паузу. Угода зависає в CRM зі статусом «думають», хоча рішення вже ухвалене, і не на вашу користь. Утрачену угоду тут порахувати найлегше. Складніше побачити решту витрат.

1. Знижка за невпевненість

Сильний продукт ще не гарантує сильних перемовин. Виграє той, хто вміє аргументувати нюанси: строки, гарантії, межі відповідальності. Менеджер, якому бракує слів, інстинктивно спрощує позицію і швидше поступається. Клієнт чує вагання і тисне далі. У CRM таку поступку пояснять ринком або конкурентом, і навіть невелика повторювана знижка за рік перетворюється на відчутну суму.

2. Коректура, за яку ніхто не виставляє рахунок

Коли вільно володіє мовою одна людина, вона непомітно стає бюро перекладів для всієї команди. Комерційна пропозиція чи відповідь роздратованому клієнтові: усе однаково йде «на вичитку» до неї. Порахуйте, скільки чужих листів ця людина переписала за останній тиждень, і помножте на вартість її години. Цифра зазвичай неприємно дивує, особливо коли ця людина ще й керує компанією.

3. Помилки з відкладеним платежем

Частина наслідків бар’єра приходить із затримкою. Зайве yes на нараді, де половина команди не встигла за дискусією, за місяць перетворюється на суперечку про обсяг робіт. Неточне формулювання у специфікації випливає аж на етапі приймання. Підтримка, що відповідає завченими шаблонами, множить повторні звернення: клієнт пише вдруге, бо не зрозумів першої відповіді. Обережне заперечення, сформульоване надто чемно, легко прочитати як похвалу, і вимога в ньому лишається невиконаною. У кожному з цих випадків рахунок приходить через тижні, коли зв’язок із мовою вже неочевидний.

4. Доплата за чужу готову англійську

На ринку праці кандидат із впевненою робочою англійською, як правило, коштує дорожче за фахівця того самого профілю без неї. Наймати лише «готових» означає роками платити цю надбавку і звужувати собі вибір кандидатів. Розвивати англійську в команді, яка вже сильна фахово, може бути економічно вигідніше. Але це рішення з горизонтом у місяці, тому ухвалювати його варто до виходу на новий ринок, а не після першої втраченої угоди.

Як виставити собі цей рахунок

Випишіть точки, де компанія заробляє або втрачає гроші англійською: продажі, підтримка, тендери, документація. Спитайте керівників цих напрямів, хто там насправді говорить і пише, а хто кого підстраховує. Порівняйте вартість години цих людей і ціну помилки з бюджетом навчання. Найчастіше саме навчання виявляється найдешевшим рядком у цьому порівнянні. Якщо рахунок зійдеться не на користь статус-кво, корпоративне навчання англійської стає таким самим робочим інструментом, як CRM чи тренінг продажів. Це групи до восьми осіб одного рівня, програма навколо реальних робочих задач команди і регулярні звіти про відвідуваність та результати. Ми в My English by Business Language працюємо з 2005 року і за цей час переконалися: найпомітніший ефект дає навчання тих, чиї слова прямо впливають на суму в контракті.