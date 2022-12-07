"Дарниця" розпочинає співробітництво з громадською організацією "Землячки"

Напередодні Дня Збройних Сил України фармацевтична компанія "Дарниця" передала громадській організації "Землячки" 325 наборів ліків. Набори включають препарати від "жіночих" хвороб, які з настаннях холодів дедалі більше дошкуляють сміливим захисницям.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба фармацевтичної компанії.

У лавах ЗСУ зараз перебувають понад 57 тис. жінок, близько 5 тис. служать на передовій. Громадська організація "Землячки" опікується жінками на війні, адже жінки потребують особливої турботи: жіночих засобів гігієни, пігулок для жіночого здоров‘я, одягу маленького розміру, доглядової косметики.

"Зима, холод, відсутність теплої води - це все впливає на жіноче здоров‘я на передовій. Дуже важливо, щоб у кожної захисниці у "військовій косметичці" були не тільки знеболюючі від менструального болю, а й ліки від циститу та молочниці. Цей комплект має бути під рукою, особливо зараз, коли на вулиці мінусова температура. Нехай захисниці будуть здорові!", - підкреслює Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО "Землячки"

Нещодавно одна з підопічних фонду "Землячки" взяла також участь у фотопроєкті "Загартовані" від "Дарниці" для київського метро.

"Ми щиро вдячні сміливим українкам за наші спокійні ночі та сподіваємося на подальшу співпрацю з фондом. Наразі плануємо забезпечити захисниць також портативними акумуляторами. Загалом із початку війни нашу допомогу отримали вже понад 200 організацій: військових частин, лікарень, благодійних фондів. Небайдужість – це наше", - відзначив Василь Губарець, директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії "Дарниця".

Соціальний проєкт "Землячки" може підтримати кожен охочий, аби допомогти у забезпеченні захисниць, які гідно боронять українські землі від агресора! Адже кожен вклад — це ще один крок до нашої перемоги!