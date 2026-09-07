Митниця виявила понад 7,5 тис. порушеннь за вісім місяців: що найчастіше вилучають

За січень-серпень 2026 року українські митниці виявили 7 524 порушення митних правил на загальну суму 2,9 млрд грн. Кількість зафіксованих порушень зросла на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

У 3 104 справах митники тимчасово вилучили предмети правопорушень загальною вартістю 509 млн грн. Найбільше припало на промислові товари:

промислові товари — 354 млн грн;

продовольчі товари — 91 млн грн;

транспортні засоби — понад 59 млн грн;

валюта — 6 млн грн.

У 732 справах митниці застосували адміністративні штрафи на 31 млн грн. До державного бюджету фактично стягнули 39 млн грн з урахуванням справ, розглянутих у попередні періоди.

Ще 4 651 справу про порушення митних правил на загальну суму понад 2 млрд грн передали на розгляд до судів.

За результатами судового розгляду справ, включно з відкритими у попередні періоди, сума накладених стягнень у вигляді штрафів та конфіскації товарів сягнула 10 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками липня митниця виявила 6 797 порушень на понад 2,7 млрд грн. Тоді кількість порушень була на 20% більшою, ніж за сім місяців 2025 року, а тимчасово вилучене майно оцінювали у 443 млн грн.