Дмитрий Новицкий

Топменеджер проектов по развитию газовой отрасли Украины

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Дата и место рождения: 1984 год, город Кропивницкий.

Образование

в 2006 году с отличием окончил Центральноукраинский университет по специальности "Прикладная математика";

в 2006 году с отличием окончил Центральноукраинский университет по специальности "Прикладная математика"; в 2010 году окончил Криворожский национальный университет по специальности "Промышленная теплоэнергетика";

в 2010 году окончил Криворожский национальный университет по специальности "Промышленная теплоэнергетика"; в 2016 году прошел курс для топ-менеджеров и получил диплом Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе;

в 2016 году прошел курс для топ-менеджеров и получил диплом Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе; в 2021 году получил научный степень доктора философии в Винницком национальном техническом университете в области "Автоматизация и приборостроение" по специальности "Метрология и информационно-измерительная техника".

Карьера

Трудовую деятельность начал в 2003 году инженером-программистом частного предприятия.

С 2006 года работал на должностях инженера-сметчика, инженера-наладчика, директора частных компаний г. Кривой Рог (пусковые и отладочные работы промышленных котлов и газового оборудования).

С 2009 по 2016 год строил карьеру в газовой отрасли, работал инженером, руководителем отдела, начальником управления, руководителем департамента, а также заместителем председателя правления акционерных обществ ”Днепропетровскгаз”, ”Криворожгаз” и ”Киевоблгаз”.

С 2016 по 2023 работал на должности председятеля правления АО "Харьковгаз".

С целью значительного улучшения основных производственных и финансовых показателей компания постоянно внедряла инновационные решения и участвовала в пилотных проектах. Среди таких: проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и вывод на максимальную производственную мощность первого в стране и крупнейшего в Восточной Европе метрологического центра; использование современной мобильной лаборатории по выявлению утечек природного газа; практически одновременно с европейскими и мировыми коллегами начать исследования по использованию водорода в газораспределительных сетях; участвовала в разработке и исследовании процедур практического внедрения биометановых технологий в Украине. Как результат, после первых 4 лет работы в компании, достигнуты самые высокие показатели среди 20 областных газораспределительных предприятий страны по всем установленным производственно-экономическим критериям.

Общественная и благотворительная деятельность

Соучредитель и член правления федерации дзюдо г. Кропивницкий.

Семья

Женат, воспитывает троих детей.