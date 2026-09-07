Таможня выявила более 7,5 тыс. нарушений за восемь месяцев: что изымали чаще всего

За январь-август 2026 года украинские таможни выявили 7524 нарушения таможенных правил на общую сумму 2,9 млрд грн. Количество зафиксированных нарушений выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

По 3104 делам таможенники временно изъяли предметы правонарушений общей стоимостью 509 млн грн. Больше всего пришлось на промышленные товары:

промышленные товары - 354 млн грн;

продовольственные товары - 91 млн грн;

транспортные средства – более 59 млн грн;

валюта - 6 млн грн.

По 732 делам таможни применили административные штрафы на 31 млн. грн. В государственный бюджет фактически взыскали 39 млн грн с учетом дел, рассмотренных в предыдущие периоды.

Еще 4651 дело о нарушении таможенных правил на общую сумму более 2 млрд грн передали на рассмотрение в суды.

По результатам судебного разбирательства дел, включая открытые в предыдущие периоды, сумма наложенных взысканий в виде штрафов и конфискации товаров достигла 10 млрд грн.

Напомним, по итогам июля таможня выявила 6 797 нарушений более чем на 2,7 млрд грн. Тогда количество нарушений было на 20% больше, чем за семь месяцев 2025 года, а временно изъятое имущество оценивали в 443 млн грн.