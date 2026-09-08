Ответ на дефицит людей: как искусственный интеллект меняет украинский бизнес

из-за войны, выезд людей за границу и мобилизацию украинский бизнес оказался в условиях жесткого дефицита кадров. Чтобы компенсировать нехватку людей компании переходят на искусственный интеллект и цифровизацию. Алгоритмы берут на себя бумажную волокиту и аналитику и разгружают специалистов для тех направлений, где без человеческого участия не обойтись.

Об этом Dilo рассказал в интервью основатель и CEO IT-Enterprise Олег Щербатенко.

Подготовка к восстановлению и гибкие процессы

Украинские предприятия уже сейчас готовятся к предстоящему восстановлению страны и все активнее внедряют цифровых помощников в продаже, закупке, финансах, бухучете и HR. Это позволяет компаниям сохранять контроль над процессами, упрощает удаленную работу и позволяет масштабироваться даже при сложных условиях.

"Высокий спрос на наши решения во время полномасштабной войны - это возможность эффективно управлять и масштабировать бизнес во время кадрового кризиса и отдаленной работы. Мы с 2014 года внедряем технологии Industry 4.0, создаем Digital Twin - цифровые двойники бизнесов, Smart Factory - разумные производства, которые можно управлять с любой."

Один из кейсов есть опыт компании "Нибулон". Внедрение цифровых двойников для 26 элеваторов позволило снизить потребность в операционном персонале в 3–5 раз. Это позволило предприятию частично снять остроту кадрового вопроса и сохранить непрерывность процессов.

Автоматизация бекофиса и аналитика

Наибольший эффект искусственного интеллекта демонстрирует в сфере документооборота. Для "Укрпочты" создали AI-ассистента "Марко", который проверяет сделки, прорабатывает входящие документы и импортирует их в ERP-систему с точностью 99,5%. За первые три месяца цифровой агент разобрал более 26 тысяч документов.

Благодаря цифровизации время на проработку документации сократилось на 60–80%, а штат бекофиса уменьшился с 850 до 40 сотрудников, что позволило перенаправить людей на другие задачи.

Сходные алгоритмы применяются и в других отраслях. В SmartTender AI-ассистенты анализируют рынок и предложения в системе Prozorro. В охранной компании SHERIFF привлечение ИИ позволило выявить ниши, которые раньше оставались без внимания из-за отсутствия аналитического ресурса.

"К анализу нашего ИИ-агента компания была уверена, что охватывает почти весь свой рынок. Анализ данных с помощью ИИ обнаружил, что на самом деле компания участвует лишь примерно в 30% релевантных закупок, а 70% - пропускает. АИ-агент обнаружил регионы, где компания годами почти не подавала предложений", - сообщил Щербатенко.

Как ИИ работает в бизнесе и оборонном секторе

Сегодня подобные инструменты интегрируют в системы компаний из разных секторов – от ритейла и металлургии до благотворительных организаций. Среди пользователей таких решений - Roshen, Interpipe, WOG, Yasno, "Эпицентр" и фонд "Вернись живым". AI-алгоритмы используются для первичной оценки резюме, поиска аналогов материалов и проверки контрагентов.

"Без таких инструментов компании теряют деньги и не видят картину в целом, инструменты AI помогают расти и масштабироваться, автоматизируя рутинные процессы, и увидеть то, что было вне зоны внимания человека", - подчеркнул руководитель компании.

Отдельное направление – сотрудничество с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (DefTech), где технологии помогают адаптировать бизнес-процессы под выпуск продукции двойного назначения. Кроме того, растет спрос на решения по управлению инвестиционными проектами — сейчас идет реализация более 10 таких внедрений.

Для подготовки специалистов по цифровой трансформации также была запущена образовательная платформа UA Tech School IT-Enterprise, которая весной выпустила первых 50 специалистов.

Согласно исследованию OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА), кадровый дефицит в Украине стремительно усугубляется: в 2026 году о нехватке работников заявили 78% компаний против 60% в прошлом году. Ситуацию усугубило расширение прав на выезд за границу для мужчин в возрасте 18–22 лет, что существенно ударило по найму на стартовые позиции.

Чтобы удержать персонал, работодатели вынуждены повышать зарплаты и инвестировать в обучение без опыта. Кроме того, бизнес расширяет мотивационные пакеты, предлагая переквалификацию, удаленный формат работы, трансфер в офис и питание.