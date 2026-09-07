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Митниця виявила понад 7,5 тис. порушеннь за вісім місяців: що найчастіше вилучають
За січень-серпень 2026 року українські митниці виявили 7 524 порушення митних правил на загальну суму 2,9 млрд грн. Кількість зафіксованих порушень зросла на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.
У 3 104 справах митники тимчасово вилучили предмети правопорушень загальною вартістю 509 млн грн. Найбільше припало на промислові товари:
- промислові товари — 354 млн грн;
- продовольчі товари — 91 млн грн;
- транспортні засоби — понад 59 млн грн;
- валюта — 6 млн грн.
У 732 справах митниці застосували адміністративні штрафи на 31 млн грн. До державного бюджету фактично стягнули 39 млн грн з урахуванням справ, розглянутих у попередні періоди.
Ще 4 651 справу про порушення митних правил на загальну суму понад 2 млрд грн передали на розгляд до судів.
За результатами судового розгляду справ, включно з відкритими у попередні періоди, сума накладених стягнень у вигляді штрафів та конфіскації товарів сягнула 10 млрд грн.
Нагадаємо, за підсумками липня митниця виявила 6 797 порушень на понад 2,7 млрд грн. Тоді кількість порушень була на 20% більшою, ніж за сім місяців 2025 року, а тимчасово вилучене майно оцінювали у 443 млн грн.