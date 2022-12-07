"Дарница" начинает сотрудничество с общественной организацией "Землячки"

В канун Дня Вооруженных Сил Украины фармацевтическая компания "Дарница" передала общественной организации "Землячки" 325 наборов лекарств. Наборы включают препараты от "женских" болезней, которые при наступлении холодов все больше донимают смелых защитниц.

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Об этом сообщила пресс-служба фармацевтической компании.

В рядах ВСУ сейчас находятся более 57 тыс. женщин, около 5 тыс. служат на передовой. Общественная организация "Землячки" занимается женщинами на войне, ведь женщины требуют особой заботы: женских средств гигиены, таблеток для женского здоровья, одежды маленького размера, косметики.

"Зима, холод, отсутствие теплой воды - это все влияет на женское здоровье на передовой. Очень важно, чтобы у каждой защитницы в "военной косметичке" было не только обезболивающее от менструальной боли, но и лекарство от цистита и молочницы. Этот комплект должна быть под рукой, особенно сейчас, когда на улице минусовая температура. Пусть защитницы будут здоровы!", - подчеркивает Ксения Драганюк, соучредительница ОО "Землячки"

Недавно одна из подопечных фонда "Землячки" приняла также участие в фотопроекте "Закаленные" от "Дарницы" для киевского метро.

"Мы искренне благодарны смелым украинкам за наши спокойные ночи и надеемся на дальнейшее сотрудничество с фондом. Сейчас планируем обеспечить защитниц также портативными аккумуляторами. Всего с начала войны нашу помощь получили уже более 200 организаций: воинских частей, больниц, благотворительных фондов. Неравнодушие – это наше ", - отметил Василий Губарец, директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании "Дарница".

Социальный проект "Землячки" может поддержать любой желающий, чтобы помочь в обеспечении защитниц, которые достойно защищают украинские земли от агрессора! Ведь каждый вклад – это еще один шаг к нашей победе!