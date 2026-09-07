Відповідь на дефіцит людей: як штучний інтелект змінює український бізнес

Через війну, виїзд людей за кордон та мобілізацію український бізнес опинився в умовах жорсткого дефіциту кадрів. Щоб компенсувати нестачу людей, компанії переходять на штучний інтелект та цифровізацію. Алгоритми беруть на себе паперову тяганину й аналітику та розвантажують спеціалістів для тих напрямів, де без людської участі не обійтися.

Про це Dilo розповів у інтерв'ю засновник та CEO IT-Enterprise Олег Щербатенко.

Підготовка до відбудови та гнучкі процеси

Українські підприємства вже зараз готуються до майбутнього відновлення країни та дедалі активніше впроваджують цифрових помічників у продажі, закупівлі, фінанси, бухоблік та HR. Це дозволяє компаніям зберігати контроль над процесами, спрощує віддалену роботу та дає можливість масштабуватися навіть за складних умов.

"Високий попит на наші рішення під час повномасштабної війни – це можливість ефективно управляти та масштабувати бізнес під час кадрової кризи і віддаленої роботи. Ми з 2014 року впроваджуємо технології Industry 4.0, створюємо Digital Twin – цифрові двійники бізнесів, Smart Factory – розумні виробництва, якими можна управляти з будь-якої точки світу", — зазначив засновник IT-Enterprise.

Один з кейсів є досвід компанії "Нібулон". Впровадження цифрових двійників для 26 елеваторів дозволило зменшити потребу в операційному персоналі в 3–5 разів. Це дало змогу підприємству частково зняти гостроту кадрового питання та зберегти безперервність процесів.

Автоматизація бекофісу та аналітика

Найбільший ефект штучний інтелект демонструє у сфері документообігу. Для "Укрпошти" створили AI-асистента "Марко", який перевіряє угоди, опрацьовує вхідні документи та імпортує їх до ERP-системи з точністю 99,5%. За перші три місяці цифровий агент розібрав понад 26 тисяч документів.

Завдяки цифровізації час на опрацювання документації скоротився на 60–80%, а штат бекофісу зменшився з 850 до 40 співробітників, що дозволило перенаправити людей на інші завдання.

Схожі алгоритми застосовуються і в інших галузях. У SmartTender AI-асистенти аналізують ринок та цінові пропозиції в системі Prozorro. В охоронній компанії SHERIFF залучення ШІ дозволило виявити ніші, які раніше залишалися поза увагою через брак аналітичного ресурсу.

"До аналізу нашого ШІ-агента компанія була впевнена, що охоплює майже весь свій ринок. Аналіз даних за допомогою ШІ виявив, що насправді компанія бере участь лише приблизно у 30% релевантних закупівель, а 70% – пропускає. АІ-агент виявив регіони, де компанія роками майже не подавала пропозицій", — повідомив Щербатенко.

Як ШІ працює у бізнесі та оборонному секторі

Сьогодні подібні інструменти інтегрують у системи компаній із різних секторів — від ритейлу та металургії до благодійних організацій. Серед користувачів таких рішень — Roshen, Interpipe, WOG, Yasno, "Епіцентр" та фонд "Повернись живим". AI-алгоритми використовують для первинного оцінювання резюме, пошуку аналогів матеріалів та перевірки контрагентів.

"Без таких інструментів компанії втрачають гроші і не бачать картину в цілому, інструменти AI допомагають зростати та масштабуватись, автоматизуючи рутинні процеси, і побачити те, що було поза зоною уваги людини", — підкреслив керівник компанії.

Окремим напрямом є співпраця з підприємствами оборонно-промислового комплексу (DefTech), де технології допомагають адаптувати бізнес-процеси під випуск продукції подвійного призначення. Крім того, зростає попит на рішення з управління інвестиційними проєктами — наразі триває реалізація понад 10 таких впроваджень.

Задля підготовки фахівців із цифрової трансформації також запустили освітню платформу UA Tech School IT-Enterprise, яка навесні випустила перших 50 спеціалістів.

Згідно з дослідженням OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА), кадровий дефіцит в Україні стрімко поглиблюється: у 2026 році про нестачу працівників заявили 78% компаній проти 60% торік. Ситуацію погіршило розширення прав на виїзд за кордон для чоловіків віком 18–22 років, що суттєво вдарило по найму на стартові позиції.

Щоб утримати персонал, роботодавці змушені підвищувати зарплати та інвестувати в навчання людей без досвіду. Крім того, бізнес розширює мотиваційні пакети, пропонуючи перекваліфікацію, віддалений формат роботи, трансфер до офісу та харчування.