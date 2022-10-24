«Дарниця» зміцнює «ФармОборону»

Зберегти команду та забезпечити безпечні умови праці, налагодити ефективну комунікацію співробітників у воєнний час та дати кожному з них можливість зробити свій внесок у перемогу – основні напрямки HR-стратегії фармацевтичної компанії «Дарниця». Які тактичні кроки та оперативні рішення допомагають її успішній реалізації?

Найцінніший ресурс будь-якої країни, компанії та бізнесу – люди. З початком повномасштабного вторгнення їх безпека та добробут став пріоритетом для відповідальних роботодавців. Але пошук алгоритмів відповіді на актуальні виклики воєнного часу – завдання не з простих, особливо якщо це стосується наукомістких індустрій, де кожен співробітник глибоко адаптований та інтегрований у бізнес та є носієм цінних знань та компетенцій.

Визначення цілей та пошук рішень

З початком повномасштабного вторгнення HR-служба компанії постала перед викликами, які стали тестом на міцність її корпоративної культури. Найгострішим завданням, що вимагало термінового вирішення, було забезпечення стабільності сталого бізнесу через збереження унікальної команди «Дарниці» та забезпечення її безпеки. Було оперативно складено списки співробітників та їх сімей, які працювали у небезпечних регіонах, а на підприємстві організовано тимчасове проживання персоналу в укритті, де усім були забезпечені спальні місця, WiFi, безплатне харчування, ліки та медична допомога. Важливо й те, що компанія підтвердила довоєнний розмір заробітної плати та квартальне преміювання на основі ключових показників ефективності. Компанія не тільки не скоротила жодного співробітника, але й відкрила нові робочі місця працівників виробництва та хіміків. Співробітники, які вийшли на роботу з першого дня війни та залишалися на підприємстві для забезпечення виробництва та життєдіяльності компанії, отримали матеріальне заохочення у розмірі додаткового окладу.

На жаль, не кожен міг виконувати свої робочі функції віддалено, тож було створено програму швидкої адаптації кадрів до потреб бізнесу у військових умовах. Прикладом такої переорієнтації є всеукраїнський кол-центр, де експерти компанії консультують українців щодо наявності ліків в аптеках.

Співробітники, які вийшли на роботу з першого дня війни та залишалися на підприємстві для забезпечення виробництва та життєдіяльності компанії, отримали матеріальне заохочення у розмірі додаткового окладу.

Нещодавно проведені дослідження залучення персоналу за методикою eNPS показали результат +53, тобто він виріс на 14 пп проти даних попереднього опитування (eNPS за результатами грудня 2021 р. становила +39). І це не випадково, бо багато уваги тут приділяють донесенню соціальної місії компанії, чиї ліки не менш важливі для перемоги ніж зброя. Статус «Героя ФармОборони», який є внутрішньою почесною відзнакою та публічним визнанням заслуг, отримали вже багато робітників.

Сьогодні можна констатувати, що антикризова HR-стратегія «Дарниці» спрацювала. Якщо в перші дні війни безпосередньо на підприємстві працювали 47 працівників, які забезпечили повноцінну роботу складу з відвантаження ліків, то у березні вже понад 400 співробітників повернулися до роботи офлайн, що дозволило повністю відновити виробництво – вже у квітні його обсяги повернулися на довоєнний рівень.

«ФармОборона. Кожен на своєму місці»

Питання забезпечення відкритої двосторонньої комунікації, яким й до війни приділялася велика увага (тренінги на випадок надзвичайних ситуацій, повітряної небезпеки, першої медичної допомоги), в умовах воєнного часу виявилися по-справжньому ключовими.

Корпоративна соціальна мережа Workplace від Facebook перетворилася на банк корисної інформації – добірки актуальної літератури, лекцій, поради психологів, прямі трансляції та індивідуальні консультації від експертів. Для дітей було організовано діджитал-навчання в онлайн-школі DarSchool, яка працювала три місяці та мала насичену програму. Як результат – залучення користувачів у Workplace досягло рекордних 70,25% (за середнього показника до війни 61-62%), а кількість активних користувачів – 80,85%.

Креативним розвитком комунікації відповідно до нових потреб став проєкт «ФармОборона. Кожен на своєму місці». Ця внутрішня комунікаційна програма спрямована на те, щоб забезпечити безперервну роботу онлайн-команди та спростити до одного кліка отримання інформації всіма співробітниками компанії.

Плинність персоналу за півроку становила лише 1,6%, що відповідає рівню минулого року. З 6% співробітників, які з початку війни поїхали за кордон, 61% уже повернувся на свої робочі місця

Сьогодні консультаційний центр «ФармОборона» не лише веде системну комунікацію про життєдіяльність компанії, а й надає миттєву допомогу та морально підтримує працівників. Тому плинність персоналу за пів року становила лише 1,6%, що відповідає рівню минулого року. З 6% співробітників, які з початку війни поїхали за кордон, 61% уже повернувся на свої робочі місця. А половина з 24 тимчасових працівників, залучених на роботу у березні-квітні, залишилися в колективі. Як результат – в липні – серпні 2022 року компанія здобула першість на українському ринку за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок у грошовому вираженні – з 10,6% зростанням та акумуляцією 73% ринку роздрібної реалізації1. Тобто стабільна робота щодо забезпечення лікарень, госпіталів, волонтерів та пацієнтів життєво необхідними медикаментами стала вагомим внеском команди «Дарниці» у зміцнення економічної стабільності країни та наближення перемоги.